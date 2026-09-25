Veckans perfekta vintips – hälleflundra och Sauvignon Blanc från två sidor av jorden

Vintips till ikväll: Fournier Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux 2024 – flinta och päron

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Fournier är ett genuint familjeföretag med över 50 hektar vingårdar i Sancerre, Menetou-Salon och Pouilly-Fumé. Pouilly-Fumé ligger på Loires östra strand, mitt emot Sancerre, och är en appellation som bara gör vitt vin av en enda druva: Sauvignon Blanc.

Jorden här är grusig och rik på flinta och kalksten. Vinet jäser i ståltank utan malolaktisk jäsning och ligger på sin jästfällning fram till buteljering, vilket ger friskhet med lite mer textur.

I glaset: gröna äpplen, krusbär, päron, lime och en tydlig mineralitet. Det är kvällens mest självklara partner till fisken – syran lyfter hälleflundran och de gröna tonerna möter kålrabbin och äppelkulorna.

Joël Delaunay Le Grand Ballon Sauvignon Blanc 2025: 129 kr (art. 7528001) 750 ml, 12 % vol – ordervara

Vintips till vardagen: Joël Delaunay Le Grand Ballon Sauvignon Blanc 2025 – krusbär för en hundralapp

Joël Delaunay odlar i Touraine, längre västerut längs Loire, där Sauvignon Blanc får en lättare och mer direkt stil än uppströms i Sancerre. Le Grand Ballon är gårdens okomplicerade linje – ett vin gjort för att öppnas, inte för att analyseras.

Ståltank och temperaturkontrollerad jäsning håller aromerna rena: krusbär, nässlor, fläder och citrus, med en pigg syra och 12 procent alkohol.

Det är veckans prisvärda flaska och en god påminnelse om att druvan inte behöver kosta mycket för att göra jobbet – mot pepparrotsmajonnäsen är det just friskheten som räknas.

Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes 2025: 249 kr (art. 3225301) 750 ml, 13,5 % vol – fast sortiment

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Vintips till källaren: Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes 2025 – familjens hemmaplan

Här är ursprunget till veckans nyhet. Familjen Bourgeois har sin bas i Chavignol, byn i Sancerre som också är känd för sin getost, och Les Baronnes är husets viktigaste vin – drygt en tredjedel av hela produktionen.

Druvorna växer på kalkhaltig lera. Vinet görs på den fria musten, jäser i temperaturkontrollerade ståltankar och vilar några månader på jästfällningen innan buteljering.

I glaset: gröna äpplen, krusbär, päron, svartvinbärsblad, örter och citrus, med en tydlig mineralitet och en frisk syra. Ställ det bredvid Otira och du smakar vad samma familj gör med samma druva på två sidor av jorden – stramt och kalkigt i Loire, fylligare och mer solmoget i Marlborough.

Därför fungerar Sauvignon Blanc här

Hälleflundran är mild och fet, och allt runt den drar åt olika håll: plommonglazen är söt och syrlig, pepparroten het, kålrabbin och äpplet gröna och krispiga. Ett vin med ek och fyllighet hade lagt sig ovanpå fisken. Sauvignon Blanc gör tvärtom – syran skär genom majonnäsen, de gröna tonerna av krusbär, fläder och nässlor speglar kålrabbin och äpplet, och frukten har tillräckligt med tyngd för att inte försvinna bredvid plommonen.

Loire-vinerna står för stramheten och mineraliteten. Otira står för solen – samma druva och samma familjs händer som bakom Les Baronnes, men med mer kropp och mogen citrus. Därför fungerar det bäst att servera något från båda sidorna av jorden.

Stockholm Brewing Bright Light Nelson Sauvin: 34,90 kr (art. 3735715) 330 ml, 5,5 % vol

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Veckans öltips: Stockholm Brewing Bright Light Nelson Sauvin

Nelson Sauvin är en nyzeeländsk humlesort vars doft brukar liknas vid krusbär och Sauvignon Blanc – vilket gör den till en naturlig bro mellan veckans två världar. Stockholm Brewing har byggt en pale ale kring den, glutenfri och vegansk.

Smaken är fruktig med passionsfrukt, mango, grapefrukt och örter över en bas av ljust bröd, med en tydlig beska som gör samma jobb som vinets syra: den skär igenom majonnäsen och håller munnen fräsch mellan tuggorna.

Så väljer du

Vill du smaka veckans nyhet: välj Otira Sauvignon Blanc – och var ute i god tid, den finns i begränsad mängd.

Vill du ha den mest självklara partnern till fisken: välj Fournier Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux.

Vill du hålla det enkelt och prisvärt: välj Joël Delaunay Le Grand Ballon.

Vill du jämföra familjen Bourgeois två världar: öppna Sancerre Les Baronnes bredvid Otira. Les Baronnes är dessutom den enda av Loire-flaskorna som finns i fast sortiment.

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Vill du möta rätten med humle istället för syra: välj Bright Light Nelson Sauvin.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.