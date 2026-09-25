Perfect Weekend och Mikael Björkqvist är tillbaka även den här veckan med vintips, och vi har plockat fram en kombination som vi själv tycker passar särskilt fint just nu: hälleflundra med plommon, kålrabbi och pepparrot, tillsammans med Sauvignon Blanc från två sidor av jorden.
Veckans perfekta vintips – hälleflundra och Sauvignon Blanc från två sidor av jorden
Plommonen hänger tunga, äpplena har börjat falla och kvällarna kräver något ljust på tallriken innan höstens grytor tar över. AVEQIAs lättrimmade hälleflundra med plommonglaze, picklad kålrabbi, pepparrot och friterat rispapper är en av förrätterna på vår höstmeny 2026: tunna, blanka skivor fisk, en glaze på grillade plommon och fermenterad plommonjuice, krispiga kålrabbiblommor i pickleslag och en pepparrotsmajonnäs som värmer i slutet av varje tugga.
Det är en rätt med sötma, syra, fett och hetta på samma gång – och den ber om ett vin med skärpa. Här kommer fyra Sauvignon Blanc från två sidor av jorden: tre från Loire, där druvan har sitt hem, och en nyhet från Nya Zeeland som landar på Systembolaget i dag. Plus ett öl med samma krusbärston i humlen.
Veckans nyhet: Otira Sauvignon Blanc 2024 – Sancerre-familjen i Marlborough
Familjen Bourgeois har gjort vin i Sancerre i över 200 år. År 2000 tog de med sig kunskapen till andra sidan jorden och grundade Clos Henri i Marlborough på Nya Zeelands sydö, och i dag leder bröderna Arnaud, Lionel och Jean-Christophe Bourgeois både gården i Loire och den i Wairau Valley.
Otira har fått sitt namn efter de glaciala flodstenar som avsattes i vingården under Otira-istiden. Druvorna odlas ekologiskt, vinet jäser främst i ståltank med en mindre del på franska ekfat och vilar sedan åtta månader på jästfällningen.
Resultatet är en Marlborough med fransk hållning: mogen citron, fläder, limeskal och en salt, stenig ton snarare än den klassiska tropiska explosionen. Med 14,5 procent har vinet dessutom kropp nog att möta plommonglazens sötma utan att tappa sin skärpa.
Veckans perfekta vintips – majskrokett, kantareller och vita med fras
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Vintips till ikväll: Fournier Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux 2024 – flinta och päron
Fournier är ett genuint familjeföretag med över 50 hektar vingårdar i Sancerre, Menetou-Salon och Pouilly-Fumé. Pouilly-Fumé ligger på Loires östra strand, mitt emot Sancerre, och är en appellation som bara gör vitt vin av en enda druva: Sauvignon Blanc.
Jorden här är grusig och rik på flinta och kalksten. Vinet jäser i ståltank utan malolaktisk jäsning och ligger på sin jästfällning fram till buteljering, vilket ger friskhet med lite mer textur.
I glaset: gröna äpplen, krusbär, päron, lime och en tydlig mineralitet. Det är kvällens mest självklara partner till fisken – syran lyfter hälleflundran och de gröna tonerna möter kålrabbin och äppelkulorna.
Vintips till vardagen: Joël Delaunay Le Grand Ballon Sauvignon Blanc 2025 – krusbär för en hundralapp
Joël Delaunay odlar i Touraine, längre västerut längs Loire, där Sauvignon Blanc får en lättare och mer direkt stil än uppströms i Sancerre. Le Grand Ballon är gårdens okomplicerade linje – ett vin gjort för att öppnas, inte för att analyseras.
Ståltank och temperaturkontrollerad jäsning håller aromerna rena: krusbär, nässlor, fläder och citrus, med en pigg syra och 12 procent alkohol.
Det är veckans prisvärda flaska och en god påminnelse om att druvan inte behöver kosta mycket för att göra jobbet – mot pepparrotsmajonnäsen är det just friskheten som räknas.
Vintips till källaren: Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes 2025 – familjens hemmaplan
Här är ursprunget till veckans nyhet. Familjen Bourgeois har sin bas i Chavignol, byn i Sancerre som också är känd för sin getost, och Les Baronnes är husets viktigaste vin – drygt en tredjedel av hela produktionen.
Druvorna växer på kalkhaltig lera. Vinet görs på den fria musten, jäser i temperaturkontrollerade ståltankar och vilar några månader på jästfällningen innan buteljering.
I glaset: gröna äpplen, krusbär, päron, svartvinbärsblad, örter och citrus, med en tydlig mineralitet och en frisk syra. Ställ det bredvid Otira och du smakar vad samma familj gör med samma druva på två sidor av jorden – stramt och kalkigt i Loire, fylligare och mer solmoget i Marlborough.
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Därför fungerar Sauvignon Blanc här
Hälleflundran är mild och fet, och allt runt den drar åt olika håll: plommonglazen är söt och syrlig, pepparroten het, kålrabbin och äpplet gröna och krispiga. Ett vin med ek och fyllighet hade lagt sig ovanpå fisken. Sauvignon Blanc gör tvärtom – syran skär genom majonnäsen, de gröna tonerna av krusbär, fläder och nässlor speglar kålrabbin och äpplet, och frukten har tillräckligt med tyngd för att inte försvinna bredvid plommonen.
Loire-vinerna står för stramheten och mineraliteten. Otira står för solen – samma druva och samma familjs händer som bakom Les Baronnes, men med mer kropp och mogen citrus. Därför fungerar det bäst att servera något från båda sidorna av jorden.
Veckans öltips: Stockholm Brewing Bright Light Nelson Sauvin
Nelson Sauvin är en nyzeeländsk humlesort vars doft brukar liknas vid krusbär och Sauvignon Blanc – vilket gör den till en naturlig bro mellan veckans två världar. Stockholm Brewing har byggt en pale ale kring den, glutenfri och vegansk.
Smaken är fruktig med passionsfrukt, mango, grapefrukt och örter över en bas av ljust bröd, med en tydlig beska som gör samma jobb som vinets syra: den skär igenom majonnäsen och håller munnen fräsch mellan tuggorna.
Så väljer du
Vill du smaka veckans nyhet: välj Otira Sauvignon Blanc – och var ute i god tid, den finns i begränsad mängd.
Vill du ha den mest självklara partnern till fisken: välj Fournier Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux.
Vill du hålla det enkelt och prisvärt: välj Joël Delaunay Le Grand Ballon.
Vill du jämföra familjen Bourgeois två världar: öppna Sancerre Les Baronnes bredvid Otira. Les Baronnes är dessutom den enda av Loire-flaskorna som finns i fast sortiment.
Vill du möta rätten med humle istället för syra: välj Bright Light Nelson Sauvin.
Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.
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