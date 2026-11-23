Nvidia gör en total helomvändning och återinsätter Jensen Huang som vd. Beskedet får aktien att rusa och lyfter Stockholmsbörsen.
Total kovändning i Nvidia – sparkade vd:n gör sensationell comeback
Nvidias styrelse har ändrat sig. Jensen Huang återinsätts med omedelbar verkan som vd, koncernchef och styrelseledamot i världens högst värderade halvledarbolag.
Beskedet kommer bara dagar efter att styrelseordföranden Harvey Jones uttryckligen sagt att styrelsen inte hade för avsikt att återanställa Huang.
Nu har styrelsen röstat enhälligt för att ta tillbaka grundaren. Efter samtal med Huang uppger styrelsen att den är övertygad om hans förmåga att leda bolaget.
”Styrelsen anser att Jensen är rätt person att leda Nvidia och att hans återinsättande ligger i aktieägarnas, medarbetarnas, partnernas och kundernas bästa intresse”, säger Harvey Jones i ett pressmeddelande.
Aktien rusar – lyfter Stockholmsbörsen
Marknadsreaktionen blev omedelbar. Nvidiaaktien rusade mer än 31 procent i den amerikanska förhandeln efter beskedet, rapporterar Reuters.
Även på hemmaplan märktes reaktionen. Stockholmsbörsen, som redan hade stigit omkring 1 procent under måndagen, ökade uppgången till nära 2 procent efter nyheten om Huangs återkomst, enligt EFN.
Börsen hade dessförinnan återhämtat sig efter förra veckans kraftiga nedgångar då oron för AI-investeringarnas lönsamhet pressade teknikaktier världen över.
Tidigare nej blev ett ja
Huang lämnade vd-posten den 12 november efter uppgifter om privata relationer och misstankar om kopplingar till en kinesisk underrättelseoperation. Uppgifterna ledde till en utredning som skapat osäkerhet kring bolagets ledning och relationer till amerikanska myndigheter.
Den 17 november meddelade styrelsen att den inte tänkte återinsätta honom. Men efter en växande kampanj från anställda, investerare och techprofiler förändrades läget.
Även USA:s president Donald Trump hade offentligt uttryckt stöd för en comeback.
Styrelsen uppger nu att den fått synpunkter från höga nivåer inom den amerikanska regeringen och bedömer att Huangs återkomst inte innebär någon risk för den nationella säkerheten, rapporterar Reuters.
Utredningen kring misstankarna fortsätter dock. Nvidia har också inlett en rekrytering av en ny chef för regelefterlevnad.
Finanschefen Colette Kress, som tillfälligt tog över vd-posten, återgår därmed till sin ordinarie roll. Huang säger sig vara hedrad över att återvända.
”Jag kan knappt vänta på att komma tillbaka till arbetet”, säger han i bolagets pressmeddelande.
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