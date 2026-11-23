Beskedet kommer bara dagar efter att styrelseordföranden Harvey Jones uttryckligen sagt att styrelsen inte hade för avsikt att återanställa Huang.

Nu har styrelsen röstat enhälligt för att ta tillbaka grundaren. Efter samtal med Huang uppger styrelsen att den är övertygad om hans förmåga att leda bolaget.

”Styrelsen anser att Jensen är rätt person att leda Nvidia och att hans återinsättande ligger i aktieägarnas, medarbetarnas, partnernas och kundernas bästa intresse”, säger Harvey Jones i ett pressmeddelande.

Aktien rusar – lyfter Stockholmsbörsen

Marknadsreaktionen blev omedelbar. Nvidiaaktien rusade mer än 31 procent i den amerikanska förhandeln efter beskedet, rapporterar Reuters.

Även på hemmaplan märktes reaktionen. Stockholmsbörsen, som redan hade stigit omkring 1 procent under måndagen, ökade uppgången till nära 2 procent efter nyheten om Huangs återkomst, enligt EFN.

Börsen hade dessförinnan återhämtat sig efter förra veckans kraftiga nedgångar då oron för AI-investeringarnas lönsamhet pressade teknikaktier världen över.