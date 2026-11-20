En fransk comté, lagrad i en gammal militärfästning i Jurabergen, har utsetts till världens bästa ost 2026. Konkurrensen var stenhård: 5 330 ostar från 45 länder deltog och tre finalister fick exakt samma poäng. Till slut krävdes en ovanlig skiljeregel för att kora vinnaren.
Världens bästa ost är utsedd – lagrad i gammal militärfästning
Tre ostar stod kvar på 81 poäng vardera när finaljuryn i World Cheese Awards hade sagt sitt i spanska Córdoba den 12 november. Frankrike hade två kandidater och Schweiz en, men ingen av dem gick att skilja åt med den ordinarie poängräkningen.
Till slut gick segern till en 24 månader lagrad comté från det franska familjeföretaget Fromageries Arnaud, som grundades 1907. Osten säljs under varumärket JuraFlore och har mognat i Fort des Rousses, en före detta militärfästning i Jurabergen.
Tre ostar fick samma poäng
Det var inte bara den franska comtén som imponerade på domarna. Även en 18 månader lagrad schweizisk gruyère från Gourmino och en fransk ossau-iraty från Agour fick 81 poäng i finalen.
Tävlingsreglerna har en särskild utslagsmetod för oavgjorda lägen: Juryn stryker varje osts högsta och lägsta betyg och räknar sedan om resultatet. Den här gången räckte det för att skilja finalisterna åt. Segern gick till Comté Fort des Rousses, medan ossau-iratyn tog andraplatsen och den schweiziska gruyèren blev trea.
Jurymedlemmen Rafa Dominguez Gonzalez, som hade fört fram comtén till finalen, lyfte särskilt fram ostens komplexitet. Han uppskattade han hur smaken utvecklades i munnen, med nötiga och fylliga toner som dröjde sig kvar.
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Lagrad i en gammal militärfästning
Fort des Rousses ligger nära den schweiziska gränsen, i en del av Frankrike där osttillverkning har varit en viktig näring i århundraden. Den gamla fästningens underjordiska källare används numera som mognadslager för stora mängder comté, där temperatur och luftfuktighet bidrar till en långsam och jämn mognad. Årets vinnare hade lagrats i två år innan den skickades till tävlingen.
Comté tillverkas av komjölk och är en av Frankrikes mest traditionsrika hårdostar. Redan under medeltiden gick bönder i Jurabergen samman för att samla mjölk och ysta stora osthjul som kunde lagras över vintern. Tillverkningen är fortfarande hårt reglerad: Osten fick fransk ursprungsbeteckning 1958 och omfattas sedan 1996 av EU skyddade ursprungsbeteckning.
Familjeföretaget har tillverkat ost i över hundra år
Bakom vinnarosten står Fromageries Arnaud, där Jean-Charles Arnaud representerar tredje generationen i familjen och arbetar tillsammans med sin son Franck Arnaud. Företaget tillverkar och lagrar flera av Juraregionens skyddade ostar, däribland comté, morbier, mont d’or och bleu de gex du Jura.
Trots en lång rad franska utmärkelser genom åren är världsmästartiteln i World Cheese Awards särskilt betydelsefull. I tävlingsarrangören Guild of Fine Foods reportage beskriver Jean-Charles Arnaud vinsten som ett erkännande för hela kedjan, från mjölkbönderna till ostmakarna och dem som sköter lagringen i fästningen.
270 domare från 51 länder
Årets upplaga av World Cheese Awards var den största hittills, med 5 330 tävlande ostar från 45 länder som bedömdes av 270 domare från 51 länder.
I den första omgången blindprovades ostarna utifrån utseende, doft, konsistens och smak, varefter 108 bidrag tilldelades den högsta medaljkategorin, Super Gold. En internationell jury valde sedan ut 14 finalister från Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och Schweiz som gjorde upp om titeln.
Bland finalisterna fanns även en 30 månader lagrad parmigiano reggiano från Italien och en portugisisk fårost.
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