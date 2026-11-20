Lagrad i en gammal militärfästning

Fort des Rousses ligger nära den schweiziska gränsen, i en del av Frankrike där osttillverkning har varit en viktig näring i århundraden. Den gamla fästningens underjordiska källare används numera som mognadslager för stora mängder comté, där temperatur och luftfuktighet bidrar till en långsam och jämn mognad. Årets vinnare hade lagrats i två år innan den skickades till tävlingen.

Comté tillverkas av komjölk och är en av Frankrikes mest traditionsrika hårdostar. Redan under medeltiden gick bönder i Jurabergen samman för att samla mjölk och ysta stora osthjul som kunde lagras över vintern. Tillverkningen är fortfarande hårt reglerad: Osten fick fransk ursprungsbeteckning 1958 och omfattas sedan 1996 av EU skyddade ursprungsbeteckning.

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Familjeföretaget har tillverkat ost i över hundra år

Bakom vinnarosten står Fromageries Arnaud, där Jean-Charles Arnaud representerar tredje generationen i familjen och arbetar tillsammans med sin son Franck Arnaud. Företaget tillverkar och lagrar flera av Juraregionens skyddade ostar, däribland comté, morbier, mont d’or och bleu de gex du Jura.

Trots en lång rad franska utmärkelser genom åren är världsmästartiteln i World Cheese Awards särskilt betydelsefull. I tävlingsarrangören Guild of Fine Foods reportage beskriver Jean-Charles Arnaud vinsten som ett erkännande för hela kedjan, från mjölkbönderna till ostmakarna och dem som sköter lagringen i fästningen.

270 domare från 51 länder

Årets upplaga av World Cheese Awards var den största hittills, med 5 330 tävlande ostar från 45 länder som bedömdes av 270 domare från 51 länder.

I den första omgången blindprovades ostarna utifrån utseende, doft, konsistens och smak, varefter 108 bidrag tilldelades den högsta medaljkategorin, Super Gold. En internationell jury valde sedan ut 14 finalister från Frankrike, Italien, Portugal, Spanien och Schweiz som gjorde upp om titeln.

Bland finalisterna fanns även en 30 månader lagrad parmigiano reggiano från Italien och en portugisisk fårost.

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