Veckans perfekta vintips – äppeltarte, gräddkola och söta viner till höstens dessert

Vintips till ikväll: Kracher Beerenauslese Cuvée 2021 – aprikos och honung med nerv

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Kracher är Burgenlands stora sötvinshus vid Neusiedlersee, i dag lett av Gerhard Kracher. Cuvéen görs på 60 procent Welschriesling och 40 procent Chardonnay från selekterade druvor som angripits av ädelröta – den klassiska Beerenauslese-metoden.

Vinet doftar aprikosmarmelad, honung, tropisk frukt och citruszest, och har en viskös, krämig textur som hålls uppe av en markerad syra och därför aldrig blir kladdig.

Det är veckans mest äppelvänliga val: syran i vinet möter syran i äppelkompotten och Granny Smith-skivorna, medan aprikos och honung ligger bredvid kolan.

Vintips till källaren: Gérard Bertrand Rivesaltes Ambré 2006 – torkad aprikos, toffee och marsipan

Gérard Bertrand är fjärde generationen i familjen som gör vin i Languedoc, och sedan 2002 odlar han biodynamiskt. Rivesaltes ligger norr om Perpignan, nära Medelhavet, i Languedoc-Roussillon.

Ambré görs på 80 procent Grenache, 10 procent Macabeu och 10 procent Muscat. Jäsningen stoppas med druvsprit så att sockret finns kvar, och vinet får sedan ligga på gamla ekfat ända tills det buteljeras 2018 – tolv år efter skörden.

Tiden syns i glaset: torkad aprikos, apelsin, marsipan, toffee, vanilj och russin. Marsipanen möter mandelfyllningen, toffeen går i dialog med gräddkolan och apelsinen lyfter äpplet. Det är veckans mogna, nötiga och varma alternativ, och med 129 kr är det ett pris som gör att man törs öppna flaskan.

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Vintips till vardagen: Château La Rame 2022 – honung, saffran och ostronskal

Sainte-Croix-du-Mont ligger på Garonnes högra strand, mitt emot Sauternes, och sluttningarna består av fossil kalksten full av ostronskal. Château La Rame gör sitt vin på 100 procent Sémillon, och ungefär hälften av vinet får mogna i 20 månader på 225-literfat, varav 30 procent nya, medan resten ligger kvar i ståltank.

Vinet är komplext, något utvecklat, mycket sött och friskt, med aprikosmarmelad, saffran, russin, mandelmassa, honung och pomerans. Mandelmassan i vinet möter tartans mandelfyllning, saffran och aprikos går bra med kolan, och pomeransen ger äpplet sällskap.

Det är veckans prisvärda flaska och det enklaste sättet att få Sauternes-känslan bredvid tartan.

Därför fungerar söta viner här

Äppeltartan har två sidor: sötma från kola, glass och mandelfyllning, och syra från äpplet, citronen och Granny Smith-skivorna. Ett sötvin utan syra blir platt bredvid det; ett för torrt vin smakar surt. Därför kombineras vinerna här efter syra och koncentration: Kracher och La Rame har friskheten som matchar äpplet, medan Graham’s och Rivesaltes Ambré har tyngden och den mogna nötigheten som tål kolan och calvadosen. Oolongteet tar en annan väg: stenfrukt och bakat bakverk i koppen svarar på tartan i stället för att konkurrera med den.

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Alkoholfritt tips: Phoenix Honey Orchid – oolong med persika och bakverk

Det alkoholfria valet ska inte försöka vara ett vin, och det behöver inte vara en dryck med äpple i. Phoenix Honey Orchid från teshopen In the Mood for Tea är ett oolongte från Phoenixbergen i Guangdong, odlat på 700 meters höjd och plockat vid första skörden.

I koppen: stenfrukt som persika eller aprikos, mogen litchi och söt mandarin, med en tydlig mineralisk ryggrad och en ton av bakat bakverk. Det är ett te med mycket frukt och mjukhet.

Aprikosen i teet möter aprikosen och kolan i desserten, tonen av bakat bakverk knyter an till mördegsskalet och mandelfyllningen, och ryggraden gör att teet inte försvinner bredvid äpplet. Teet serveras varmt, vilket ger en fin kontrast mot den kalla glassen.

Brygg 2,5–3 gram te per 250 ml vatten på 90–95 grader i 2–3 minuter. Vill du brygga det gongfu-stil tar du 5–7 gram per 100 ml, med 10–15 sekunder på första infusionen och därefter längre tid, upp till 20–30 sekunder vid femte.



Om du inte har möjlighet att få tag i just det här teet kan du söka efter Dong Ding från Taiwan, med toner av persika, aprikos och rostade toner ligger nära både äpplet och kolan. Alternativt kan Oriental Beauty från Taiwan passa. Det är kraftigt oxiderad med honung, mörk frukt och en lätt kryddighet. Eller ett Dancongte från Phoenixbergen i Kina, till exempel Night Fragrance som bjuder på stenfrukt, citrus och bakad ton, alltså samma spår som Honey Orchid. Även Wuyi-rocktea från Fujian, som Da Hong Pao, Rou Gui eller Shui Xian. Karamell, torkad frukt och mineral med rostad bas kan funka fint. Det är de mest dessertvänliga kinesiska alternativen.

Så väljer du

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Vill du fira veckans lansering: välj Graham’s 20 Year Old Tawny Port.

Vill du ha den mest äppelvänliga syran: välj Kracher Beerenauslese Cuvée.

Vill du ha något mogt med toffee och marsipan: välj Gérard Bertrand Rivesaltes Ambré.

Vill du ha Sauternes-känslan: välj Château La Rame.

Vill du ha något alkoholfritt och varmt: brygg Phoenix Honey Orchid.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.







