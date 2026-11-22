Tidningen Allas skickade 22 personer från redaktionen till Riddarholmen på egen nota och gav julbordet 4,8 av 5 poäng, det enda sifferbetyget för ett julbord i Stockholm som publicerats öppet i år.

”Bara sillen är värt ett besök”, säger Jakob Meijer, en av testarna, i Allas. Kritiken gällde skaldjuren, och testaren Jonna Axelsson saknade färska och rökta räkor och hade annars gett julbordet 5 av 5.

En fredag eller lördag i december kostar julbordet 1 495 kronor per person, 400 kronor mer än en vardag i november och 237 kronor mer än snittet i Stockholm. Privatekonomitjänsten uScore har gått igenom 50 julbord i storstäderna och räknat fram att ett julbord en helgkväll i december i snitt kostar 1 258 kronor i Stockholm, 3,5 procent mer än i fjol. Snittpriset har stigit trots att matmomsen halverades i april, eftersom mat som äts på restaurang fick behålla 12 procent moms.

”Det är inte lyxkrogarna som drar upp priset i år. Skillnaden mellan ett budgetjulbord och ett exklusivt julbord har blivit mindre”, säger Elenor Flodin, hushållsekonom på uScore, i genomgången.

Av de tio julborden nedan ligger fem över Stockholmssnittet en helgkväll. Rankningen bygger på hur många av de tio listorna som valt julbordet och på gästernas betyg på Google, Tripadvisor, Thatsup och Reco. Listorna kommer från nio guider, bland dem Thatsup och Time Out.

Varje omdömessajt jämförs mot sitt eget snitt, eftersom Tripadvisor ger lägre betyg än Google, och ett betyg som bara vilar på en handfull omdömen dras mot snittet. För att komma med krävs minst två guider och betyg från minst två omdömessajter. Priserna gäller en fredag eller lördag i december enligt uScore, om inget annat anges.

1. Gamla Riksarkivet, Riddarholmen

För trettonde året i rad öppnar Niklas Ekstedt dörrarna till julbordet på Gamla Riksarkivet. I år blir det nya smaker som pilgrimsmusselpaté, och för första gången är julbordet öppet ända fram till den 26 december. Foto: Gamla Riksarkivet

Gästerna ger 4,6 på Google från 723 omdömen och 4,4 på Reco från 750. Julbordet serveras i sju turer och slutar i husets dessertrum, där saffranspannkakan kommer med salmbärssylt.

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En helgkväll i december kostar julbordet 1 495 kronor.