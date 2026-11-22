Gamla Riksarkivet på Riddarholmen har Stockholms bästa julbord i år, när tio julbordslistor vägs ihop med 61 000 betyg från gästerna. Ulriksdals Värdshus i Solna kommer tvåa och Operakällaren, som stänger för renovering vid årsskiftet, trea.
Här får du Stockholms bästa julbord – 1 495 kronor per person
Krögaren Niklas Ekstedts julbord i det gamla arkivhuset finns med i sex av de tio listorna, lika många som Ulriksdal. Det som skiljer dem åt är gästernas betyg, 4,6 på Google för Riksarkivet mot 4,3 för Ulriksdal, och ett publicerat test.
Tidningen Allas skickade 22 personer från redaktionen till Riddarholmen på egen nota och gav julbordet 4,8 av 5 poäng, det enda sifferbetyget för ett julbord i Stockholm som publicerats öppet i år.
”Bara sillen är värt ett besök”, säger Jakob Meijer, en av testarna, i Allas. Kritiken gällde skaldjuren, och testaren Jonna Axelsson saknade färska och rökta räkor och hade annars gett julbordet 5 av 5.
En fredag eller lördag i december kostar julbordet 1 495 kronor per person, 400 kronor mer än en vardag i november och 237 kronor mer än snittet i Stockholm. Privatekonomitjänsten uScore har gått igenom 50 julbord i storstäderna och räknat fram att ett julbord en helgkväll i december i snitt kostar 1 258 kronor i Stockholm, 3,5 procent mer än i fjol. Snittpriset har stigit trots att matmomsen halverades i april, eftersom mat som äts på restaurang fick behålla 12 procent moms.
”Det är inte lyxkrogarna som drar upp priset i år. Skillnaden mellan ett budgetjulbord och ett exklusivt julbord har blivit mindre”, säger Elenor Flodin, hushållsekonom på uScore, i genomgången.
Av de tio julborden nedan ligger fem över Stockholmssnittet en helgkväll. Rankningen bygger på hur många av de tio listorna som valt julbordet och på gästernas betyg på Google, Tripadvisor, Thatsup och Reco. Listorna kommer från nio guider, bland dem Thatsup och Time Out.
Varje omdömessajt jämförs mot sitt eget snitt, eftersom Tripadvisor ger lägre betyg än Google, och ett betyg som bara vilar på en handfull omdömen dras mot snittet. För att komma med krävs minst två guider och betyg från minst två omdömessajter. Priserna gäller en fredag eller lördag i december enligt uScore, om inget annat anges.
1. Gamla Riksarkivet, Riddarholmen
Gästerna ger 4,6 på Google från 723 omdömen och 4,4 på Reco från 750. Julbordet serveras i sju turer och slutar i husets dessertrum, där saffranspannkakan kommer med salmbärssylt.
En helgkväll i december kostar julbordet 1 495 kronor.
2. Ulriksdals Värdshus, Solna
Ulriksdal finns i sex av de tio listorna. ”Det här är julbordet som många stockholmare återvänder till år efter år”, skriver Nicole Kavander i Time Out. Här finns elva sorters sill, och många av grönsakerna kommer från värdshusets egen trädgård.
En helgkväll i december kostar 1 295 kronor.
3. Operakällaren, Kungsträdgården
Inget julbord på listan får högre samlat betyg av gästerna, eftersom 4,5 på Tripadvisor ligger långt över sajtens snitt på 3,9. Operakällaren finns däremot i fyra listor.
Hummer och löjrom serveras vid bordet, och det är sista säsongen innan krogen stänger med resten av operahuset för en renovering som tar flera år. Med 1 795 kronor är julbordet det dyraste i genomgången .
Plats fyra till tio
Wärdshuset Ulla Winbladh på Djurgården kommer fyra och finns i fyra listor. Inget julbord i topp tio har fler Google-omdömen, 2 748 med snittet 4,4. Thatsup anger priset till mellan 895 och 1 195 kronor.
Femma är Lux dag för dag på Lilla Essingen, där sillen kommer med havtorn och viltet är sörmländsk dovhjort. Time Out och Vinsider valde julbordet i år och Krogguiden både 2024 och 2025. Time Out anger ett lägsta pris på 650 kronor, men uScore har inte prissatt julbordet en helgkväll.
Fjäderholmarnas Krog finns i fem listor men kommer sexa, eftersom gästerna ger lägre betyg än till fyran och femman, 4,3 på Google och 3,9 på Tripadvisor. Krogen ställer fram omkring 125 rätter, och gastronomiprofessorn Gert Klötzke firar 20 år med julbordet i år. Det kostar 1 595 kronor, och båtresan ut till ön tillkommer.
Villa Godthem på Djurgården har också fem listor men hamnar sjua, eftersom gästerna är svalare och ger 3,7 på Tripadvisor. Skillnaden mellan vardag och helg, 500 kronor, hör till de största i uScores genomgång, med 895 kronor en vardag i november och 1 395 kronor en helg i december.
På åttonde plats kommer Verandan på Grand Hôtel med utsikt mot slottet. Verandan har 4,3 på Tripadvisor, högt på en sajt där snittet ligger lägre än på Google, men bara tre listor tar upp den. Med 1 195 kronor en helgkväll är den billigare än snittet i Stockholm, och priset stiger till 1 595 kronor över julhelgen.
Blå Porten på Djurgården blir nia. Google-betyget 4,6 bygger på 214 omdömen, men Tripadvisor har bara 15 omdömen och därför dras det betyget mot snittet. En helgkväll i december kostar 945 kronor, lägst av de åtta på listan som uScore har prissatt.
Tionde plats går till Trattorian på Kungsholmen. Där står ett italienskt julbord med marsalasill och limoncellogravad lax, och Mälaren ligger utanför fönstren. Fyra listor bär upp placeringen trots 4,0 på Google, och en helgkväll kostar 1 095 kronor.
|Plats
|Julbord
|Område
|Poäng
|Pris helgkväll i december
|1
|Gamla Riksarkivet
|Riddarholmen
|100
|1 495 kr
|2
|Ulriksdals Värdshus
|Solna
|78
|1 295 kr
|3
|Operakällaren
|Kungsträdgården
|74
|1 795 kr
|4
|Wärdshuset Ulla Winbladh
|Djurgården
|72
|895–1 195 kr*
|5
|Lux dag för dag
|Lilla Essingen
|70
|från 650 kr*
|6
|Fjäderholmarnas Krog
|Fjäderholmarna
|70
|1 595 kr
|7
|Villa Godthem
|Djurgården
|69
|1 395 kr
|8
|Grand Hôtel, Verandan
|Blasieholmen
|67
|1 195 kr
|9
|Blå Porten
|Djurgården
|57
|945 kr
|10
|Trattorian
|Kungsholmen
|56
|1 095 kr
|11
|Sundby Gård
|Huddinge
|54
|545–950 kr*
|12
|Carlshälls Gård
|Långholmen
|52
|1 145–1 415 kr*
|13
|Utö Värdshus
|Utö
|49
|från 895 kr*
|14
|Tennstopet
|Vasastan
|49
|795–1 195 kr*
|15
|Smådalarö Gård
|Dalarö
|48
|1 339 kr**
|16
|Långholmens Wärdshus
|Långholmen
|46
|1 250 kr
|17
|Enskede Värdshus
|Enskede
|43
|595–1 095 kr*
|18
|Siggesta Gård
|Värmdö
|41
|från 595 kr*
|19
|Biblioteket Live
|Södermalm
|39
|1 095 kr
|20
|Restaurang J
|Nacka Strand
|38
|1 195–1 395 kr*
|21
|Josefina
|Djurgården
|21
|1 195 kr
Poäng: Ettan får 100 och övriga räknas i förhållande till den. Priser enligt uScore, utom *Thatsup eller Time Out (lägsta till högsta pris, inte bara helgkväll) och **Smådalarö Gårds egen sida (företagsgrupper över 40 personer). Betyg hämtade 22 november 2026.
- Poängen väger ihop båda delarna.
Guidelistorna står för 60 procent och gästernas betyg på alla fyra sajterna för 40 procent. Ettan sätts till 100, så avståndet syns direkt: Ulriksdal ligger 22 poäng efter Gamla Riksarkivet.
- Plats fem och sex har båda 70 poäng. Lux dag för dag ligger några tiondelar före Fjäderholmarna och står därför först.