Ett tyskt slott med 1 200 års vinhistoria har utsetts till världens bästa vingård 2026. Schloss Johannisberg i Rheingau placerar sig före både prestigefyllda champagnehus och berömda vinslott i Bordeaux. Bakom förstaplatsen finns en vinkällare med flaskor från 1700-talet och ett misstag som förändrade vinvärlden.
Tysk vingård slår Frankrikes vinslott – utsedd till världens bästa
Frankrike brukar dominera samtalet om världens mest prestigefyllda viner. Men när årets upplaga av The World’s 50 Best Vineyards presenterades i Santiago i Chile den 18 november var det Tyskland som tog hem förstaplatsen.
Vinnaren, Schloss Johannisberg, ligger på en höjd ovanför Rhen i vinregionen Rheingau. Den historiska egendomen klättrade från andra plats i fjol och passerade bland andra spanska Bodegas Ysios och franska Maison Ruinart. Utmärkelsen handlar om mer än enbart vinet i glaset. I rankningen bedöms hela besöksupplevelsen, från miljö och värdskap till aktiviteter och gastronomi, av över 700 internationella vin- och reseexperter.
Världens bästa vingård har en vinkällare från medeltiden
Schloss Johannisbergs historia sträcker sig tillbaka till år 817, då vinodlingarna för första gången omnämndes i skriftliga källor. På 1100-talet grundades ett benediktinkloster på platsen, och 1716 började det slott som står där i dag att uppföras. Sedan 1720 odlas enbart riesling på egendomen, vilket gör Schloss Johannisberg till världens äldsta vingård helt inriktad på druvan.
Under slottet väntar en av vinresans största sevärdheter. I den omkring 900 år gamla vinkällaren Bibliotheca Subterranea förvaras cirka 25 000 flaskor, där den äldsta årgången är från 1748.
Besökare kan boka guidade turer och vinprovningar, äta på restaurangen Schlossschänke med utsikt över Rhendalen och uppleva konserter under delar av året. Publika visningar erbjuds normalt från april till oktober, medan privata provningar kan bokas separat.
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En försenad skörd blev en vinhistorisk upptäckt
År 1775 inträffade en händelse som skulle få betydelse långt utanför Rheingau. Tillståndet att börja skörda druvorna blev försenat, och när budet slutligen kom fram hade druvorna hunnit mogna betydligt längre än planerat. Källarmästaren bestämde sig för att skörda ändå, och resultatet blev föregångaren till Spätlese, den tyska beteckningen för vin framställt av sent skördade druvor.
I dag omfattar Schloss Johannisbergs odlingar omkring 50 hektar. De sydvända sluttningarna, kvartsitrika jordarna och temperaturskillnaderna mellan dag och natt ger goda förutsättningar för riesling.
Frankrike tar tre platser bland de tio bästa
Trots den tyska segern har Frankrike en stark ställning på årets lista. Maison Ruinart i Champagne hamnar på fjärde plats, medan Château Smith Haut Lafitte och Château d’Yquem i Bordeaux placerar sig som åtta respektive nia.
Spanien tar andraplatsen med Bodegas Ysios i Rioja, känt för sin spektakulära arkitektur, medan trean blir Montes i chilenska Colchaguadalen.
Världens tio bästa vingårdar 2026
|Placering
|Vingård
|Land
|1
|Schloss Johannisberg
|Tyskland
|2
|Bodegas Ysios
|Spanien
|3
|Montes
|Chile
|4
|Maison Ruinart
|Frankrike
|5
|Creation
|Sydafrika
|6
|Clos Apalta
|Chile
|7
|Klein Constantia
|Sydafrika
|8
|Château Smith Haut Lafitte
|Frankrike
|9
|Château d’Yquem
|Frankrike
|10
|Durigutti Family Winemakers
|Argentina
Källa: The World’s 50 Best Vineyards 2026. Rankningen avser vingårdarnas besöksupplevelser.
Årets största klättring står Champagne Taittinger för, som avancerar 39 placeringar till elfte plats, medan australiska Vasse Felix i Margaret River gör den högsta nyentrén på plats 17. Utmärkelsen One to Watch går i år till Aya Estate i Bulgariens Strumadal, som uppmärksammas som en lovande ny destination för vinresenärer.
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