Vinnaren, Schloss Johannisberg, ligger på en höjd ovanför Rhen i vinregionen Rheingau. Den historiska egendomen klättrade från andra plats i fjol och passerade bland andra spanska Bodegas Ysios och franska Maison Ruinart. Utmärkelsen handlar om mer än enbart vinet i glaset. I rankningen bedöms hela besöksupplevelsen, från miljö och värdskap till aktiviteter och gastronomi, av över 700 internationella vin- och reseexperter.

I dag omfattar Schloss Johannisbergs odlingar omkring 50 hektar. Foto: DXR via Wikimedia Commons

Världens bästa vingård har en vinkällare från medeltiden

Schloss Johannisbergs historia sträcker sig tillbaka till år 817, då vinodlingarna för första gången omnämndes i skriftliga källor. På 1100-talet grundades ett benediktinkloster på platsen, och 1716 började det slott som står där i dag att uppföras. Sedan 1720 odlas enbart riesling på egendomen, vilket gör Schloss Johannisberg till världens äldsta vingård helt inriktad på druvan.

Under slottet väntar en av vinresans största sevärdheter. I den omkring 900 år gamla vinkällaren Bibliotheca Subterranea förvaras cirka 25 000 flaskor, där den äldsta årgången är från 1748.

Besökare kan boka guidade turer och vinprovningar, äta på restaurangen Schlossschänke med utsikt över Rhendalen och uppleva konserter under delar av året. Publika visningar erbjuds normalt från april till oktober, medan privata provningar kan bokas separat.

Läs mer: Småodlarna i Champagne säger nej till lyxkapitalet. Dagens PS