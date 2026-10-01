Laxens märkliga genetiska arv – en 100 miljoner år gammal kopiering lever kvar

Laxen är evolutionens tidsmaskin

Det gör lax och regnbåge ovanligt intressanta för forskare.

Liknande stora genetiska dubbleringar har nämligen inträffat flera gånger under djurens utveckling, bland annat hos mycket tidiga förfäder till ryggradsdjuren för mer än 500 miljoner år sedan.

Problemet är att så gamla genetiska fotspår till stor del har hunnit suddas ut.

Hos laxfiskarna är spåren betydligt färskare.

Forskarna får därför en möjlighet att studera hur evolutionen hanterar ett enormt genetiskt överskott under lång tid.

Den nya studien visar att utvecklingsstadium och olika vävnader spelar stor roll för vilka genkopior som behålls och hur deras aktivitet regleras.

Nästan 800 genetiska kartor

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Bakom studien ligger forskare inom det europeiska projektet AQUA-FAANG.

De har analyserat stora mängder genetisk information från atlantlax och regnbåge och byggt upp närmare 800 omfattande sekvenseringsdataset.

Forskarna har bland annat kunnat se vilka gener som är aktiva vid olika tidpunkter, vilka områden av arvsmassan som är tillgängliga och hur regleringen förändras under fiskens utveckling.

Resultatet är i praktiken en mycket detaljerad karta över vad som händer inne i laxens genetiska maskinrum.

Studien publicerades den 29 september i Nature Ecology & Evolution och bygger på jämförelser mellan embryon och vuxna vävnader hos de två laxfiskarna.

Forskarna har byggt upp närmare 800 sekvenseringsdataset för att förstå hur laxens gener regleras. Foto: Canva

Kan få praktisk betydelse

Det här är inte bara genetisk arkeologi.

Kunskapen kan användas inom fiskodling och avel, men också för att förstå och bevara vilda laxbestånd.

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Genom att veta vilka gener som styr exempelvis utveckling, tillväxt och andra biologiska egenskaper blir det lättare att förstå hur populationer förändras och reagerar på sin miljö.

Dessutom kan laxens genetiska historia hjälpa forskarna att förstå vad som hände långt tidigare i ryggradsdjurens utveckling.

En fisk som simmar uppför en norsk älv bär alltså runt på spår av en genetisk händelse som inträffade när dinosaurier fortfarande hade gott om tid kvar på jorden.