Europas kronjuvel ASML växer 35 procent – så länge håller försprånget

AI-boomen fyller orderböckerna

I juli kom beskedet att chiptillverkaren höjer prognosen igen. ASML räknar nu med en omsättning på 43 till 45 miljarder euro i år, mot 32,7 miljarder i fjol. Det är en ökning med runt 35 procent.

Vd Christophe Fouquet beskriver orderingången under första halvåret som ”fortsatt extremt stark” i halvårsrapporten. Bolaget bygger ut kapaciteten för EUV-maskiner med 30 procent till 2027 och utreder ytterligare 30 procent till 2028.

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Efterfrågan på det enda Europa är bäst i världen på växer med andra ord snabbare än någonsin.

Washington bestämmer

Problemet är att Europa sällan själv avgör hur övertaget används. Det är USA som har drivit på exportförbuden mot Kina, och Nederländerna har följt efter.

I juni gick USA:s handelsminister Howard Lutnick ett steg längre. Han hävdade att en EUV-maskin kan ha hamnat i Kina trots förbuden, och att bevisen är hemliga. ASML avvisar uppgiften och säger att bolaget vet var alla 340 tillverkade EUV-maskiner finns.

Europas mest strategiska bolag får sin Kinapolitik formad på andra sidan Atlanten.

EU-kommissionen försöker nu ta tillbaka initiativet. I juni presenterade den Chips Act 2.0, som ska minska Europas beroende av andra länder. Förslaget handlar främst om att bygga ny industri och säger lite om hur Europa ska använda den position det redan har.

Kina knappar in underifrån

Samtidigt växer utmanaren. I juli uppgav nyhetssajten The Information att ett statligt bolag i Shanghai har startat massproduktion av egna DUV-maskiner. Det är den äldre litografitekniken, som ASML också säljer.

Det okända Kina-bolaget planerar fem maskiner i år och omkring 20 nästa år. ASML har kapacitet för runt 130 maskiner av samma typ per år.

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Stephane Houri, analyschef på Oddo BHF, säger till CNBC att han tar uppgiften ”med en nypa salt”, eftersom Kinas maskiner kan vara begränsade till den enklaste delen av marknaden. Nick Patience på analysfirman Futurum Group påpekar att Kina först måste få ut lika många fungerande chip per maskin som ASML.

I EUV, tekniken bakom AI-chippen, har Kina ännu ingen maskin i kommersiell drift.

Övertaget har ett bäst före-datum

Försprånget i EUV ser ut att hålla i flera år till. Men varje exportförbud ger Kina ett nytt skäl att satsa på egen teknik, och Kina stod fortfarande för 29 procent av ASML:s försäljning i fjol.

Övertaget kan därmed krympa från två håll. Kina lär sig bygga själv, och USA bestämmer vem ASML får sälja till. Ju längre Europa väntar med att använda ASML som förhandlingskort, desto mindre är kortet värt.

Börsen prissätter redan en lång period av dominans. Aktien har stigit runt 70 procent i år, till drygt 1 600 euro, och handlas till cirka 33 gånger analytikernas väntade vinst för 2026. I januari bedömde Morgan Stanley att aktien kan stiga 70 procent.

Den 14 oktober kommer siffrorna för tredje kvartalet. ASML har själv lovat en omsättning på 11 till 12 miljarder euro.