Coca-Cola går till attack mot Pepsi Max – kampen om svenskarna hårdnar

Sverige har valt bort sockret

Bakom utvecklingen finns ett större trendskifte.

Över hälften av all läsk som säljs i Sverige är numera sockerfri, enligt siffror som Carlsberg Sverige hänvisar till från Food & Friends Trends Report 2025.

Coca-Cola ser samma utveckling i sin egen försäljning. Företaget uppger att mer än 50 procent av all dryck som Coca-Cola säljer i Sverige i dag är sockerfri. För 15 år sedan låg andelen under 20 procent.

Det är alltså inte någon liten nisch som Coca-Cola och Pepsi slåss om.

Det är själva huvudmarknaden.

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Från dietdryck till vanlig cola

Under lång tid hade sockerfria drycker ett imageproblem.

Coca-Cola Light lanserades i Sverige 1983. Coca-Cola Zero kom senare som ett försök att skapa en sockerfri cola som smakade och såg mer ut som originalet. Coca-Cola beskriver själva Zero Sugar som produkten som ligger närmast originalsmaken.

Pepsi Max gick samtidigt en annan väg.

Namnet innehöll aldrig ord som ”light” eller ”diet”. I stället byggdes varumärket kring musik, fotboll och tanken på maximal smak utan socker. I Sverige produceras Pepsi Max av Carlsberg i Falkenberg.

Resultatet syns i butikshyllorna.

Nu lånar Zero kraft från originalet

Coca-Colas nya design kan därför läsas som ett försök att sudda ut den sista mentala gränsen mellan vanlig Coca-Cola och Zero Sugar.

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Zero ska inte stå bredvid Coca-Cola som ett alternativ för den som av någon anledning avstår från socker.

Den ska vara Coca-Cola.

Det svarta finns fortfarande kvar, men har reducerats till en markör snarare än en egen identitet.

På den svenska läskmarknaden väntar samtidigt Pepsi Max, som redan har visat att en sockerfri cola inte behöver nöja sig med andraplatsen.

Nästa rond i colakriget kommer därför inte främst att avgöras mellan Pepsi och Coca-Cola Original.

Den står mellan två drycker med nästan noll kalorier och mycket gamla ambitioner.