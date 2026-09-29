Coca-Cola gör sin sockerfria storsäljare allt mer lik originalet. Bakom designbytet finns en större kamp om svenska läskdrickare. Här har Pepsi Max redan lyckats med konststycket att bli marknadsledare.
Coca-Cola går till attack mot Pepsi Max – kampen om svenskarna hårdnar
Det kan se ut som några vita bokstäver, lite mer rött och mindre svart.
Men Coca-Colas nya design är också ett drag i en av livsmedelsvärldens äldsta matcher.
Och i Sverige handlar matchen numera framför allt om vem som ska regera över den sockerfria colan.
Från juli 2026 har Coca-Cola Original Taste och Coca-Cola Zero Sugar fått ett nytt utseende även i Sverige. Zero kommer betydligt närmare originalet: samma röda grund, samma vita Coca-Cola-logotyp och betydligt färre visuella signaler om att detta skulle vara en helt annan produkt.
Skillnaden finns kvar. Zero Sugar har större märkning, ett svart böljande band på burken och svart kork på flaskan.
Men släktskapet har aldrig varit tydligare.
Pepsi Max är redan störst i Sverige
Det finns en god anledning till att vässa Zero.
Pepsi Max har blivit en svensk försäljningsmaskin.
Carlsberg Sverige uppgav 2025 att Pepsi Max hade tagit förstaplatsen bland läskvarumärken i svensk dagligvaruhandel. Företaget beskriver också varumärket som marknadsledare i Sverige.
Det betyder att Coca-Cola inte bara slåss mot sin historiska rival Pepsi.
Man slåss mot en sockerfri version av Pepsi som lyckats bli större än traditionella läskklassiker på den svenska marknaden.
För några decennier sedan hade den meningen låtit ungefär lika sannolik som att folk frivilligt skulle betala för vatten på flaska.
Sverige har valt bort sockret
Bakom utvecklingen finns ett större trendskifte.
Över hälften av all läsk som säljs i Sverige är numera sockerfri, enligt siffror som Carlsberg Sverige hänvisar till från Food & Friends Trends Report 2025.
Coca-Cola ser samma utveckling i sin egen försäljning. Företaget uppger att mer än 50 procent av all dryck som Coca-Cola säljer i Sverige i dag är sockerfri. För 15 år sedan låg andelen under 20 procent.
Det är alltså inte någon liten nisch som Coca-Cola och Pepsi slåss om.
Det är själva huvudmarknaden.
Trumps krav kan kosta miljarder
Donald Trump ska ha fått Coca-Cola att vilja ändra på sitt recept i USA från högfruktosmajssirap till rörsocker. Om det sker kan det få betydande
Från dietdryck till vanlig cola
Under lång tid hade sockerfria drycker ett imageproblem.
Coca-Cola Light lanserades i Sverige 1983. Coca-Cola Zero kom senare som ett försök att skapa en sockerfri cola som smakade och såg mer ut som originalet. Coca-Cola beskriver själva Zero Sugar som produkten som ligger närmast originalsmaken.
Pepsi Max gick samtidigt en annan väg.
Namnet innehöll aldrig ord som ”light” eller ”diet”. I stället byggdes varumärket kring musik, fotboll och tanken på maximal smak utan socker. I Sverige produceras Pepsi Max av Carlsberg i Falkenberg.
Resultatet syns i butikshyllorna.
Nu lånar Zero kraft från originalet
Coca-Colas nya design kan därför läsas som ett försök att sudda ut den sista mentala gränsen mellan vanlig Coca-Cola och Zero Sugar.
Zero ska inte stå bredvid Coca-Cola som ett alternativ för den som av någon anledning avstår från socker.
Den ska vara Coca-Cola.
Det svarta finns fortfarande kvar, men har reducerats till en markör snarare än en egen identitet.
På den svenska läskmarknaden väntar samtidigt Pepsi Max, som redan har visat att en sockerfri cola inte behöver nöja sig med andraplatsen.
Nästa rond i colakriget kommer därför inte främst att avgöras mellan Pepsi och Coca-Cola Original.
Den står mellan två drycker med nästan noll kalorier och mycket gamla ambitioner.
Pinsamma miss – gjorde om gammal reklam
Julen är en viktig period för Coca-Cola som gärna förknippas med högtiden. Den senaste reklamvideon har dock inte mottagits särskilt väl. Coca-Cola är ett