Sämsta skörden till vin på 70 år i Frankrike

”Skördarna har varit ganska katastrofala”

Om prognosen håller är det den minsta franska vinskörden sedan 1957. Den långsiktiga nedgången beror delvis på att vinodlingsarealen har minskat, men årets ras kopplas framför allt till torka och återkommande värmeböljor som har pressat avkastningen per hektar, rapporterar CNBC.

Det blir tredje året i rad med fallande skördar.

”Årgången 2023 var hyfsad, men skördarna har varit ganska katastrofala sedan början av decenniet. Vi inser att ingen region i Frankrike är säker från värmeböljor i dag”, säger Jean-Marie Cardebat, ordförande för vin och sprit vid INSEEC Grande École-universitetet till CNBC.

Det kan gå så illa att Frankrike bara blir trea i antalet producerade liter, efter Italien och Frankrike.

”Spanien kan gå om oss. Att vi halkar ner till tredje plats tyder på att Frankrike har ett verkligt produktionsproblem. Det innebär en enorm förlust av potentiella intäkter för Frankrike och de inblandade företagen”, säger Cardebat.