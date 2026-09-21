Om prognoserna håller blir det den sämsta skörden av vin i Frankrike på 70 år – i Champagne väntas skörden bli 48 procent lägre än förra året, men med en guldkant.
Sämsta skörden till vin på 70 år i Frankrike
Frankrike väntas i år producera knappt 34 miljoner hektoliter vin, enligt den franska jordbruksmyndigheten Agreste. Det är en nedgång med 6 procent från redan svaga 2025 och 17 procent under genomsnittet för åren 2021–2025.
”Skördarna har varit ganska katastrofala”
Om prognosen håller är det den minsta franska vinskörden sedan 1957. Den långsiktiga nedgången beror delvis på att vinodlingsarealen har minskat, men årets ras kopplas framför allt till torka och återkommande värmeböljor som har pressat avkastningen per hektar, rapporterar CNBC.
Det blir tredje året i rad med fallande skördar.
”Årgången 2023 var hyfsad, men skördarna har varit ganska katastrofala sedan början av decenniet. Vi inser att ingen region i Frankrike är säker från värmeböljor i dag”, säger Jean-Marie Cardebat, ordförande för vin och sprit vid INSEEC Grande École-universitetet till CNBC.
Det kan gå så illa att Frankrike bara blir trea i antalet producerade liter, efter Italien och Frankrike.
”Spanien kan gå om oss. Att vi halkar ner till tredje plats tyder på att Frankrike har ett verkligt produktionsproblem. Det innebär en enorm förlust av potentiella intäkter för Frankrike och de inblandade företagen”, säger Cardebat.
Champagnen kan bli extra bra
Problemen är särskilt stora i flera av Frankrikes klassiska vinregioner. I Champagne väntas produktionen rasa med omkring 48 procent jämfört med 2025. Även Bourgogne och Beaujolais drabbas hårt, där produktionen väntas falla med omkring 33 procent. För pinot noir i Bourgogne väntas nedgången överstiga 50 procent.
Bordeaux väntas få omkring 10 procent högre produktion än 2025, trots de stora skogsbränderna, och Languedoc-Roussillon väntas få omkring 5 procent högre.
Det beror dock delvis på att fjolårets skördar var mycket svaga, och båda regionerna väntas fortfarande ligga under det normala femårsgenomsnittet.
I Champagne väntar också en paradox – då vinet kan bli extra bra. De höga temperaturerna har lett till en mycket liten skörd, men druvorna har blivit ovanligt mogna med hög sockerhalt. Branschorganisationen Comité Champagne har beskrivit årets skörd som en möjlig kandidat till ”mycket stora viner”.
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