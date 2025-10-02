Chess gör comeback i New York – premiär i november

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Kultstatus i Sverige

Misslyckandet på Broadway till trots fick Chess en renässans i Sverige. När den sattes upp på Cirkus i Stockholm 2002 med Helen Sjöholm, Tommy Körberg och Anders Ekborg blev det en dundersuccé. Plötsligt var Chess inte en flopp, utan en av de största svenska musikalsatsningarna någonsin.

I Sverige såg publiken något annat än amerikanerna. Här var det inte bara kalla kriget som spelades ut – utan känslor, dramatik och sångnummer som fick gåshuden att stå rakt upp.

Lea Michele leder nya satsningen

Nu är det dags för Broadway att ge Chess en andra chans. Med Lea Michele i rollen som Florence Vassy, Aaron Tveit som amerikanen Freddie Trumper och Nicholas Christopher som ryssen Anatoly, hoppas man kunna göra berättelsen begripligare utan att offra dramatiken. Vanity Fair beskriver projektet som en korsning mellan The Queen’s Gambit och Glee.

Lea Michele själv kallar rollen sitt “anthem”. Aaron Tveit menar att målet är enkelt: “Vi vill att folk ska förstå handlingen – och ändå gå hem och nynna på One Night in Bangkok.”

Abba-soundet lever vidare på Broadway. (Foto: TT)

En musikal i rätt tid

Med USA och Ryssland åter i frostiga relationer känns historien plötsligt mer aktuell än på länge. Stormakter som flyttar pjäser på ett schackbräde är ingen dum metafor för världspolitiken 2025.

Och den här gången är upplägget mer slipat. I stället för att drunkna i överdriven dramatik fokuserar uppsättningen på relationerna och på musiken – det som alltid varit Chess stora trumfkort.

Perfect Weekend Guide: Chess på Broadway

Premiär: 16 november 2025 (förhandsvisningar från 15 oktober).

16 november 2025 (förhandsvisningar från 15 oktober). Plats: Imperial Theatre, New York.

Imperial Theatre, New York. Historia: Londonpremiär 1986, Broadway-fiasko 1988, svensk storframgång 2002.

Londonpremiär 1986, Broadway-fiasko 1988, svensk storframgång 2002. Måste-nummer: One Night in Bangkok, Anthem, I Know Him So Well.

One Night in Bangkok, Anthem, I Know Him So Well. Nyckelroll: Lea Michele som Florence Vassy – musikalens känslomässiga epicentrum.

Källa: Vanity Fair, Di Weekend, Playbill

