Chess gör comeback i New York – premiär i november

37 år efter premiären gör Chess comeback i New York. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Det finns musikaler som blir succéer direkt. Les Misérables. The Phantom of the Opera. Och så finns det Chess. Med musik av Björn Ulvaeus och Benny Andersson, och texter av Tim Rice, skulle den svenska schackmusikalen bli nästa globala export efter Abba. Men i stället blev det en musikal som kritiker kallade både genial och obegriplig – ofta i samma recension. Nu blir det ett nytt försök i New York, med premiär på Broadway i november.

Broadway 1988: Chess stängdes efter bara två månader.

En kall krigs-saga med kärlekstrassel

Handlingen i Chess är i grunden enkel: en amerikansk och en sovjetisk stormästare möts vid schackbrädet under kalla kriget. Lägg till en kvinnlig kärleksintresse, Florence Vassy, som dras mellan de båda männen, och du har en klassisk triangeldrama. Men i stället för att hålla sig till kärlekshistorien broderades manuset ut med geopolitiska intriger, maktspel och en hel del obegripliga sidospår.

Resultatet? Fantastisk musik – One Night in Bangkok, Anthem, I Know Him So Well – men en story som fick Broadway-publiken 1988 att lämna salongen förvirrade. Föreställningen stängdes efter bara två månader.

Tommy Körberg gjorde “Anthem” till sin paradroll. (Foto: TT)
Kultstatus i Sverige

Misslyckandet på Broadway till trots fick Chess en renässans i Sverige. När den sattes upp på Cirkus i Stockholm 2002 med Helen Sjöholm, Tommy Körberg och Anders Ekborg blev det en dundersuccé. Plötsligt var Chess inte en flopp, utan en av de största svenska musikalsatsningarna någonsin.

I Sverige såg publiken något annat än amerikanerna. Här var det inte bara kalla kriget som spelades ut – utan känslor, dramatik och sångnummer som fick gåshuden att stå rakt upp.

Lea Michele leder nya satsningen

Nu är det dags för Broadway att ge Chess en andra chans. Med Lea Michele i rollen som Florence Vassy, Aaron Tveit som amerikanen Freddie Trumper och Nicholas Christopher som ryssen Anatoly, hoppas man kunna göra berättelsen begripligare utan att offra dramatiken. Vanity Fair beskriver projektet som en korsning mellan The Queen’s Gambit och Glee.

Lea Michele själv kallar rollen sitt “anthem”. Aaron Tveit menar att målet är enkelt: “Vi vill att folk ska förstå handlingen – och ändå gå hem och nynna på One Night in Bangkok.”

Abba-soundet lever vidare på Broadway. (Foto: TT)

En musikal i rätt tid

Med USA och Ryssland åter i frostiga relationer känns historien plötsligt mer aktuell än på länge. Stormakter som flyttar pjäser på ett schackbräde är ingen dum metafor för världspolitiken 2025.

Och den här gången är upplägget mer slipat. I stället för att drunkna i överdriven dramatik fokuserar uppsättningen på relationerna och på musiken – det som alltid varit Chess stora trumfkort.

Perfect Weekend Guide: Chess på Broadway

  • Premiär: 16 november 2025 (förhandsvisningar från 15 oktober).
  • Plats: Imperial Theatre, New York.
  • Historia: Londonpremiär 1986, Broadway-fiasko 1988, svensk storframgång 2002.
  • Måste-nummer: One Night in Bangkok, Anthem, I Know Him So Well.
  • Nyckelroll: Lea Michele som Florence Vassy – musikalens känslomässiga epicentrum.
Källa: Vanity Fair, Di Weekend, Playbill

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sigge Eklund i en stor intervju: När framgången blir frihet eller Netflix satsar allt på Guinness – James Norton tar huvudrollen.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

