Att fylla 40, 50 eller 60 innebär inte att du måste acceptera svaga muskler i armar, sladdriga lår och ett ständigt krig med syltburkar. Tvärtom. Det går utmärkt att bygga muskler i medelåldern – om du bara gör jobbet och tänker smart.
Så bygger du muskler när du blir äldre
Kroppens muskler stretar emot – men det är inte kört
Efter 30 försvinner tre till åtta procent av din muskelmassa per decennium. Efter 50 går det ännu fortare. Lägg till sjunkande hormonnivåer och en kropp som hellre vill vila än träna, och du har förklaringen till varför resväskan plötsligt känns som bly. Men det är inte hela sanningen. Muskelförlust handlar inte bara om biologi, utan också om livsstil. Med styrketräning och rätt kost kan du bromsa, ja till och med vända utvecklingen.
Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan, Realtid
Styrketräning är ditt pensionssparande
Bradley Schoenfeld, professor i träningsvetenskap, säger till NY Times att styrketräning i medelåldern är som att spara pengar. Ju tidigare du börjar, desto bättre. Men även om du drar igång efter 60 går det fortfarande att göra skillnad. Hemligheten? Två pass i veckan, 20–30 minuter per gång. Och nej, det spelar ingen roll om du lyfter lätt eller tungt – det viktiga är att de sista repetitionerna är rejält jobbiga.
Protein är kung – men glöm inte kolhydraterna
När du blir äldre svarar musklerna sämre på protein. Därför behöver du mer. Men kör inte stenåldersdiet och skippa kolhydraterna helt. Utan långsamma kolhydrater (fullkorn, bönor) orkar du inte träna hårt, och utan snabba kolhydrater (frukt) direkt efter passet får du ingen riktig återhämtning. Kreatin kan vara ett komplement för vissa, men är inget måste för alla.
Återhämtning – den bortglömda superkraften
Ju äldre du blir, desto viktigare blir vilodagarna. Inte soffläge med Netflix och chips, men en rask promenad eller lätt cykeltur funkar perfekt. Lägg till ordentlig sömn och lite stresskontroll så minskar du inflammationen i kroppen och gör musklerna gladare.
Läs även: Vill du leva längre? Ring en kompis
Ha tålamod med dina muskler – och humor
Du kommer inte se resultat lika snabbt som när du var 25 och levde på kaffe, cigg och armhävningar. Men om du tränar smart och håller ut kommer kroppen svara. Det handlar inte om att bli biffig som Arnold, utan om att kunna resa sig upp ur fåtöljen utan att stöna. Din framtida version av dig själv kommer tacka dig.
Perfect Weekend Guide till muskler när du blir äldre
- Börja smått: Två styrkepass i veckan räcker långt.
- Kör tungt nog: De sista repetitionerna ska vara svettiga.
- Ät proteinrik mat – men glöm inte bra kolhydrater.
- Vila smart: Aktiv återhämtning slår stillasittande.
- Tålamod är allt. Resultaten kommer.
Källa: New York Times
Läs även: Detta är guld för kroppen, underskattat och tillgängligt för alla, Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
