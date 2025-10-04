Så bygger du muskler när du blir äldre

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Styrketräning är ditt pensionssparande

Bradley Schoenfeld, professor i träningsvetenskap, säger till NY Times att styrketräning i medelåldern är som att spara pengar. Ju tidigare du börjar, desto bättre. Men även om du drar igång efter 60 går det fortfarande att göra skillnad. Hemligheten? Två pass i veckan, 20–30 minuter per gång. Och nej, det spelar ingen roll om du lyfter lätt eller tungt – det viktiga är att de sista repetitionerna är rejält jobbiga.

Protein är kung – men glöm inte kolhydraterna

När du blir äldre svarar musklerna sämre på protein. Därför behöver du mer. Men kör inte stenåldersdiet och skippa kolhydraterna helt. Utan långsamma kolhydrater (fullkorn, bönor) orkar du inte träna hårt, och utan snabba kolhydrater (frukt) direkt efter passet får du ingen riktig återhämtning. Kreatin kan vara ett komplement för vissa, men är inget måste för alla.

Återhämtning – den bortglömda superkraften

Ju äldre du blir, desto viktigare blir vilodagarna. Inte soffläge med Netflix och chips, men en rask promenad eller lätt cykeltur funkar perfekt. Lägg till ordentlig sömn och lite stresskontroll så minskar du inflammationen i kroppen och gör musklerna gladare.

Svett är kroppens sätt att säga “bra jobbat”. (Foto: Pixabay)

Ha tålamod med dina muskler – och humor

Du kommer inte se resultat lika snabbt som när du var 25 och levde på kaffe, cigg och armhävningar. Men om du tränar smart och håller ut kommer kroppen svara. Det handlar inte om att bli biffig som Arnold, utan om att kunna resa sig upp ur fåtöljen utan att stöna. Din framtida version av dig själv kommer tacka dig.

Muskler är den bästa accessoaren – de går dessutom aldrig ur mode. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till muskler när du blir äldre

Börja smått: Två styrkepass i veckan räcker långt.

Kör tungt nog: De sista repetitionerna ska vara svettiga.

Ät proteinrik mat – men glöm inte bra kolhydrater.

Vila smart: Aktiv återhämtning slår stillasittande.

Tålamod är allt. Resultaten kommer.

Källa: New York Times

