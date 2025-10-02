Att välja parfym är lite som att välja kavaj. Du kan inte gå fel i helsvart, men det är först när du vågar testa en ny doft som folk börjar lägga märke till dig. Hösten 2025 är dofterna mer personliga än någonsin, med inspiration hämtad från skräddarsydda kostymer, nattklubbar i New York och italienska läderfåtöljer.
Så ska du dofta i höst med stil
Mest läst i kategorin
Från giljotin till Gucci – drottningen som blev modeikon igen
I höst öppnar Victoria & Albert Museum i London dörrarna till utställningen om drottningen Marie Antoinette stil. Här möter vi 250 föremål som aldrig tidigare lämnat Versailles – från drottningens egna sidentofflor och smycken till couture från Dior, Chanel och Vivienne Westwood. En utställning som förvandlar giljotinens offer till höstens största stilikon. Versailles möter V&A …
Ekonomi möter klimatångest – kan vi ställa om från fast fashion?
Den globala kampen mot fast fashion har tagit fart. Politiker, forskare och modejättar radar upp argument om klädindustrins enorma klimatavtryck. Men den avgörande frågan återstår: Kan konsumenterna faktiskt ändra sitt beteende, eller är lockelsen av billiga plagg starkare än alla klimatrapporter i världen? Psykologen och beteendevetaren Evan Lucas har skrivit en artikel i Money Magazine …
Ovanliga färgade diamanter till rekordpriser
Att investera i diamanter är en sak, att investera i färgade diamanter är en helt annan. Här talar vi inte om de klassiska genomskinliga stenarna, som lika gärna kan vara syntetiska. Utan om naturens egen avantgardistiska konstutställning där kristaller pressats i miljontals år tills de blivit blå, gula, rosa eller gröna. När syntetiska, färglösa diamanter …
Zuckerbergs glasögon-fiasko: när framtiden kraschade på scen
Mark Zuckerberg ville göra om glasögonlanseringen i Kalifornien till sitt stora Steve Jobs-ögonblick. I stället snubblade Meta-chefen på tekniska problem, integritetsfrågor och en publik som mest skrattade åt honom. Glasögon som framtidens dator Mark Zuckerberg drömmer om att vi snart ska kasta mobilen i soporna och istället leva med ett par glasögon på näsan som …
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum “Ragnar Östberg …
1. Dofta rökigt och brittiskt – Grey Blazer
Vill du kännas som en gentleman som precis klev ut från Savile Row? Då är Grey Blazer från D.S. & Durga höstens självklara val. Här möts rökig whisky med svartpeppar och kryddor. Perfekt för sena kvällar när du vill dofta som Sean Connerys James Bond.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
2. Brittisk lekfullhet – The Cut
Penhaligon’s kan det här med att kombinera excentrisk brittisk humor med parfym. The Cut är lika delar skratt på en pub i Soho och elegans på ett bröllop i Cotswolds. En doft som säger att du tar livet på allvar men inte dig själv.
3. Manhattan i flaska – Ralph’s Club New York
Det räcker med namnet: Club New York. Ralph Lauren vill att du ska känna dig som om du just klev in på en takbar i Meatpacking District. Här är det blåbär, lavendel och vetiver som gäller. Resultatet? En doft som får varje AW i Stockholm att kännas som en natt på Manhattan.
4. Dofta diskret elegans – Monsieur Chic
Alla gillar inte att ta över ett rum. Brett Johnsons Monsieur Chic är för dig som vill signalera sofistikering utan att skrika. Här finns kardemumma, sandelträ och en känsla av att du alltid har koll. Perfekt för mötet på måndag morgon när du vill vinna utan att anstränga dig.
5. Italiensk passion – Sublime Leather
Ferragamo är läder, och Sublime Leather är inget undantag. Här får du den där känslan av att sjunka ner i en italiensk fåtölj med ett glas Barolo. En varm doft som fungerar lika bra på jobbet som på helgens middag med vänner.
Perfect Weekend Guide: din nya doft
- Grey Blazer, D.S. & Durga: En rökig hommage till skräddarsydda kostymer. 2500 kr/50 ml.
- The Cut, Penhaligon’s: Excentrisk britt med lekfull elegans. 2300 kr/50 ml.
- Ralph’s Club New York, Ralph Lauren: Manhattan-natt i flaska. 1450 kr/40 ml.
- Monsieur Chic, Brett Johnson: Diskret elegans för kontoret. 2400 kr/50 ml.
- Sublime Leather, Ferragamo: Italiensk hetta i läderkostym. 2450 kr/50 ml
Vill du läsa mer om nöjen och nya trender? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sigge Eklund i en stor intervju: När framgången blir frihet eller Premiär för AI+ – podden som tar AI från techsnack till vardagsliv.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Så ska du dofta i höst med stil
Att välja parfym är lite som att välja kavaj. Du kan inte gå fel i helsvart, men det är först när du vågar testa en ny doft som folk börjar lägga märke till dig. Hösten 2025 är dofterna mer personliga än någonsin, med inspiration hämtad från skräddarsydda kostymer, nattklubbar i New York och italienska läderfåtöljer. …
Ukraina vill bygga Europas drönarmur – så ska hotet stoppas
Europa står inför ett växande drönarhot. När attacker tvingar flygplatser att stänga vill Ukraina ta täten i att bygga en gemensam drönarmur. Kiev erbjuder nu EU-länder att ta del av sin dyrköpta erfarenhet från slagfältet. Med nya samarbeten, teknologier och en växande försvarsindustri hoppas Ukraina kunna bli en nyckelspelare i Europas framtida luftförsvar. Missa inte: …
Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord
Biltillverkaren har rest sig efter en trög start. Med ett nytt historiskt leveransrekord och nästan en halv miljon bilar är vändningen ett faktum. Trots en trög start på året, där produktionen sjönk och leveranserna hamnade under 400 000 enheter under andra kvartalet, har företaget nu visat att man är på väg tillbaka. Den senaste kvartalsrapporten …
"Ukraina planerar falsk attack på Polen"
Nu sprids ryska uppgifter om att Ukraina planerar en falsk attack mot Polen. Upplägget påminner om upptakten till andra världskriget. Det ser ut som om Vladimir Putin läst sin historiebok. Det senaste ryska utspelet påminner om upptakten till andra världskriget. I gryningen 1 september 1939 avlossade det tyska krigsfartyget SMS Schleswig-Holstein sina kanoner mot garnisonen …
Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten
Trots flera år av låg tillväxt och pressade hushållskassor ser Oscar Sjöstedt hopp i horisonten. Han är Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson och han pekar ut elskatten som sin viktigaste reform och lovar fortsatt press nedåt på skatter och kostnader. Sveriges ekonomi har bromsat in, men Oscar Sjöstedt (SD) tycker inte att läget är så illa som …