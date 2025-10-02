Dagensps.se
Weekend
Mode & Design

Så ska du dofta i höst med stil

Höstens bästa stilknep: dofta dyrare än du ser ut. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Att välja parfym är lite som att välja kavaj. Du kan inte gå fel i helsvart, men det är först när du vågar testa en ny doft som folk börjar lägga märke till dig. Hösten 2025 är dofterna mer personliga än någonsin, med inspiration hämtad från skräddarsydda kostymer, nattklubbar i New York och italienska läderfåtöljer.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Alla pratar om kostymens snitt – men egentligen är det parfymen som gör jobbet. (Foto: Pixabay)

1. Dofta rökigt och brittiskt – Grey Blazer

ANNONS

Vill du kännas som en gentleman som precis klev ut från Savile Row? Då är Grey Blazer från D.S. & Durga höstens självklara val. Här möts rökig whisky med svartpeppar och kryddor. Perfekt för sena kvällar när du vill dofta som Sean Connerys James Bond.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

2. Brittisk lekfullhet – The Cut

Penhaligon’s kan det här med att kombinera excentrisk brittisk humor med parfym. The Cut är lika delar skratt på en pub i Soho och elegans på ett bröllop i Cotswolds. En doft som säger att du tar livet på allvar men inte dig själv.

3. Manhattan i flaska – Ralph’s Club New York

Det räcker med namnet: Club New York. Ralph Lauren vill att du ska känna dig som om du just klev in på en takbar i Meatpacking District. Här är det blåbär, lavendel och vetiver som gäller. Resultatet? En doft som får varje AW i Stockholm att kännas som en natt på Manhattan.

4. Dofta diskret elegans – Monsieur Chic

Alla gillar inte att ta över ett rum. Brett Johnsons Monsieur Chic är för dig som vill signalera sofistikering utan att skrika. Här finns kardemumma, sandelträ och en känsla av att du alltid har koll. Perfekt för mötet på måndag morgon när du vill vinna utan att anstränga dig.

ANNONS

5. Italiensk passion – Sublime Leather

Ferragamo är läder, och Sublime Leather är inget undantag. Här får du den där känslan av att sjunka ner i en italiensk fåtölj med ett glas Barolo. En varm doft som fungerar lika bra på jobbet som på helgens middag med vänner.

Höstens mest prisvärda accessoar: doftspåret du lämnar i hissen.

Perfect Weekend Guide: din nya doft

  • Grey Blazer, D.S. & Durga: En rökig hommage till skräddarsydda kostymer. 2500 kr/50 ml.
  • The Cut, Penhaligon’s: Excentrisk britt med lekfull elegans. 2300 kr/50 ml.
  • Ralph’s Club New York, Ralph Lauren: Manhattan-natt i flaska. 1450 kr/40 ml.
  • Monsieur Chic, Brett Johnson: Diskret elegans för kontoret. 2400 kr/50 ml.
  • Sublime Leather, Ferragamo: Italiensk hetta i läderkostym. 2450 kr/50 ml

Vill du läsa mer om nöjen och nya trender? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sigge Eklund i en stor intervju: När framgången blir frihet eller Premiär för AI+ – podden som tar AI från techsnack till vardagsliv.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ModeparfymSkönhetsprodukterSmink
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Lyxlägenhet Malta - Kempinski.se 

Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
Politik

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025
ANNONS
ANNONS