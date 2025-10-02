Så ska du dofta i höst med stil

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

2. Brittisk lekfullhet – The Cut

Penhaligon’s kan det här med att kombinera excentrisk brittisk humor med parfym. The Cut är lika delar skratt på en pub i Soho och elegans på ett bröllop i Cotswolds. En doft som säger att du tar livet på allvar men inte dig själv.

3. Manhattan i flaska – Ralph’s Club New York

Det räcker med namnet: Club New York. Ralph Lauren vill att du ska känna dig som om du just klev in på en takbar i Meatpacking District. Här är det blåbär, lavendel och vetiver som gäller. Resultatet? En doft som får varje AW i Stockholm att kännas som en natt på Manhattan.

4. Dofta diskret elegans – Monsieur Chic

Alla gillar inte att ta över ett rum. Brett Johnsons Monsieur Chic är för dig som vill signalera sofistikering utan att skrika. Här finns kardemumma, sandelträ och en känsla av att du alltid har koll. Perfekt för mötet på måndag morgon när du vill vinna utan att anstränga dig.

5. Italiensk passion – Sublime Leather

Ferragamo är läder, och Sublime Leather är inget undantag. Här får du den där känslan av att sjunka ner i en italiensk fåtölj med ett glas Barolo. En varm doft som fungerar lika bra på jobbet som på helgens middag med vänner.

Höstens mest prisvärda accessoar: doftspåret du lämnar i hissen.

Perfect Weekend Guide: din nya doft

Grey Blazer, D.S. & Durga: En rökig hommage till skräddarsydda kostymer. 2500 kr/50 ml.

The Cut, Penhaligon’s: Excentrisk britt med lekfull elegans. 2300 kr/50 ml.

Ralph’s Club New York, Ralph Lauren: Manhattan-natt i flaska. 1450 kr/40 ml.

Monsieur Chic, Brett Johnson: Diskret elegans för kontoret. 2400 kr/50 ml.

Sublime Leather, Ferragamo: Italiensk hetta i läderkostym. 2450 kr/50 ml

