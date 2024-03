Så håller EU ordning på påsken

Ägg och sill, påsklamm och chokladgodis.

Listan för en lyckad påsk?

Kanske det.

I varje fall för en EU-certifierad.

På adressen What Europe Does For Me, kan man nörda ner sig i allt vad EU har för sig i regler, villkor, inskränkningar och licenser som påverkar vår vardag.

Så även om man vill kontrollera hur EU-kompatibel påsken är.

Säkra livsmedel

Låt oss börja med sillen som naturligtvis faller inom EU:s regler för livsmedelssäkerhet, gränsvärden för bekämpningsmedel och de för information om allergener.

ANNONS

Vissa regionala specialiteter som sillen har en lång tradition och är kända för sin höga kvalitet.

Där skyddar EU:s kvalitetsmärkning sådana regionala produkter, så att du vet att parmaskinkan faktiskt är producerad i Parma-regionen och enligt alla kvalitetsstandarder.