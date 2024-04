Turistkartan ritas om när klimatet krisar

Världen

Klimatkrisen kan bli dyr för världens nyfödda

Klimatförändringar påverkar redan ekonomin och kan få stora konsekvenser för de som föds under 2024. Ökade skatter, dyrare mat och högre försäkringspremier – klimatförändringarna väntas ge ökade kostnader på flera områden. En halv miljon dollar Bebisar som föds under 2024 väntas få rejält ökade kostnader under sin livstid till följd av klimatförändringarna, jämfört med tidigare …