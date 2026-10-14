Därför kan fryst fisk vara lika bra som färsk

Abborren klarar frysen bäst

I studien frystes filéer av abborre och gös och förvarades vid minus 20 grader under olika långa perioder.

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Forskarna testade sedan fisken både genom smak- och kvalitetsbedömningar och med kemiska analyser.

Abborren visade sig vara särskilt tålig. Förändringarna i smak och konsistens var små.

Hos gösen kunde forskarna se vissa förändringar i strukturen, men det intressanta var att problemen inte blev särskilt mycket större när fisken låg längre i frysen.

De största kemiska förändringarna inträffade under de första två månaderna. Därefter planade utvecklingen ut.

Rätt fryst, rätt förvarad och rätt tinad fisk kan behålla både smak och kvalitet förvånansvärt väl. (Foto: Canva)

Färsk fisk är inte alltid särskilt färsk

Studien sätter också fingret på ett litet språkligt problem i fiskdisken.

”Färsk” fisk betyder inte nödvändigtvis att den simmade omkring i en sjö i går kväll.

För vildfångad fisk kan vägen från båt via grossist och distribution till butik vara lång. Åbo universitet konstaterar att fisk fångad samma dag sällan hinner hela vägen till butikens kyldisk.

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Snabb infrysning nära fångsten kan därför i vissa fall vara ett bättre alternativ än flera dagar i kylkedjan.

Det är samma princip som sedan länge används för exempelvis ärtor. En fryst råvara kan ibland vara närmare sitt ursprungliga skick än den som marknadsförs som färsk.

Bra för svenska fiskälskare

Resultaten är också intressanta i Sverige, där både abborre och gös hör till våra mest uppskattade matfiskar.

En större acceptans för fryst fisk skulle dessutom kunna göra det enklare att jämna ut tillgången under året och minska svinnet.

Det är också ett av syftena med det finländska forskningsprojektet ”Laatukalaa pakkasesta”, ungefär ”kvalitetsfisk från frysen”.

För konsumenten återstår egentligen bara den viktigaste delen: tina fisken långsamt i kylskåpet.

Mikrovågsugnen får gärna fortsätta värma gårdagens köttbullar.

En svensk marknad värd nästan 14 miljarder

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Det här handlar inte bara om vad som ligger på middagstallriken. Fisk är också stora pengar.

Svenskarna köpte fisk och skaldjur i detaljhandeln för omkring 13,9 miljarder kronor under 2025, enligt SCB senaste statistik. Det motsvarar cirka 1 314 kronor per person och år.

Som jämförelse såldes kaffe för omkring 11,9 miljarder kronor och choklad för cirka 9,1 miljarder samma år. Fiskdisken är med andra ord en betydande del av den svenska livsmedelsaffären.

Och här blir forskningen om fryst fisk ekonomiskt intressant.

Om konsumenterna accepterar att fryst abborre och gös kan hålla nästan samma kvalitet som färsk fisk blir det lättare för handel och producenter att sälja fisken över längre tid. Mindre behöver reas bort eller kastas när efterfrågan sviktar.

För svenska yrkesfiskare kan bättre fryslagring dessutom göra det möjligt att sälja fångsten när marknaden vill köpa den, i stället för när fisken råkar komma upp ur vattnet.

Samtidigt finns en rejäl fritidsmarknad runt fisken. Svenskt fritidsfiske genererade utgifter på omkring 9,2 miljarder kronor under 2025 när bland annat fiskekort, utrustning, resor och boende räknas samman.

Snabb infrysning nära fångsten kan i vissa fall vara bättre än flera dagar i kylkedjan. (Foto: Canva)

Fakta Perfect Weekend: Så behandlar du fryst fisk

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Frys in fisken när den fortfarande håller hög kvalitet.

Förvara den ordentligt förpackad och kallt, helst vid minus 18 grader eller lägre.

Tina långsamt i kylskåp, gärna över natten.

Undvik att låta fisken stå länge i rumstemperatur.

Enligt Pro Kala kan mager fisk normalt förvaras några månader i frysen, medan fet fisk har kortare hållbarhet.