En flaska Cristal kostar från omkring 2 400 kronor. Den skapades för en rysk tsar som fruktade attentat och har blivit en av världens mest berömda champagner. Men familjen bakom vinet har en ovanlig affärsprincip: Om en årgång inte håller måttet blir det ingen Cristal.
Tsaren fruktade ett attentat – därför ser champagneflaskan för 2 400 kronor ut så här
När den ryske tsaren Alexander II beställde en särskild champagne 1876 fick Louis Roederer ett ovanligt uppdrag. Enligt den historiska berättelsen skulle flaskan vara genomskinlig och ha platt botten, så att ingen kunde gömma en sprängladdning i den.
Den speciella flaskan blev kännetecknet för Cristal, som i år fyller 150 år. Champagnehuset Louis Roederer firar samtidigt sitt 250-årsjubileum.
I en intervju med tyska Robb Report berättar företagets ägare och vd Frédéric Rouzaud varför familjen fortfarande är beredd att avstå från att producera sin mest berömda champagne. Cristal tillverkas bara när druvorna uppfyller husets kvalitetskrav. Något fast försäljningsmål får inte avgöra vilka årgångar som godkänns.
Tio år i källaren för en flaska Cristal
Den Cristal som säljs under jubileumsåret är årgång 2016. Den har fått mogna under tio år innan den når köparna. Det kan jämföras med Champagnes officiella minimikrav: 15 månaders lagring för vanlig champagne och minst tre år för årgångschampagne.
I en intervju med Forbes Österrike berättar Rouzaud att Cristal normalt lagras sex till sju år på jästfällningen och ytterligare sex till tolv månader efter degorgeringen, då jästfällningen avlägsnas.
Det är dyrt att vänta. Louis Roederer har enligt Rouzaud ständigt motsvarande fyra till fem års försäljning liggande i sina källare. Pengarna är bundna i flaskor som ännu inte kan säljas.
Försäljningen vänder efter tre svaga år
Champagnebranschen har haft några besvärliga år. Från rekordnivån 326 miljoner levererade flaskor 2022 sjönk försäljningen till 266 miljoner under 2025, enligt branschorganisationen Comité Champagne.
Under 2026 har marknaden börjat återhämta sig. Leveranserna steg med 3,2 procent under årets första nio månader.
Louis Roederers produktion av Cristal styrs dock inte av efterfrågan. Familjeföretaget vill behålla möjligheten att välja bort en årgång, även när fler flaskor skulle kunna säljas.
Rekordvärmen tvingar fram nya metoder
För fyrtio år sedan var vinodlarnas största bekymmer att druvorna inte alltid hann mogna. Nu är somrarna varmare, och arbetet handlar alltmer om att bevara den syra som ger champagne dess friskhet.
Under 2026 blev druvorna så sockerrika att Frankrike tillfälligt ändrade reglerna för vissa champagneblandningar. Undantaget gäller blandningar som tappas under 2027 och innehåller vin från 2026 års skörd tillsammans med äldre reservvin. De får ha upp till 15 procents alkoholhalt, mot normalt högst 13 procent.
Hos Louis Roederer får bladverket skydda druvorna mot den starka solen. Företaget arbetar också med äldre vinstockar och genetisk variation för att bevara vingårdarnas karaktär.
Familjen väljer bort kvartalsjakten
Flera av världens mest kända champagnehus ingår i stora koncerner. LVMH äger bland annat Moët & Chandon, Veuve Clicquot och Krug, medan Pernod Ricard har Mumm och Perrier-Jouët i sin portfölj.
Louis Roederer är fortfarande självständigt och familjeägt. Rouzaud tog över ledningen från sin far 2006 och representerar den sjunde generationen. I Forbes intervju beskriver han hur familjens ägande ger honom möjlighet att planera för de kommande 20 eller 30 åren, snarare än för nästa kvartalsrapport.
Den långa tidshorisonten märks i källarna, där flaskorna får ligga i åratal, men också i beslutet att ibland inte tillverka Cristal alls. Familjen kan avstå från en årgång utan att behöva försvara beslutet inför externa aktieägare.
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