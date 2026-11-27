Försäljningen vänder efter tre svaga år

Champagnebranschen har haft några besvärliga år. Från rekordnivån 326 miljoner levererade flaskor 2022 sjönk försäljningen till 266 miljoner under 2025, enligt branschorganisationen Comité Champagne.

Under 2026 har marknaden börjat återhämta sig. Leveranserna steg med 3,2 procent under årets första nio månader.

ANNONS

Louis Roederers produktion av Cristal styrs dock inte av efterfrågan. Familjeföretaget vill behålla möjligheten att välja bort en årgång, även när fler flaskor skulle kunna säljas.

Rekordvärmen tvingar fram nya metoder

För fyrtio år sedan var vinodlarnas största bekymmer att druvorna inte alltid hann mogna. Nu är somrarna varmare, och arbetet handlar alltmer om att bevara den syra som ger champagne dess friskhet.

Under 2026 blev druvorna så sockerrika att Frankrike tillfälligt ändrade reglerna för vissa champagneblandningar. Undantaget gäller blandningar som tappas under 2027 och innehåller vin från 2026 års skörd tillsammans med äldre reservvin. De får ha upp till 15 procents alkoholhalt, mot normalt högst 13 procent.

Hos Louis Roederer får bladverket skydda druvorna mot den starka solen. Företaget arbetar också med äldre vinstockar och genetisk variation för att bevara vingårdarnas karaktär.

Familjen väljer bort kvartalsjakten

Flera av världens mest kända champagnehus ingår i stora koncerner. LVMH äger bland annat Moët & Chandon, Veuve Clicquot och Krug, medan Pernod Ricard har Mumm och Perrier-Jouët i sin portfölj.

Louis Roederer är fortfarande självständigt och familjeägt. Rouzaud tog över ledningen från sin far 2006 och representerar den sjunde generationen. I Forbes intervju beskriver han hur familjens ägande ger honom möjlighet att planera för de kommande 20 eller 30 åren, snarare än för nästa kvartalsrapport.

Den långa tidshorisonten märks i källarna, där flaskorna får ligga i åratal, men också i beslutet att ibland inte tillverka Cristal alls. Familjen kan avstå från en årgång utan att behöva försvara beslutet inför externa aktieägare.

ANNONS

Läs mer: Småodlarna i Champagne säger nej till lyxkapitalet. Dagens PS