Italiens vinkällare är fyllda med miljarder liter vin och must som väntar på köpare. Nu vill jordbruksministeriet stoppa alla nya planteringstillstånd under 2027, efter krav från vinproducenterna själva. Frankrike har redan gått längre och betalar odlare för att riva upp sina vinrankor.
Italien vill stoppa nya vingårdar – 4,8 miljarder liter i lager
På tisdagskvällen den 24 november skickade Italiens jordbruksministerium, Masaf, ett utkast till dekret till vinbranschens organisationer. Förslaget innebär att kvoten för nya planteringstillstånd sätts till noll procent nästa år.
Det är en kraftig omsvängning i ett land som sedan 2016 har tillåtit nya vingårdar motsvarande nästan 7 000 hektar om året. Enligt Italia a Tavola har branschorganisationerna begärt en paus i över ett år.
Över 320 miljoner liter mer i lager
I oktober uppgick Italiens lager av vin och must till 47,7 miljoner hektoliter, motsvarande 4,77 miljarder liter. Det är 7,2 procent mer än samma månad förra året, en ökning med drygt 320 miljoner liter.
Enligt ItaliaOggi, som tagit del av dekretutkastet, växte lagren dessutom med 16,2 procent jämfört med september. Ministeriet beskriver läget som en kris och vill undvika att ytterligare produktionskapacitet byggs upp.
Det stora överskottet pressar ekonomin hos vinproducenterna. Enligt branschorganisationen Unione Italiana Vini (UIV) föll priserna på italienskt bulkvin inom kvalitetskategorierna DOP och IGP med sex respektive sju procent under årets första fem månader, rapporterar Vinetur.
Vinproducenterna bad själva om stoppet
Paolo Castelletti, generalsekreterare för UIV, välkomnar förslaget. Organisationen har länge varnat för att nya odlingar riskerar att förvärra obalansen mellan produktion och efterfrågan.
Även Luca Rigotti, ansvarig för vinsektorn inom Confcooperative, stöder åtgärden. Han beskriver stoppet som tillfälligt, åtminstone under ett år, och hoppas att regionerna ger sitt godkännande.
Förslaget gäller bara nya tillstånd. Redan beviljade tillstånd och omplantering av befintliga vingårdar omfattas inte. Innan reglerna kan börja gälla måste dekretet godkännas av staten och regionerna.
Frankrike betalar odlare för att riva upp vinrankor
Italien försöker bromsa framtida produktion, men i Frankrike har myndigheterna valt en betydligt mer drastisk metod. Där får vinodlare ekonomiskt stöd för att permanent avveckla sina vingårdar.
Under 2026 omfattar det franska stödprogrammet cirka 4 000 euro per hektar, motsvarande omkring 45 000 kronor. Totalt har nära 28 000 hektar anmälts till ett av programmen. Den franska utvecklingen är redan märkbar. Mellan 2020 och 2025 minskade landets vinodlingsareal med omkring sju procent, medan Italiens ökade med en procent, enligt UIV.
I Frankrike har även vinöverskottet lett till att osålt vin omvandlas till biobränsle, en lösning som ger betydligt sämre betalt än försäljning som dryck.
Från vardagsdryck till allt mer sällsynt vana
Den italienska vinkrisen har också en långsiktig förklaring. Enligt UIV:s ordförande Lamberto Frescobaldi har konsumtionen i Italien fallit från över 100 liter per person och år under 1980-talet till omkring 33–34 liter i dag. Förändrade dryckesvanor märks även internationellt, där italienska producenter möter svagare efterfrågan på flera viktiga exportmarknader.
Prispressen syns redan i handeln mellan vinföretag, men det är ännu för tidigt att säga om svenska konsumenter kommer att märka någon större skillnad på butikshyllorna.
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