Vinproducenterna bad själva om stoppet

Paolo Castelletti, generalsekreterare för UIV, välkomnar förslaget. Organisationen har länge varnat för att nya odlingar riskerar att förvärra obalansen mellan produktion och efterfrågan.

Även Luca Rigotti, ansvarig för vinsektorn inom Confcooperative, stöder åtgärden. Han beskriver stoppet som tillfälligt, åtminstone under ett år, och hoppas att regionerna ger sitt godkännande.

ANNONS

Förslaget gäller bara nya tillstånd. Redan beviljade tillstånd och omplantering av befintliga vingårdar omfattas inte. Innan reglerna kan börja gälla måste dekretet godkännas av staten och regionerna.

Frankrike betalar odlare för att riva upp vinrankor

I Frankrike får vinodlare ekonomiskt stöd för att permanent avveckla sina vingårdar. Foto: Gunnar Lundmark/TT

Italien försöker bromsa framtida produktion, men i Frankrike har myndigheterna valt en betydligt mer drastisk metod. Där får vinodlare ekonomiskt stöd för att permanent avveckla sina vingårdar.

Under 2026 omfattar det franska stödprogrammet cirka 4 000 euro per hektar, motsvarande omkring 45 000 kronor. Totalt har nära 28 000 hektar anmälts till ett av programmen. Den franska utvecklingen är redan märkbar. Mellan 2020 och 2025 minskade landets vinodlingsareal med omkring sju procent, medan Italiens ökade med en procent, enligt UIV.

I Frankrike har även vinöverskottet lett till att osålt vin omvandlas till biobränsle, en lösning som ger betydligt sämre betalt än försäljning som dryck.

Från vardagsdryck till allt mer sällsynt vana

Den italienska vinkrisen har också en långsiktig förklaring. Enligt UIV:s ordförande Lamberto Frescobaldi har konsumtionen i Italien fallit från över 100 liter per person och år under 1980-talet till omkring 33–34 liter i dag. Förändrade dryckesvanor märks även internationellt, där italienska producenter möter svagare efterfrågan på flera viktiga exportmarknader.

Prispressen syns redan i handeln mellan vinföretag, men det är ännu för tidigt att säga om svenska konsumenter kommer att märka någon större skillnad på butikshyllorna.

ANNONS

Läs mer: Nu betalar regeringen odlarna för att sluta göra vin. Dagens PS