Franska lyxkastanjer kräver tio dagars arbete

Hela kanderade kastanjer med en tunn sockerglasyr i den Franska klassikern marrons glacés. Foto: Marica Massaro via Wikimedia Commons

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I Frankrike har kastanjen fått en helt annan roll. Där är marrons glacés, hela kanderade kastanjer med en tunn sockerglasyr, en klassisk julpresent från exklusiva konditorier.

Priset förklaras av arbetet bakom varje kastanj. Den franska tillverkaren Pellorce & Jullien beskriver en tillverkning som tar omkring tio dagar. Kastanjerna skalas och kokas försiktigt innan de under flera dygn får dra i sockerlag med gradvis högre koncentration. Hela processen kräver precision. Kokas kastanjerna för hårt faller de sönder, och bara hela exemplar med rätt konsistens duger till de finaste askarna.

Hos det anrika italienska konditoriet Marchesi 1824 kostar en ask med fyra marrons glacés 26 euro, motsvarande cirka 290 kronor. Det blir drygt 70 kronor per kastanj, för en sötsak som en gång var fattigmansmat.

Den franska specialisten Clément Faugier i Ardèche har tillverkat kanderade kastanjer sedan 1882. Enligt en intervju med företaget i The Connexion är den arbetsintensiva tillverkningen en viktig förklaring till att sötsaken betraktas som en exklusiv gåva.

Från kastanjekaka till mont blanc

Den franska konditoritraditionen har också gjort kastanjen till huvudingrediens i mont blanc, en dessert där sötad kastanjepuré pressas till tunna strängar över grädde eller maräng. Namnet kommer från det snötäckta berget, som bakelsen ska påminna om. Kombinationen av len kastanj, grädde och socker har gjort den till en klassiker i både franska och italienska konditorier.

I det salta köket förekommer kastanjer i krämiga soppor, ofta med buljong, grädde och örter. I Storbritannien är de en traditionell ingrediens i julens fyllningar till kalkon och annan fågel, gärna tillsammans med salvia, lök och korvkött.

Den rostade kastanjen är fortfarande den enklaste varianten. På julmarknader i London, Wien och Paris säljs den varm direkt ur pannan, precis som den har gjort under generationer.

Se upp för hästkastanjer i svenska parker

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Den kastanj som går att äta ska inte förväxlas med hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, som är vanlig i svenska parker och alléer. Hästkastanjer är svagt giftiga och innehåller irriterande ämnen som kan orsaka illamående och kräkningar. Giftinformationscentralen uppger att förgiftningar är ovanliga, men att de har inträffat när hästkastanjer förväxlats med ätliga kastanjer.

Trädet med ätliga kastanjer har smala, sågtandade blad och ett mycket tätt, vasst taggigt frukthölje. Hästkastanjens blad är stora och handformade, medan frukthöljet har glesare taggar.

Är du osäker på vilken sort som växer i trädgården ska du såklart inte använda dem i matlagningen. Ätliga kastanjer finns att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker under hösten och vintern.

Så rostar du kastanjer i ugnen

Det behövs ingen öppen spis för att få fram den milda, söta smaken. En vanlig ugn på 200 grader fungerar utmärkt.

Kastanjerna ska vara stora, fasta och fria från mögel. Lägg dem med den platta sidan nedåt och skär ett kryss eller en ordentlig skåra genom skalet på ovansidan. Det gör att ångan kommer ut och förhindrar att kastanjerna spricker okontrollerat under rostningen.

Fördela kastanjerna i ett enda lager på en plåt och rosta dem i cirka 30 minuter. Skalen ska öppna sig och innanmätet bli mjukt.

Låt dem svalna så mycket att de går att hantera, men skala dem medan de fortfarande är varma. Både det hårda ytterskalet och den tunna bruna hinnan innanför ska bort.

Rostade kastanjer kan serveras direkt med lite flingsalt eller användas i en fyllning till exempelvis kalkon eller kyckling. För en sötare servering passar de fint som kastanjepuré med vispad vaniljgrädde.

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