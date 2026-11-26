På Europas julmarknader säljs de rostade i enkla pappersstrutar. I Paris och Lyon förvandlas samma råvara till exklusiva sötsaker som kostar över 70 kronor styck. Kastanjen har gjort en märklig klassresa, från livsviktig vinterföda i Europas fattiga bergsbygder till en av julens mest uppskattade delikatesser.
Julens bortglömda delikatess – från fattigmansmat till fransk lyx
På julmarknaden runt om i världen sprider rostade kastanjer sin söta, nötiga doft mellan stånden. De hör till vinterupplevelsen lika mycket som glögg och julbelysning, och förekommer bland annat på de exklusiva julmarknadsresor till Wien och Strasbourg som lockar besökare till Europas historiska stadskärnor.
Det som i dag är en säsongsbetonad delikatess kunde förr avgöra om en familj hade mat på bordet under vintern. Journalisten Catriona Gray berättar i ett brittiskt magasin om hur kastanjen, långt innan den hamnade i julens konfektyraskar, var den en av de viktigaste råvarorna i delar av Sydeuropa.
Trädet som gav fattiga familjer bröd
Den äkta kastanjen, Castanea sativa, har odlats och använts som livsmedel i Europa under århundraden. I områden som Korsika, Toscana och franska Ardèche var kastanjeskogen en viktig del av hushållens försörjning. Trädet kallades ibland brödträdet eftersom kastanjerna innehåller mycket stärkelse och kunde torkas, lagras och malas till mjöl när spannmål var dyrt eller svårt att odla. En god skörd gav mat långt efter att höstens färska frukter hade tagit slut.
Till skillnad från valnötter och hasselnötter innehåller kastanjer relativt lite fett. De har en mjölig konsistens efter tillagning, vilket gjorde dem användbara som ersättning för spannmål.
I Toscana lever traditionen kvar i castagnaccio, en kompakt kastanjekaka med olivolja, rosmarin, pinjenötter och ibland russin. Kastanjemjöl används också till andra bakverk och i polentaliknande rätter och pasta i delar av Italien.
Kastanjen var inte bara något man rostade över elden. Den kunde bli dagens viktigaste måltid.
Franska lyxkastanjer kräver tio dagars arbete
I Frankrike har kastanjen fått en helt annan roll. Där är marrons glacés, hela kanderade kastanjer med en tunn sockerglasyr, en klassisk julpresent från exklusiva konditorier.
Priset förklaras av arbetet bakom varje kastanj. Den franska tillverkaren Pellorce & Jullien beskriver en tillverkning som tar omkring tio dagar. Kastanjerna skalas och kokas försiktigt innan de under flera dygn får dra i sockerlag med gradvis högre koncentration. Hela processen kräver precision. Kokas kastanjerna för hårt faller de sönder, och bara hela exemplar med rätt konsistens duger till de finaste askarna.
Hos det anrika italienska konditoriet Marchesi 1824 kostar en ask med fyra marrons glacés 26 euro, motsvarande cirka 290 kronor. Det blir drygt 70 kronor per kastanj, för en sötsak som en gång var fattigmansmat.
Den franska specialisten Clément Faugier i Ardèche har tillverkat kanderade kastanjer sedan 1882. Enligt en intervju med företaget i The Connexion är den arbetsintensiva tillverkningen en viktig förklaring till att sötsaken betraktas som en exklusiv gåva.
Från kastanjekaka till mont blanc
Den franska konditoritraditionen har också gjort kastanjen till huvudingrediens i mont blanc, en dessert där sötad kastanjepuré pressas till tunna strängar över grädde eller maräng. Namnet kommer från det snötäckta berget, som bakelsen ska påminna om. Kombinationen av len kastanj, grädde och socker har gjort den till en klassiker i både franska och italienska konditorier.
I det salta köket förekommer kastanjer i krämiga soppor, ofta med buljong, grädde och örter. I Storbritannien är de en traditionell ingrediens i julens fyllningar till kalkon och annan fågel, gärna tillsammans med salvia, lök och korvkött.
Den rostade kastanjen är fortfarande den enklaste varianten. På julmarknader i London, Wien och Paris säljs den varm direkt ur pannan, precis som den har gjort under generationer.
Se upp för hästkastanjer i svenska parker
Den kastanj som går att äta ska inte förväxlas med hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, som är vanlig i svenska parker och alléer. Hästkastanjer är svagt giftiga och innehåller irriterande ämnen som kan orsaka illamående och kräkningar. Giftinformationscentralen uppger att förgiftningar är ovanliga, men att de har inträffat när hästkastanjer förväxlats med ätliga kastanjer.
Trädet med ätliga kastanjer har smala, sågtandade blad och ett mycket tätt, vasst taggigt frukthölje. Hästkastanjens blad är stora och handformade, medan frukthöljet har glesare taggar.
Är du osäker på vilken sort som växer i trädgården ska du såklart inte använda dem i matlagningen. Ätliga kastanjer finns att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker under hösten och vintern.
Så rostar du kastanjer i ugnen
Det behövs ingen öppen spis för att få fram den milda, söta smaken. En vanlig ugn på 200 grader fungerar utmärkt.
Kastanjerna ska vara stora, fasta och fria från mögel. Lägg dem med den platta sidan nedåt och skär ett kryss eller en ordentlig skåra genom skalet på ovansidan. Det gör att ångan kommer ut och förhindrar att kastanjerna spricker okontrollerat under rostningen.
Fördela kastanjerna i ett enda lager på en plåt och rosta dem i cirka 30 minuter. Skalen ska öppna sig och innanmätet bli mjukt.
Låt dem svalna så mycket att de går att hantera, men skala dem medan de fortfarande är varma. Både det hårda ytterskalet och den tunna bruna hinnan innanför ska bort.
Rostade kastanjer kan serveras direkt med lite flingsalt eller användas i en fyllning till exempelvis kalkon eller kyckling. För en sötare servering passar de fint som kastanjepuré med vispad vaniljgrädde.
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