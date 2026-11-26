Churchill och flaskorna med bibliska namn

Winston Churchill är kanske den mest berömda förespråkaren för magnumformatet. Han tillskrivs den skämtsamma uppfattningen att en magnum är den perfekta storleken för två herrar till lunch, särskilt om den ena inte dricker. Hans förkärlek för champagne från Pol Roger har också bidragit till formatets exklusiva rykte.

Något som många kan ha missat (och som kan vara en kul grej att berätta vid middagen) är hur de större flaskorna har fått namn från historien och Bibeln. Magnum kommer från latinets ord för stor, medan de ännu större formaten bär namn som Jeroboam (kung i Israel), Rehabeam (kung i Juda) och Salmanassar (kung/ar i Assyrien). Att döpa magnumflaskor är en tradition som uppstod i Champagne och Bordeaux under 1800- och 1900-talet. Gissningsvis för att ge de stora flaskorna namn som speglar deras storslagenhet, som ett marknadsföringsknep.

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Storlekarna varierar mellan vinregionerna:

Flaskformat Volym Motsvarar Magnum 1,5 liter 2 flaskor Jeroboam, Champagne 3 liter 4 flaskor Jeroboam, Bordeaux 4,5–5 liter 6–7 flaskor Rehabeam, Champagne 4,5 liter 6 flaskor Imperial eller Mathusalem 6 liter 8 flaskor Salmanassar 9 liter 12 flaskor

Källa: WSET och Country Life. Namn och volymer kan variera mellan vinregioner.

En sexlitersflaska är en imponerande syn på middagsbordet, men knappast något man hanterar med en hand. De största formaten kräver ofta särskild utrustning för att kunna hällas upp utan att värdefulla droppar går förlorade.

Utöver storlekarna i tabellen finns även Balthazar på 12 liter, Nebukadnessar på 15 liter, Melchior på 18 liter och sist med långt ifrån minst Midas på 30 liter.

Ingen mängdrabatt på vinmarknaden

Den som hoppas på storpackspris blir snabbt besviken. Som WSET konstaterar kostar en magnum ofta lika mycket som, eller mer än, två vanliga flaskor av samma vin.

Producenterna buteljerar betydligt färre stora flaskor än standardflaskor. För eftertraktade årgångar innebär det att utbudet är begränsat redan från början, medan samlare uppskattar magnumformatets långsammare mognad. På auktionsmarknaden kan sällsynta stora flaskor därför betinga ett särskilt påslag. När Christie’s 2023 förberedde en auktion med exklusiva kaliforniska viner ingick bland annat eftertraktade magnumflaskor från Screaming Eagle.

För samlaren är flaskans historia lika viktig som formatet. En dyrbar magnum som förvarats varmt eller utsatts för kraftiga temperatursvängningar kan ha förlorat mycket av sitt värde, oavsett hur sällsynt årgången är.

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Räcker till tio eller tolv glas vid middagen

Vid middagsbordet har magnumflaskan en mer jordnära fördel. Hela sällskapet dricker ur samma flaska, med samma egenskaper, och värden slipper öppna flera mindre flaskor under kvällen.

En magnum ger ungefär tio till tolv glas beroende på hur generöst man häller upp. Det passar ett sällskap på sex till åtta personer, särskilt om vinet ska följa flera rätter.

Champagne är ett populärt val i det större formatet. När engelsk mousserande vinproduktion utmanade Champagne i en internationell tävling var det just en magnum från Nyetimber som tog hem den prestigefyllda utmärkelsen.

Den större flaskan kräver dock lite framförhållning inför middagen. En magnum tar längre tid att kyla till rätt serveringstemperatur än en vanlig flaska, och den ryms inte alltid på den vanliga hyllan i kylskåpet. Ett kraftigt rödvin som ska serveras lätt svalt behöver därför plockas fram och planeras lika omsorgsfullt som maten.

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