En magnumflaska gör avtryck på middagsbordet, men storleken handlar om mer än prestige. I en flaska på 1,5 liter mognar vinet långsammare och behåller sin spänst längre än i en vanlig flaska. För vinkännare och samlare finns det därför goda skäl att tänka större, trots att prislappen ofta springer i väg.
Större vinflaska, bättre vin – därför väljer kännarna magnum
Winston Churchill, som ju var väldigt förtjust i champagne, ska ha sagt följande om magnumflaskan:
”A magnum is the perfect size for two gentlemen to share over lunch, especially if one of them isn’t drinking.”
Ställer värden fram en vanlig vinflaska på 75 centiliter räcker den till en middag för tre eller fyra personer. Kommer det i stället in en magnum på 1,5 liter händer något annat runt bordet redan innan korken har dragits ur.
I ett brittiskt reportage går vinskribenten Harry Eyres igenom varför de stora formaten fortsätter att locka både samlare och middagsvärdar. Poängen är inte bara att flaskan rymmer dubbelt så mycket vin, utan att vinet också utvecklas annorlunda under lagringen.
Därför åldras vinet långsammare
En magnum rymmer dubbelt så stor volym som en standardflaska, men flaskhalsen och korken är i princip lika stora. Mängden syre som tränger in genom förslutningen ökar inte i samma takt som vinmängden, vilket bromsar oxidationen.
Enligt vinutbildningsorganisationen Wine & Spirit Education Trust (WSET) utvecklas aromer och smaker därför långsammare. En större vätskemängd värms dessutom upp trögare, vilket gör magnumflaskan mindre känslig för temperatursvängningar i vinkällaren.
Skillnaden märks framför allt hos lagringsdugliga viner från exempelvis Bordeaux och Bourgogne samt hos årgångschampagne. En välförvarad magnum behåller ofta sin friskhet och struktur längre än samma vin i en mindre flaska. Ett enkelt vardagsvin som ska drickas ungt blir däremot inte bättre bara för att flaskan är större.
Churchill och flaskorna med bibliska namn
Winston Churchill är kanske den mest berömda förespråkaren för magnumformatet. Han tillskrivs den skämtsamma uppfattningen att en magnum är den perfekta storleken för två herrar till lunch, särskilt om den ena inte dricker. Hans förkärlek för champagne från Pol Roger har också bidragit till formatets exklusiva rykte.
Något som många kan ha missat (och som kan vara en kul grej att berätta vid middagen) är hur de större flaskorna har fått namn från historien och Bibeln. Magnum kommer från latinets ord för stor, medan de ännu större formaten bär namn som Jeroboam (kung i Israel), Rehabeam (kung i Juda) och Salmanassar (kung/ar i Assyrien). Att döpa magnumflaskor är en tradition som uppstod i Champagne och Bordeaux under 1800- och 1900-talet. Gissningsvis för att ge de stora flaskorna namn som speglar deras storslagenhet, som ett marknadsföringsknep.
Storlekarna varierar mellan vinregionerna:
|Flaskformat
|Volym
|Motsvarar
|Magnum
|1,5 liter
|2 flaskor
|Jeroboam, Champagne
|3 liter
|4 flaskor
|Jeroboam, Bordeaux
|4,5–5 liter
|6–7 flaskor
|Rehabeam, Champagne
|4,5 liter
|6 flaskor
|Imperial eller Mathusalem
|6 liter
|8 flaskor
|Salmanassar
|9 liter
|12 flaskor
Källa: WSET och Country Life. Namn och volymer kan variera mellan vinregioner.
En sexlitersflaska är en imponerande syn på middagsbordet, men knappast något man hanterar med en hand. De största formaten kräver ofta särskild utrustning för att kunna hällas upp utan att värdefulla droppar går förlorade.
Utöver storlekarna i tabellen finns även Balthazar på 12 liter, Nebukadnessar på 15 liter, Melchior på 18 liter och sist med långt ifrån minst Midas på 30 liter.
Ingen mängdrabatt på vinmarknaden
Den som hoppas på storpackspris blir snabbt besviken. Som WSET konstaterar kostar en magnum ofta lika mycket som, eller mer än, två vanliga flaskor av samma vin.
Producenterna buteljerar betydligt färre stora flaskor än standardflaskor. För eftertraktade årgångar innebär det att utbudet är begränsat redan från början, medan samlare uppskattar magnumformatets långsammare mognad. På auktionsmarknaden kan sällsynta stora flaskor därför betinga ett särskilt påslag. När Christie’s 2023 förberedde en auktion med exklusiva kaliforniska viner ingick bland annat eftertraktade magnumflaskor från Screaming Eagle.
För samlaren är flaskans historia lika viktig som formatet. En dyrbar magnum som förvarats varmt eller utsatts för kraftiga temperatursvängningar kan ha förlorat mycket av sitt värde, oavsett hur sällsynt årgången är.
Räcker till tio eller tolv glas vid middagen
Vid middagsbordet har magnumflaskan en mer jordnära fördel. Hela sällskapet dricker ur samma flaska, med samma egenskaper, och värden slipper öppna flera mindre flaskor under kvällen.
En magnum ger ungefär tio till tolv glas beroende på hur generöst man häller upp. Det passar ett sällskap på sex till åtta personer, särskilt om vinet ska följa flera rätter.
Champagne är ett populärt val i det större formatet. När engelsk mousserande vinproduktion utmanade Champagne i en internationell tävling var det just en magnum från Nyetimber som tog hem den prestigefyllda utmärkelsen.
Den större flaskan kräver dock lite framförhållning inför middagen. En magnum tar längre tid att kyla till rätt serveringstemperatur än en vanlig flaska, och den ryms inte alltid på den vanliga hyllan i kylskåpet. Ett kraftigt rödvin som ska serveras lätt svalt behöver därför plockas fram och planeras lika omsorgsfullt som maten.
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