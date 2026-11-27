Brad Pitt och Angelina Jolie har gjort upp om sitt franska vinslott efter en konflikt som sträcker sig tio år tillbaka. Villkoren hålls hemliga, men bakom Château Miraval finns en roséaffär som vuxit till en omsättning på närmare 500 miljoner kronor. Nu har en fransk storbank köpt in sig i vinverksamheten, medan en separat rättstvist fortsätter.
Hemlig uppgörelse om Pitt och Jolies vingård – nu kliver storbanken in
På Château Miraval i Provence gifte sig Brad Pitt och Angelina Jolie 2014. Två år senare gick de skilda vägar. Det som en gång var deras gemensamma tillflyktsort bland vinodlingarna blev så småningom föremål för en bitter ägarstrid.
Den 25 november 2026 bekräftade parets representanter att de nått en uppgörelse utanför domstol. Enligt ABC News har båda parter dragit tillbaka sina krav mot varandra.
De ekonomiska villkoren är inte offentliga. Någon uppgift om vem som eventuellt betalat ersättning till den andre finns inte heller.
Från Hollywoodbröllop till roséimperium
Pitt och Jolie köpte en andel i Château Miraval 2008. Egendomen ligger nära byn Correns i södra Frankrike och omfattar omkring 500 hektar mark. Tillsammans med den franska vinfamiljen Perrin byggde de upp en internationell försäljning av rosévin. Redan när de första flaskorna av Miraval Rosé släpptes 2013 väckte vinet stor uppmärksamhet.
Enligt franska branschtidningen Revue Vinicole Internationale steg omsättningen från 2,7 miljoner euro 2013 till över 45 miljoner euro 2021.
Det motsvarar en ökning från omkring 30 miljoner till närmare 500 miljoner kronor.
Produktionen uppgick då till närmare fem miljoner flaskor om året. Miraval hade blivit en stor internationell vinverksamhet, med betydligt större volymer än vad godsets egna vingårdar kan producera. Är du nyfiken på vinet så finns det också på Systembolaget för 209 kronor flaskan.
Storbanken går in med nytt kapital
I september 2026 meddelade franska Crédit Agricole att banken går in som minoritetsägare i Miraval Provence, bolaget som ansvarar för vinproduktionen och den kommersiella verksamheten. Enligt Le Figaro sker investeringen genom bankens dotterbolag IDIA Capital och SOFIPACA. Fransk vinbranschpress har uppskattat kapitaltillskottet till omkring 15 miljoner euro, motsvarande cirka 165 miljoner kronor.
Pengarna ska användas till att utveckla försäljningen internationellt, stärka varumärkena och lansera nya produkter.
Crédit Agricole blir delägare vid sidan av familjen Perrin och Château Miraval. Själva ägarstrukturen kring vinslottet är fortfarande föremål för en separat juridisk konflikt.
Försäljningen som fick ägarna att hamna i domstol
Bråket tog fart 2021 när Jolie sålde sin andel till Tenute del Mondo, ett bolag inom Stoli Group som kontrolleras av affärsmannen Yuri Shefler. Pitt stämde henne i februari 2022 och hävdade att hon brutit mot en överenskommelse om att ingen fick sälja sin andel utan den andres samtycke.
Jolie bestred att en sådan överenskommelse fanns. Hon hävdade också att förhandlingarna om att sälja andelen direkt till Pitt hade strandat när han krävde ett sekretessavtal kopplat till hennes anklagelser om våld under en flygresa 2016. Pitt har förnekat anklagelserna.
Parets skilsmässouppgörelse blev klar i december 2024. Den juridiska tvisten om Château Miraval, som inleddes 2022, fortsatte ytterligare nästan två år innan förlikningen tillkännagavs den 25 november 2026.
Vinslottet har fortfarande en juridisk motpart
Uppgörelsen avslutar kraven mellan Pitt och Jolie, men inte Pitts separata rättsprocess mot Stoli Group och bolag med koppling till Jolies tidigare andel.
Där återstår frågor om försäljningen och rättigheterna knutna till ägandet. Något slutligt avgörande i den tvisten finns ännu inte.
Vinverksamheten fortsätter att utvecklas med Crédit Agricole som ny delägare. Men i domstol återstår Pitts strid med Stoli Group om försäljningen av den andel som Jolie lämnade ifrån sig 2021.
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