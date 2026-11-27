Den 25 november 2026 bekräftade parets representanter att de nått en uppgörelse utanför domstol. Enligt ABC News har båda parter dragit tillbaka sina krav mot varandra.

De ekonomiska villkoren är inte offentliga. Någon uppgift om vem som eventuellt betalat ersättning till den andre finns inte heller.

Från Hollywoodbröllop till roséimperium

Foto: Remy de la Mauviniere samt Lionel Cironneau AP/TT

Pitt och Jolie köpte en andel i Château Miraval 2008. Egendomen ligger nära byn Correns i södra Frankrike och omfattar omkring 500 hektar mark. Tillsammans med den franska vinfamiljen Perrin byggde de upp en internationell försäljning av rosévin. Redan när de första flaskorna av Miraval Rosé släpptes 2013 väckte vinet stor uppmärksamhet.

Enligt franska branschtidningen Revue Vinicole Internationale steg omsättningen från 2,7 miljoner euro 2013 till över 45 miljoner euro 2021.

Det motsvarar en ökning från omkring 30 miljoner till närmare 500 miljoner kronor.

Produktionen uppgick då till närmare fem miljoner flaskor om året. Miraval hade blivit en stor internationell vinverksamhet, med betydligt större volymer än vad godsets egna vingårdar kan producera. Är du nyfiken på vinet så finns det också på Systembolaget för 209 kronor flaskan.