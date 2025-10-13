Glöm teflonpannan – nu jagar EU kemikalier som aldrig dör

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Från miljöhjälte till hälsohot

När teflonpannan lanserades på 1950-talet sågs den som en revolution. Ingen mer bränd potatis, inga fler ägg som fastnade. Men priset har visat sig vara högt. PFAS finns nu i vatten, mark, fisk – till och med i våra kroppar. De kallas “forever chemicals” eftersom de inte försvinner.

Enligt EU:s kemikaliemyndighet ECHA finns PFAS i allt från smink och regnjackor till brandskum och pizzakartonger. En svensk studie från Livsmedelsverket visade nyligen att halterna av PFAS i vissa dricksvattenbrunnar fortfarande ökar, trots saneringsförsök.

Forskaren Ian Cousins vid Stockholms universitet har kallat PFAS “ett globalt, systematiskt miljöproblem som kräver politiska beslut”, i en intervju med SVT.

Hur påverkat är vårt dricksvatten – och vad kostar det att sanera vatten och mark? Två frågor i ett nytt europeiskt PFAS-projekt.

(Foto: Christine Olsson/TT)

Men vad ska vi steka i nu?

Kockar världen över börjar nu vänja sig vid tanken på ett liv utan teflon. I Kanada uppmanas hushåll redan att byta ut sina pannor mot kolstål, rostfritt eller gjutjärn. Det kräver lite mer kärlek – men håller i decennier.

“En kolstålpanna är en livstidspanna om du sköter den”, säger kocken David Lang i CBC. “Det handlar bara om teknik – hetta upp pannan, tillsätt fett och lär känna din spis.”

I Sverige finns redan ett växande intresse för “rena” köksredskap. På NK säljs numera fler kolstålpannor än någonsin, och svenska varumärken som Ronneby Bruk och Skeppshult rapporterar rekordförsäljning.

Farväl teflon, hej biceps – gjutjärnspannan kräver muskler. (Foto: Canva)

Från stekpanna till symbolfråga

PFAS-frågan har blivit en symbol för vår tids miljöparadox: vi älskar bekvämlighet, men hatar konsekvenserna. Ett EU-förbud kan tvinga fram nya innovationer – eller återuppliva gamla tekniker.

Kanske är det ändå något poetiskt i att vi går tillbaka till gjutjärnet. En panna som väger fyra kilo, kräver omtanke och måste smörjas som en katt. Men den håller för livet. Till skillnad från PFAS.

EU:s nya mål: rena stekpannor och renare samvete. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Tre pannor utan dåligt samvete

Skeppshult Original Stekpanna – svensk gjutjärnsklassiker som blir bättre med åren. De Buyer Mineral B – fransk kolstålpanna som blir naturligt non-stick efter några användningar. Hestan NanoBond – lyxig rostfri panna utan PFAS, populär bland amerikanska kockar.

Källa: CBC News, Kemikalieinspektionen, ECHA, Reuters, SVT, Stockholms universitet.

