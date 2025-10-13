Kalifornien vill förbjuda teflonpannan. I Kanada växer oron. Och snart kan även Sverige stå inför ett förbud mot köksredskap som innehåller PFAS – de så kallade evighetskemikalierna. Frågan är bara: vad ska vi steka våra ägg i då?
Glöm teflonpannan – nu jagar EU kemikalier som aldrig dör
EU värmer upp för PFAS-förbud
Det som började som ett kaliforniskt miljöutspel håller på att bli globalt. I USA har delstaten Kalifornien beslutat att förbjuda försäljning av teflonpannor och annan köksutrustning som innehåller PFAS – ämnen som inte bryts ner i naturen och som misstänks påverka lever, immunförsvar, fertilitet och sköldkörtel.
I Sverige är Kemikalieinspektionen redan i gång med att kartlägga produkter som innehåller PFAS. Tillsammans med Danmark, Nederländerna och Tyskland driver Sverige dessutom ett EU-förslag om ett totalförbud mot alla 10 000 varianter av PFAS i konsumentprodukter. Det kan bli ett av de största kemikalieförbuden i EU:s historia.
Enligt Kemikalieinspektionen är PFAS “ett allvarligt miljö- och hälsoproblem” och Sverige arbetar aktivt för att fasa ut ämnena både nationellt och inom EU.
Från miljöhjälte till hälsohot
När teflonpannan lanserades på 1950-talet sågs den som en revolution. Ingen mer bränd potatis, inga fler ägg som fastnade. Men priset har visat sig vara högt. PFAS finns nu i vatten, mark, fisk – till och med i våra kroppar. De kallas “forever chemicals” eftersom de inte försvinner.
Enligt EU:s kemikaliemyndighet ECHA finns PFAS i allt från smink och regnjackor till brandskum och pizzakartonger. En svensk studie från Livsmedelsverket visade nyligen att halterna av PFAS i vissa dricksvattenbrunnar fortfarande ökar, trots saneringsförsök.
Forskaren Ian Cousins vid Stockholms universitet har kallat PFAS “ett globalt, systematiskt miljöproblem som kräver politiska beslut”, i en intervju med SVT.
Men vad ska vi steka i nu?
Kockar världen över börjar nu vänja sig vid tanken på ett liv utan teflon. I Kanada uppmanas hushåll redan att byta ut sina pannor mot kolstål, rostfritt eller gjutjärn. Det kräver lite mer kärlek – men håller i decennier.
“En kolstålpanna är en livstidspanna om du sköter den”, säger kocken David Lang i CBC. “Det handlar bara om teknik – hetta upp pannan, tillsätt fett och lär känna din spis.”
I Sverige finns redan ett växande intresse för “rena” köksredskap. På NK säljs numera fler kolstålpannor än någonsin, och svenska varumärken som Ronneby Bruk och Skeppshult rapporterar rekordförsäljning.
Från stekpanna till symbolfråga
PFAS-frågan har blivit en symbol för vår tids miljöparadox: vi älskar bekvämlighet, men hatar konsekvenserna. Ett EU-förbud kan tvinga fram nya innovationer – eller återuppliva gamla tekniker.
Kanske är det ändå något poetiskt i att vi går tillbaka till gjutjärnet. En panna som väger fyra kilo, kräver omtanke och måste smörjas som en katt. Men den håller för livet. Till skillnad från PFAS.
Perfect Weekend Guide: Tre pannor utan dåligt samvete
- Skeppshult Original Stekpanna – svensk gjutjärnsklassiker som blir bättre med åren.
- De Buyer Mineral B – fransk kolstålpanna som blir naturligt non-stick efter några användningar.
- Hestan NanoBond – lyxig rostfri panna utan PFAS, populär bland amerikanska kockar.
Källa: CBC News, Kemikalieinspektionen, ECHA, Reuters, SVT, Stockholms universitet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
