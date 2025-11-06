Efterrätten som fått världen att dregla

Bakningens egen rockstjärna, Liisa Westerberg, har i över tio år fått nordbor att återupptäcka glädjen i socker, smör och choklad. Hennes senaste hit – mockakladdkakan – kombinerar det bästa av två svenska fikafavoriter: mockarutan och kladdkakan. Resultatet är en syndigt len skapelse som är lika lätt att göra som den är svår att motstå.

Perfekt till fars dag, adventsfikat eller vilken mörk söndag som helst när livet behöver en shot koffein och kärlek.

Du kan inte köpa lycka, men du kan baka den. (Foto: Canva)

“Jag har bakat i tio år – men det här är min bästa uppfinning”

Liisa slog igenom i tv-programmet Hela Finland bakar 2014, den finska motsvarigheten till Hela Sverige bakar. Sedan dess har hon byggt ett eget bakimperium med hundratusentals följare på sociala medier. Hennes filosofi är enkel: det ska vara gott, roligt och inte ta en hel dag.

”Den här kakan är en av mina bästa uppfinningar”, säger hon.

”Den fungerar även i bullar och andra tårtor. Och du kan absolut fuska – köp en färdig kladdkaka, gör fyllningen och frostingen själv. Ingen kommer märka något.”

Hemligheten ligger i fyllningen – en kaffesmaksatt färskostkräm som är både sammetslen och balanserad. Den är inte för söt, och den gifter sig perfekt med kladdkakans chokladiga botten.

Inga filter behövs när glasyren redan glänser som nyvaxad bil. (Foto: Canva)