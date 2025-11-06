Dagensps.se
Efterrätten som fått världen att dregla

Den här kakan har fler följare än du på Instagram. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Det började som ett enkelt experiment i ett nordiskt kök – och slutade som en global baktrend med en ny efterrätt. Liisa Westerbergs mockakladdkaka, med sin sammetslena kaffefyllning och glansiga chokladglasyr, har fått miljoner att vispa, slicka skålar och dela sina verk på nätet. En kaka så god att den nästan borde förbjudas – men lyckligtvis inte är det.

Bakningens egen rockstjärna, Liisa Westerberg, har i över tio år fått nordbor att återupptäcka glädjen i socker, smör och choklad. Hennes senaste hit – mockakladdkakan – kombinerar det bästa av två svenska fikafavoriter: mockarutan och kladdkakan. Resultatet är en syndigt len skapelse som är lika lätt att göra som den är svår att motstå.

Perfekt till fars dag, adventsfikat eller vilken mörk söndag som helst när livet behöver en shot koffein och kärlek.

Du kan inte köpa lycka, men du kan baka den. (Foto: Canva)

“Jag har bakat i tio år – men det här är min bästa uppfinning”

Liisa slog igenom i tv-programmet Hela Finland bakar 2014, den finska motsvarigheten till Hela Sverige bakar. Sedan dess har hon byggt ett eget bakimperium med hundratusentals följare på sociala medier. Hennes filosofi är enkel: det ska vara gott, roligt och inte ta en hel dag.

”Den här kakan är en av mina bästa uppfinningar”, säger hon.
”Den fungerar även i bullar och andra tårtor. Och du kan absolut fuska – köp en färdig kladdkaka, gör fyllningen och frostingen själv. Ingen kommer märka något.”

Hemligheten ligger i fyllningen – en kaffesmaksatt färskostkräm som är både sammetslen och balanserad. Den är inte för söt, och den gifter sig perfekt med kladdkakans chokladiga botten.

Inga filter behövs när glasyren redan glänser som nyvaxad bil. (Foto: Canva)
Den har allt: choklad, kaffe och lagom mycket synd

Den som vill imponera utan att bygga ett berg av disk gör klokt i att följa Liisas recept. Här finns ingen överdriven precision, bara genuin njutning och ett stänk nordisk disciplin. Resultatet blir en tårta som ser avancerad ut men kan röras ihop på under en timme.

Recept: Mockakladdkaka (12 bitar)

Tillagningstid: cirka 60 minuter.

Kladdkaka

  • 150 g mörk choklad
  • 150 g smör
  • 3 ägg
  • 1½ dl socker
  • 1½ dl vetemjöl
  • ¾ tsk bakpulver

Fyllning

  • 2 tsk snabbkaffepulver
  • 1 tsk varmt vatten
  • 200 g naturell färskost
  • 2 dl vispgrädde
  • ½ dl florsocker

Glasyr

  • 2 dl florsocker
  • 1 msk kakao
  • 1 msk smält smör
  • 1½–2 msk starkt kaffe

Så gör du

  1. Botten: Klä en rund form (20 cm) med bakplåtspapper och värm ugnen till 175 grader. Smält choklad och smör. Vispa ägg och socker pösigt, vänd i chokladblandningen. Rör försiktigt ner mjöl och bakpulver. Grädda i 20 minuter – kakan ska vara fast i kanterna men kladdig i mitten. Låt svalna.
  2. Fyllning: Rör ut kaffepulvret i varmt vatten. Tillsätt färskost, grädde och florsocker och vispa till en tjock, len kräm. Bred på den kalla kakan och ställ i frysen i 30 minuter.
  3. Glasyr: Blanda florsocker, kakao, smör och kaffe till en tjock men rinnande smet. Bred över fyllningen och dekorera med chokladbitar eller strössel.

Perfect Weekend Guide: Mockakladdkakan

  • Fuska med stil: Köp färdig kladdkaka – men gör fyllningen själv. Det är den som gör hela grejen.
  • Anpassa: Glutenfri eller laktosfri botten? Inga problem – fyllningen funkar lika bra.
  • Servera: Kakan är som bäst efter en natt i kylskåpet, gärna med starkt kaffe eller ett glas mörk rom.

Källa: Helsingin Sanomat

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikareStjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

