Flygbolagens Halloween: 10 avgifter som får dig att skrika

Den förbjudna rullväskan

United Airlines har infört ett nytt lågprisalternativ: Basic Economy. Där är handbagage förbjudet. Vill du ta med en liten rullväska? Då måste du checka in den vid gaten – mot extra avgift. I Europa har Wizz Air, easyJet och Ryanair infört liknande “micro bag only”-koncept. Resultatet: du får flyga, men inte med dina saker.

Flygbolagen jublar – passagerarna får träna tålamod i gaten. (Foto: Momondo)

Namnfel = mardröm

Att stava fel på sin biljett borde inte ruinera någon. Men hos Ryanair kan en namnändring kosta upp till 1 700 kronor. easyJet tar också betalt om du skriver mer än tre bokstäver fel. Det är som att flygbolagen hittat sitt eget Ouija-bräde: ett enda misstag och du väcker de administrativa demonerna.

Service? Ja, men till självaste själavärdet

Vill du prata med en riktig människa? Det kostar. Många bolag tar numera ut en “call center fee” – upp till 300 kronor – om du bokar via telefon istället för online. Hos andra kan du köpa “Fast Track” i säkerhetskontrollen, även när flygplatsen är tom. Det är ungefär som att betala inträde till en öde nöjespark.

Miljö och skatt – de nya dolda avgifterna

Flygbolagen är inte ensamma om att trolla fram nya avgifter. Regeringar och myndigheter hänger på. I Tyskland införs nu nya passagerarskatter mellan 15 och 70 euro beroende på distans. Frankrike höjer sin “solidaritetsavgift” för flyg med över 180 procent. Det är alltså inte bara bolagen som spökar – även finansministrarna har tagit på sig maskerna.

Halloween i kabinen

Det mest ironiska är att bolagen marknadsför sina tillägg som komfort. “Free Neighbour Seat” hos Lufthansa betyder att du betalar extra för att stolen bredvid ska stå tom. Hos British Airways kostar det att slippa sitta i mitten. Och Ryanair säljer “familjeplatser” som garanterar att du får sitta med ditt barn – men bara om du först köper en reserverad vuxenplats.

Bakom skrattet: dina rättigheter spökar inte bort

Skräckkomedin har en allvarlig botten. Enligt EU261 har du som passagerare rätt till mellan 3 000 och 7 000 kronor i ersättning om ditt flyg blir mer än tre timmar försenat. För förlorat bagage kan du få upp till 21 000 kronor i kompensation. Och även om EU just nu diskuterar ett förbud mot avgifter för handbagage är beslutet ännu inte klubbfärdigt. Tills dess gäller: håll i din plånbok och dubbelkolla varje rad i bokningen.

Enligt EU261 har du som passagerare rätt till mellan 3 000 och 7 000 kronor i ersättning

om ditt flyg blir mer än tre timmar försenat. (Foto: Unsplash)

Perfect Weekend Guide: Dina rättigheter i korthet

– Vid försening över tre timmar: rätt till ersättning enligt EU261.

– Försenat eller förlorat bagage: upp till cirka 21 000 kronor enligt Montreal-konventionen.

– Du har alltid rätt till mat, logi och ombokning vid inställt flyg.

Källa: AirAdvisor

