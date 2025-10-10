Dagensps.se
Weekend

Flygbolag tar betalt för att luta stolen bakåt

Nackspärr – numera ett lågprisalternativ. (Foto: Pexels)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Det började med avgift för incheckat bagage hos många flygbolag. Sedan kom prislappar på handbagage, kaffe och benutrymme. Nu tar lågprisflyget nästa steg i kreativ snålhet. Ett “nyskapande” flygbolag låter nämligen resenärer betala extra – bara för att få luta stolen några centimeter bakåt. Nu är frågan när kommer Ryanair att haka på?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS
Flygbolaget som tog uttrycket sitt still i båten lite för bokstavligt. (Foto: Pexels)

Den nya avgiften som får resenärer att se rött

Att luta sätet bakåt är en av flygets mest laddade frågor. Vissa tycker att det är en självklar rättighet, andra att det är ett oförlåtligt övertramp. Men nu tar WestJet striden till nästa nivå: i den nya kabinutformningen på bolagets Boeing 737-8 MAX och 737-800 är stolen i ekonomiklass låst – om du inte betalar extra.

Satsningen marknadsförs som en “modern kabinupplevelse” där den fasta ryggvinkeln ska “bevara den personliga ytan”. Översatt till vanlig svenska betyder det: fler passagerare per rad och mindre chans att få sova lutad mot flygplansfönstret.

Luta stolen? Bara om du heter Business Class i efternamn. (Foto: Pexels)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Premium får luta stolen – andra får sitta rakt

De tolv så kallade Premium-stolarna får däremot både justerbar rygg, större nackstöd och något som beskrivs som “ergonomiska kuddar”. Raden bakom får nöja sig med extra benutrymme, men fortfarande raka ryggar.

– Kabinen är noggrant utformad för att erbjuda WestJets gästfrihet på alla budgetnivåer, säger företagets “erfarenhetsdirektör” Samantha Taylor i ett pressmeddelande.

Vad den nya lutningsavgiften kommer att kosta vet ingen ännu, men det lär knappast bli småpengar. Bolag som Spirit, Allegiant och Frontier i USA har redan låst sina säten helt, men WestJet blir alltså först med att ta betalt för rörelsen bakåt.

ANNONS

Strejkhotet skakar Europas flygimperium – piloterna har fått nog

Det är oroligt i cockpit. Piloterna har röstat ja till strejk efter havererade förhandlingar om pensionsvillkor.

Sitt rakt, le stelt och dröm om gamla tider. (Foto: Pexels)

Från gratis lut till dyrbar lyx

Det är lite ironiskt. För några år sedan var just recline-knappen en självklar del av flygkomforten. Nu blir den ett premiumtillval – i paritet med extra bagage, prioriterad ombordstigning och varm smörgås.

Och nu väcks förstås den stora frågan i branschen: när kommer Ryanair att haka på?
För när ett flygbolag hittar ett nytt sätt att ta betalt för något som tidigare varit gratis, brukar Ryanair stå redo vid startbanan med kortterminalen i högsta hugg. Frågan är inte om de hakar på – utan hur snart de lyckas lansera “Recline Priority Boarding™” med tillhörande lutningspaket för 9,99 euro enkel väg.

För alla oss som redan känner oss som sardiner i burk blir det i alla fall ännu en påminnelse om att lågprisflygets kreativitet när det gäller nya avgifter aldrig sinar.

Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan och Farväl flygplansvin – hej mocktail!.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiFlygLågprisflygresor
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS