Flygbolag tar betalt för att luta stolen bakåt

Premium får luta stolen – andra får sitta rakt

De tolv så kallade Premium-stolarna får däremot både justerbar rygg, större nackstöd och något som beskrivs som “ergonomiska kuddar”. Raden bakom får nöja sig med extra benutrymme, men fortfarande raka ryggar.

– Kabinen är noggrant utformad för att erbjuda WestJets gästfrihet på alla budgetnivåer, säger företagets “erfarenhetsdirektör” Samantha Taylor i ett pressmeddelande.

Vad den nya lutningsavgiften kommer att kosta vet ingen ännu, men det lär knappast bli småpengar. Bolag som Spirit, Allegiant och Frontier i USA har redan låst sina säten helt, men WestJet blir alltså först med att ta betalt för rörelsen bakåt.

Sitt rakt, le stelt och dröm om gamla tider. (Foto: Pexels)

Från gratis lut till dyrbar lyx

Det är lite ironiskt. För några år sedan var just recline-knappen en självklar del av flygkomforten. Nu blir den ett premiumtillval – i paritet med extra bagage, prioriterad ombordstigning och varm smörgås.

Och nu väcks förstås den stora frågan i branschen: när kommer Ryanair att haka på?

För när ett flygbolag hittar ett nytt sätt att ta betalt för något som tidigare varit gratis, brukar Ryanair stå redo vid startbanan med kortterminalen i högsta hugg. Frågan är inte om de hakar på – utan hur snart de lyckas lansera “Recline Priority Boarding™” med tillhörande lutningspaket för 9,99 euro enkel väg.

För alla oss som redan känner oss som sardiner i burk blir det i alla fall ännu en påminnelse om att lågprisflygets kreativitet när det gäller nya avgifter aldrig sinar.

