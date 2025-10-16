Glöm att ladda mobilen i luften – nu säger flygbolag nej

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Ingen samsyn bland våra flygbolag

Problemet är att reglerna varierar vilt mellan flygbolag. Emirates har infört ett liknande totalförbud, medan moderbolaget Lufthansa och systerbolaget Eurowings tillåter powerbanks – så länge de används under uppsikt. Hos SAS och Norwegian är det fortsatt tillåtet att ladda mobilen i luften, men powerbanken får aldrig placeras i det incheckade bagaget.

Kort sagt: vad som gäller beror helt på vilket bolag du flyger med, och ibland även vilken typ av flygning det är. Inom Lufthansa-gruppen kan du alltså få använda powerbanken på en affärsresa till Frankfurt, men inte på familjesemestern till Teneriffa.

Mer vätska, mindre el i mobilen

Samtidigt som powerbanks stoppas ombord blir andra regler mer generösa. Vid Arlanda och flera andra europeiska flygplatser testas nu nya röntgensystem som tillåter upp till två liter vätska i handbagaget – en lättnad för den som tröttnat på miniflaskor. Resultatet blir en absurd kombination: mer schampo, men mindre laddning.

Förklaringen är teknisk. Vätskor kan kontrolleras bättre med modern utrustning, medan batterier kräver manuell övervakning. En enda powerbank som blir för varm kan ställa till betydligt större problem än en för stor parfymflaska.

Så undviker du laddpaniken

För svenska resenärer finns några enkla tumregler:

Kontrollera ditt flygbolags villkor innan avresa – reglerna kan ha ändrats utan tydlig information. Powerbanks ska alltid packas i handbagaget, aldrig i incheckad väska. Ladda telefonen på flygplatsen innan boarding. Många flygplatser, inklusive Arlanda och Kastrup, har numera laddstationer vid varje gate. Undvik extra stora powerbanks. De flesta bolag tillåter maximalt 100 Wh per enhet.

För dig som jobbar på resande fot eller bara vill streama i fred betyder detta en sak: planera din elförsörjning lika noggrant som ditt handbagage.

Powerbanks i fel väska – dyrt misstag på flygplatsen (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Powerbank-regler hos flygbolagen just nu

– Discover Airlines: Användning förbjuden, transport tillåten i handbagage.

– Lufthansa & Eurowings: Användning tillåten under uppsikt, laddning av powerbank förbjuden.

– Emirates: Totalförbud mot användning.

– SAS & Norwegian: Användning tillåten, men batteriet måste förvaras i kabinen.

Källa: Merkur, Deutsche Presse-Agentur, Aerotelegraph, EASA, Lufthansa Group.

