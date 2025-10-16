Dagensps.se
Glöm att ladda mobilen i luften – nu säger flygbolag nej

Så nästa gång du flyger – lämna powerbanken hemma, ladda upp i loungen och kom ihåg: en bok håller längre än en skärm. Och ja, den kräver ingen kabel. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Semestern börjar i luften – men mobilen dör innan du landar. Allt fler flygbolag, däribland Lufthansa-gruppen, förbjuder nu användning av powerbanks ombord. Säkerhetsmyndigheten EASA varnar för brandrisk, men för svenska resenärer betyder beslutet mest frustration – och ännu en regel att hålla reda på innan boarding.

Batterikaos med mobilen på 10 000 meters höjd

Den 7 oktober införde Discover Airlines – Lufthansas charterbolag – ett totalförbud mot att använda powerbanks under flygning. Beslutet följer en rekommendation från EU:s luftfartsmyndighet EASA, som pekar på ökade incidenter med överhettade lithiumjonbatterier i kabinen. Powerbanks får fortfarande tas med i handbagaget, men de måste förbli avstängda under hela flygresan.

Regeln kommer mitt i högsäsongen för weekendresor till Sydeuropa och har väckt irritation bland svenska resenärer. Flera charterresor med Discover avgår från Arlanda till Mallorca, Kreta och Kanarieöarna – och många upptäcker först vid gate att laddningen är förbjuden.

Lufthansa
Lufthansas charterbolag Discover förbjuder nu användning av powerbanks ombord.
(Foto: TT)
Ingen samsyn bland våra flygbolag

Problemet är att reglerna varierar vilt mellan flygbolag. Emirates har infört ett liknande totalförbud, medan moderbolaget Lufthansa och systerbolaget Eurowings tillåter powerbanks – så länge de används under uppsikt. Hos SAS och Norwegian är det fortsatt tillåtet att ladda mobilen i luften, men powerbanken får aldrig placeras i det incheckade bagaget.

Kort sagt: vad som gäller beror helt på vilket bolag du flyger med, och ibland även vilken typ av flygning det är. Inom Lufthansa-gruppen kan du alltså få använda powerbanken på en affärsresa till Frankfurt, men inte på familjesemestern till Teneriffa.

”Vi förstår oron” – statliga Swedavia om Arlandas kris

SAS flyttar fler långdistanslinjer till Köpenhamn – och lämnar ett Arlanda som kämpar med tomma gater och växande skulder.

Mer vätska, mindre el i mobilen

Samtidigt som powerbanks stoppas ombord blir andra regler mer generösa. Vid Arlanda och flera andra europeiska flygplatser testas nu nya röntgensystem som tillåter upp till två liter vätska i handbagaget – en lättnad för den som tröttnat på miniflaskor. Resultatet blir en absurd kombination: mer schampo, men mindre laddning.

Förklaringen är teknisk. Vätskor kan kontrolleras bättre med modern utrustning, medan batterier kräver manuell övervakning. En enda powerbank som blir för varm kan ställa till betydligt större problem än en för stor parfymflaska.

Så undviker du laddpaniken

För svenska resenärer finns några enkla tumregler:

  1. Kontrollera ditt flygbolags villkor innan avresa – reglerna kan ha ändrats utan tydlig information.
  2. Powerbanks ska alltid packas i handbagaget, aldrig i incheckad väska.
  3. Ladda telefonen på flygplatsen innan boarding. Många flygplatser, inklusive Arlanda och Kastrup, har numera laddstationer vid varje gate.
  4. Undvik extra stora powerbanks. De flesta bolag tillåter maximalt 100 Wh per enhet.

För dig som jobbar på resande fot eller bara vill streama i fred betyder detta en sak: planera din elförsörjning lika noggrant som ditt handbagage.

Powerbanks i fel väska – dyrt misstag på flygplatsen (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Powerbank-regler hos flygbolagen just nu

– Discover Airlines: Användning förbjuden, transport tillåten i handbagage.
– Lufthansa & Eurowings: Användning tillåten under uppsikt, laddning av powerbank förbjuden.
– Emirates: Totalförbud mot användning.
– SAS & Norwegian: Användning tillåten, men batteriet måste förvaras i kabinen.

Källa: Merkur, Deutsche Presse-Agentur, Aerotelegraph, EASA, Lufthansa Group.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

