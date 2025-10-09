Farväl flygplanssvullnad – så slipper du se ut som en Michelin-docka

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

För mycket salt och vin – den osynliga boven

Maten på flygplan är inte känd för sin finess. Eftersom bullret i kabinen dämpar vår smakupplevelse tillsätter flygbolagen extra salt och socker. Det gör maten ätbar – men också att kroppen binder vätska. Samma sak gäller vin, öl och kaffe som alla verkar vätskedrivande men i praktiken gör dig ännu torrare. Och nej, 12 miniflaskor chardonnay räknas inte som vätskeersättning.

Så undviker du flygplanssvullnad

Drick vatten. Mycket vatten. Helst redan innan du går ombord. Ta med en egen flaska och fyll på efter säkerhetskontrollen. Enligt näringsterapeuten Rhian Stepheson kan även elektrolytpulver hjälpa – men undvik sportvarianterna med för mycket salt.

Rör på dig. Du behöver inte göra solhälsningar i mittgången, men res dig var halvtimme, rulla på anklarna och lyft benen ibland. Små rörelser håller igång cirkulationen. Kompressionsstrumpor är inte bara för pensionärer – de fungerar faktiskt.

Ät smart. Packa frukt, grönsaker och egen mat i stället för flygbolagets salta snacks. Och om du måste se “Gudfadern”-trilogin, ta pauser. Kroppen gillar inte att du sitter som en staty i nio timmar.

Så här ser cirkulationsproblem ut på 10 000 meters höjd. (Foto: Pexels)

Skönhetsknepet från Kina mot flygplanssvullnad

För den som vill gå all in finns en mer glamourös metod. Den kinesiska akupunktören och örtterapeuten Sandra Lanshin Chiu rekommenderar Gua Sha – en uråldrig massage med stenplatta som stimulerar blodflödet i ansiktet. En mild variant kan göras under flygningen (försiktigt, dina medpassagerare behöver inte se ett helt spa-moment). Resultatet: färg i kinderna och mindre vätska under ögonen.

När du landar

Det bästa du kan göra efter planet har parkerat är att gå. Gå till bagagebandet, gå till taxin, gå till hotellet. Cirkulationen kommer igång och kroppen hittar sin balans igen.

Och om någon frågar varför du ser lite svullen ut: skyll på kabintrycket, inte på champagnen.

Nästa gång: yoga, vatten, och mindre av den där “andra flaskan”. (Foto: Pexels)

Drick minst ett glas vatten i timmen under flygning.

Undvik alkohol och kaffe – eller ta ett glas vatten till varje.

Rör på dig var trettionde minut.

Kompressionsstrumpor gör underverk.

Testa Gua Sha i handskfacket – bara inte i business class mittgång.

Källa: Condé Nast Traveller

