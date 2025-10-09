Att flyga ska vara lyxigt, inte lämna dig med flygplanssvullnad, alltså svullna fötter, puffiga kinder och fingrar som prinskorvar. Men det finns en vetenskap bakom flygplanssvullnaden – och ännu bättre, det finns knep för att undvika den. Här är guiden som räddar både ditt glow och din självrespekt på nästa långflygning.
Farväl flygplanssvullnad – så slipper du se ut som en Michelin-docka
Torr luft och dålig cirkulation leder till flygplanssvullnad
Kabinen i ett flygplan är ungefär lika fuktig som Sahara. Den torra luften suger ur kroppen vätska, särskilt från huden. Samtidigt sitter vi stilla i timmar med benen i 90-graders vinkel, vilket gör att blodflödet saktar ner och vätskan samlas i fötter och ben. Resultatet: puffighet, svullna ögon och en känsla av att skorna krympt två storlekar.
Lägg till tryckförändringarna på 10 000 meters höjd – kroppen försöker kompensera och vätskan flyttar sig till ställen där den inte brukar vara. Vips har du en ny, ofrivillig ansiktsbehandling.
För mycket salt och vin – den osynliga boven
Maten på flygplan är inte känd för sin finess. Eftersom bullret i kabinen dämpar vår smakupplevelse tillsätter flygbolagen extra salt och socker. Det gör maten ätbar – men också att kroppen binder vätska. Samma sak gäller vin, öl och kaffe som alla verkar vätskedrivande men i praktiken gör dig ännu torrare. Och nej, 12 miniflaskor chardonnay räknas inte som vätskeersättning.
Lyxväskan ute – men lyxresan lever
Lyxindustrin är i gungning. De höga klackarna och lyxväskan står orörda i garderoben.
Så undviker du flygplanssvullnad
Drick vatten. Mycket vatten. Helst redan innan du går ombord. Ta med en egen flaska och fyll på efter säkerhetskontrollen. Enligt näringsterapeuten Rhian Stepheson kan även elektrolytpulver hjälpa – men undvik sportvarianterna med för mycket salt.
Rör på dig. Du behöver inte göra solhälsningar i mittgången, men res dig var halvtimme, rulla på anklarna och lyft benen ibland. Små rörelser håller igång cirkulationen. Kompressionsstrumpor är inte bara för pensionärer – de fungerar faktiskt.
Ät smart. Packa frukt, grönsaker och egen mat i stället för flygbolagets salta snacks. Och om du måste se “Gudfadern”-trilogin, ta pauser. Kroppen gillar inte att du sitter som en staty i nio timmar.
Skönhetsknepet från Kina mot flygplanssvullnad
För den som vill gå all in finns en mer glamourös metod. Den kinesiska akupunktören och örtterapeuten Sandra Lanshin Chiu rekommenderar Gua Sha – en uråldrig massage med stenplatta som stimulerar blodflödet i ansiktet. En mild variant kan göras under flygningen (försiktigt, dina medpassagerare behöver inte se ett helt spa-moment). Resultatet: färg i kinderna och mindre vätska under ögonen.
När du landar
Det bästa du kan göra efter planet har parkerat är att gå. Gå till bagagebandet, gå till taxin, gå till hotellet. Cirkulationen kommer igång och kroppen hittar sin balans igen.
Och om någon frågar varför du ser lite svullen ut: skyll på kabintrycket, inte på champagnen.
Perfect Weekend Guide: Så slipper du flygplanssvullnad
- Drick minst ett glas vatten i timmen under flygning.
- Undvik alkohol och kaffe – eller ta ett glas vatten till varje.
- Rör på dig var trettionde minut.
- Kompressionsstrumpor gör underverk.
- Testa Gua Sha i handskfacket – bara inte i business class mittgång.
Källa: Condé Nast Traveller
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
