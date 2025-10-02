Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Saltkvarnen är inte din vän

“Den största turhaken” kallar Rauhaniemi Himalayasalt. Hon vill helst förbjuda allt sånt i vardagen. Flingsalt från Medelhavet, stensalt från Anderna och små svarta pyramider från Island – det spelar ingen roll. Det ser snyggt ut på matfotot, men hälsomässigt är det samma som en näve Skultunas vardagssaltkvarn.

Så vad ska man välja

Jo, säger experterna: jodberikat salt. Och gärna mineralsalt, där en del av natriumet är ersatt med kalium. Det är inte lika instagramvänligt, men bättre för hjärtat. Utan jod riskerar du dessutom att utveckla struma, ett gammalt folkhälsoproblem som nästan försvann på 1960-talet när Sverige började tillsätta jod i hushållssaltet.

Den hårda kärnan

Så nästa gång du står vid kryddhyllan och fingrar på en burk Himalayasalt från Himalaya (eller från en fabrik i Tyskland, vilket är mer sannolikt), tänk på att du faktiskt köper luft. Eller snarare sten. Den rosa färgen är järnoxid, samma ämne som gör rost brun. Och rost har aldrig rekommenderats som hälsokost.

Strö över maten – och blodtrycket stiger som börsen efter en räntehöjning. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till årets dyraste bluff

– Himalayasalt: Rosa, vackert, dyrt – men lika onyttigt som vanligt salt.

– Flingsalt: Perfekt på Instagram, mindre perfekt för blodtrycket.

– Jodberikat salt: Den tråkiga vinnaren, men bra för sköldkörteln.

– Mineralsalt: Ett smartare alternativ där en del natrium bytts mot kalium.

– Stensalt: Ofta marknadsfört som “ursprungligt” – men kroppen bryr sig inte.

Källa: Ilta-Sanomat

