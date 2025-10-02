Det finns mattrender som går att förstå. Avokadomackan gav åtminstone en bildvänlig start på dagen. Havremjölken räddade klimatångesten för cappuccinosörplarna. Men salt från Himalaya. Varför ska till och med de små vita kristallerna på köksbordet bli en statussymbol.
Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan
Enligt Ilse Rauhaniemi, chefsläkare på finska Terveystalo och intervjuad i Ilta-Sanomat, är hela hypen kring trendiga salter en bluff. Himalayasalt, flingsalt i vackra burkar och “naturliga” stenar som man gnider på maten – allt är i princip samma sak. Natriumklorid. Och för mycket av det ger högt blodtryck och i värsta fall hjärt- och kärlsjukdomar.
När blev salt ett modeplagg
Vi har alla sett dem. Influencers som strör rosa kristaller över sin chiapudding och påstår att Himalayasaltet är “rikare på mineraler”. Men mängden extra mineraler är försumbar. En hel badbalja med rosa kristaller gör dig inte friskare än en sked vanligt jodberikat salt från ICA. Det enda du får är en lättare plånbok.
Saltkvarnen är inte din vän
“Den största turhaken” kallar Rauhaniemi Himalayasalt. Hon vill helst förbjuda allt sånt i vardagen. Flingsalt från Medelhavet, stensalt från Anderna och små svarta pyramider från Island – det spelar ingen roll. Det ser snyggt ut på matfotot, men hälsomässigt är det samma som en näve Skultunas vardagssaltkvarn.
Så vad ska man välja
Jo, säger experterna: jodberikat salt. Och gärna mineralsalt, där en del av natriumet är ersatt med kalium. Det är inte lika instagramvänligt, men bättre för hjärtat. Utan jod riskerar du dessutom att utveckla struma, ett gammalt folkhälsoproblem som nästan försvann på 1960-talet när Sverige började tillsätta jod i hushållssaltet.
Den hårda kärnan
Så nästa gång du står vid kryddhyllan och fingrar på en burk Himalayasalt från Himalaya (eller från en fabrik i Tyskland, vilket är mer sannolikt), tänk på att du faktiskt köper luft. Eller snarare sten. Den rosa färgen är järnoxid, samma ämne som gör rost brun. Och rost har aldrig rekommenderats som hälsokost.
Perfect Weekend Guide till årets dyraste bluff
– Himalayasalt: Rosa, vackert, dyrt – men lika onyttigt som vanligt salt.
– Flingsalt: Perfekt på Instagram, mindre perfekt för blodtrycket.
– Jodberikat salt: Den tråkiga vinnaren, men bra för sköldkörteln.
– Mineralsalt: Ett smartare alternativ där en del natrium bytts mot kalium.
– Stensalt: Ofta marknadsfört som “ursprungligt” – men kroppen bryr sig inte.
Källa: Ilta-Sanomat
