Dagens PS
MISSA INTE:

Guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"

Dagensps.se
Världen

Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan

Saltet som ser ut som godis men smakar som fakturan från ICA. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Det finns mattrender som går att förstå. Avokadomackan gav åtminstone en bildvänlig start på dagen. Havremjölken räddade klimatångesten för cappuccinosörplarna. Men salt från Himalaya. Varför ska till och med de små vita kristallerna på köksbordet bli en statussymbol.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt Ilse Rauhaniemi, chefsläkare på finska Terveystalo och intervjuad i Ilta-Sanomat, är hela hypen kring trendiga salter en bluff. Himalayasalt, flingsalt i vackra burkar och “naturliga” stenar som man gnider på maten – allt är i princip samma sak. Natriumklorid. Och för mycket av det ger högt blodtryck och i värsta fall hjärt- och kärlsjukdomar.

Om det glittrar på tallriken betyder det inte att det är hälsosamt. (Foto: Canva)
ANNONS

När blev salt ett modeplagg

Vi har alla sett dem. Influencers som strör rosa kristaller över sin chiapudding och påstår att Himalayasaltet är “rikare på mineraler”. Men mängden extra mineraler är försumbar. En hel badbalja med rosa kristaller gör dig inte friskare än en sked vanligt jodberikat salt från ICA. Det enda du får är en lättare plånbok.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Saltkvarnen är inte din vän

“Den största turhaken” kallar Rauhaniemi Himalayasalt. Hon vill helst förbjuda allt sånt i vardagen. Flingsalt från Medelhavet, stensalt från Anderna och små svarta pyramider från Island – det spelar ingen roll. Det ser snyggt ut på matfotot, men hälsomässigt är det samma som en näve Skultunas vardagssaltkvarn.

Så vad ska man välja

Jo, säger experterna: jodberikat salt. Och gärna mineralsalt, där en del av natriumet är ersatt med kalium. Det är inte lika instagramvänligt, men bättre för hjärtat. Utan jod riskerar du dessutom att utveckla struma, ett gammalt folkhälsoproblem som nästan försvann på 1960-talet när Sverige började tillsätta jod i hushållssaltet.

Den hårda kärnan

ANNONS

Så nästa gång du står vid kryddhyllan och fingrar på en burk Himalayasalt från Himalaya (eller från en fabrik i Tyskland, vilket är mer sannolikt), tänk på att du faktiskt köper luft. Eller snarare sten. Den rosa färgen är järnoxid, samma ämne som gör rost brun. Och rost har aldrig rekommenderats som hälsokost.

Strö över maten – och blodtrycket stiger som börsen efter en räntehöjning. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till årets dyraste bluff

– Himalayasalt: Rosa, vackert, dyrt – men lika onyttigt som vanligt salt.
– Flingsalt: Perfekt på Instagram, mindre perfekt för blodtrycket.
– Jodberikat salt: Den tråkiga vinnaren, men bra för sköldkörteln.
– Mineralsalt: Ett smartare alternativ där en del natrium bytts mot kalium.
– Stensalt: Ofta marknadsfört som “ursprungligt” – men kroppen bryr sig inte.

Källa: Ilta-Sanomat

Vill du läsa mer om mat och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Hemliga knepet som tar dina stekta ägg till nästa nivå eller Nu blir fredagsmyset billigare igen eller Därför är pommes frites farligare än du tror.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS