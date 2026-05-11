Då kan din potatis bli giftig

När ska den åka i soporna?

En fast potatis med några små groddar kan oftast räddas genom att du skär bort groddarna och eventuella gröna fläckar ordentligt.

Men det finns en gräns. Och den är inte särskilt filosofisk.

Släng potatisen om den:

• är mjuk och skrynklig

• luktar konstigt eller jordkällare på fel sätt

• har stora gröna områden

• har långa groddar med små blad

• ser ut som något Ridley Scott kunde ha regisserat

Smakar potatisen bittert ska du också sluta äta direkt. Det är kroppens sätt att säga: “Bra försök. Nu räcker det.”

När potatisen börjar se levande ut är det dags att säga hej då. (Foto: TT)

Vad kan hända?

För mycket glykoalkaloider kan ge illamående, kräkningar, magont och yrsel. I värre fall påverkas nervsystemet med symptom som förvirring och hallucinationer.

Det är inte vanligt. Men det är samtidigt ganska onödigt att riskera det för en potatis som kostar tre kronor styck.

Mänskligheten har trots allt uppfunnit både mataffärer och Swish.

Så håller knölen längre

Potatis vill bo mörkt, svalt och luftigt. Lite som en kulturjournalist efter Almedalen.

Förvara den inte i kylskåp och absolut inte i direkt solljus. Värme och ljus gör att groddarna kommer snabbare och att gifthalterna ökar.

Köp heller inte hem ett mindre beredskapslager om du inte faktiskt tänker äta upp det. Potatis är ingen investeringstillgång. Det är fortfarande bara potatis.

Ett svalt skafferi är fortfarande potatisens bästa vän. (Foto: Canva)

