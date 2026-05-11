Potatis är lite som människor på efterfest. Några små skott är okej. Men när ögonen börjar glöda grönt och det växer saker åt alla håll är det dags att lämna lokalen.
Då kan din potatis bli giftig
Därför ska du se upp
De flesta av oss har gjort det. Man öppnar skafferiet, hittar en påse potatis längst bak och tänker: “Den här går nog att rädda.” Sedan skär man bort några små tentakler och kör vidare.
I vissa fall fungerar det faktiskt. Men inte alltid, skriver brittiska Health.
När potatis börjar gro bildas högre halter av naturliga giftämnen som kallas glykoalkaloider. Det är potatisens eget försvar mot insekter och svamp. Problemet är bara att kroppen inte är särskilt imponerad av detta försvarssystem.
Ämnena samlas främst i groddar, gröna partier och skalet. Ju grönare och mer mutantlik potatisen ser ut, desto större anledning att kasta den.
När ska den åka i soporna?
En fast potatis med några små groddar kan oftast räddas genom att du skär bort groddarna och eventuella gröna fläckar ordentligt.
Men det finns en gräns. Och den är inte särskilt filosofisk.
Släng potatisen om den:
• är mjuk och skrynklig
• luktar konstigt eller jordkällare på fel sätt
• har stora gröna områden
• har långa groddar med små blad
• ser ut som något Ridley Scott kunde ha regisserat
Smakar potatisen bittert ska du också sluta äta direkt. Det är kroppens sätt att säga: “Bra försök. Nu räcker det.”
Vad kan hända?
För mycket glykoalkaloider kan ge illamående, kräkningar, magont och yrsel. I värre fall påverkas nervsystemet med symptom som förvirring och hallucinationer.
Det är inte vanligt. Men det är samtidigt ganska onödigt att riskera det för en potatis som kostar tre kronor styck.
Mänskligheten har trots allt uppfunnit både mataffärer och Swish.
Så håller knölen längre
Potatis vill bo mörkt, svalt och luftigt. Lite som en kulturjournalist efter Almedalen.
Förvara den inte i kylskåp och absolut inte i direkt solljus. Värme och ljus gör att groddarna kommer snabbare och att gifthalterna ökar.
Köp heller inte hem ett mindre beredskapslager om du inte faktiskt tänker äta upp det. Potatis är ingen investeringstillgång. Det är fortfarande bara potatis.
Tre enkla regler:
• Små groddar går att skära bort.
• Grön och mjuk potatis ska kastas.
• Förvara mörkt och svalt – inte ovanpå kylskåpet där solen steker som på Mallorca i juli.
