Krönika: Tåget kommer att överleva

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Ombord på Snälltåget

Jag skriver dessa rader ombord på Snälltåget och vi är 38 minuter försenade till Stockholm eftersom det blev strul när några vagnar från Berlin skulle krokas på detta tåg. Det är förstås surt, men tåget som i princip är fullt rullar på som det ska mot Stockholm. Snälltåget är det i särklass billigaste och smartaste sättet att transportera sig mellan landets första och tredje stad. Internet funkar helt okej och stolarna håller hyfsad kvalitet. (Det är alltid betydligt mer plats än på ett flygplan.) Utsikten över ett höstkrispigt landskap är stundtals magisk. Det bästa är restaurangvagnen som serverar anständig lunch och iskall öl.

Jag var precis där och fick sitta bredvid ett äldre par som var på väg hem från sin flodkryssning på Seine. De var på lysande humör och berättade om när de åkte på Transsibiriska järnvägen. Det är sådana möten som gör att jag älskar att åka med Snälltåget.

Förseningar i statistiken

Staffans utbrott grundar sig i att dagens tåg ofta är försenade. Jag citerar: Dagligen uppstår, enligt Trafikverket, över 200 fel. Tågen blir stående i timmar, ibland i hela dygn. Varje dag (i juni 2025, reds anm.) anländer 40 procent av alla persontåg för sent – och då har verket ändå gett sig den generösa tolkningen att upp till 15 minuters försening i statistiken anges som ”ankommit i rätt tid”.

Alla drömmer om tågluff i Europa. Nästan ingen bokar biljetten.

ANNONS

Tåget är fortfarande relevant

Det är förstås inte så bra. Men så länge man kan arbeta ombord är det acceptabelt. Staffan åker för det mesta runt i bil i Europa och då kan man faktiskt inte producera text när man sitter bakom ratten. Vidare tycker jag att tåget mår betydligt bättre än exempelvis faxen och tjock-tv-apparaten. Tågtrafiken ökar även om det i första hand sker på pendeltåg. Det nationella tågresandet ligger ganska still och resorna över gränser är få och även om ”alla” vill att de ska öka så går det långsamt. Drömmen om att åka tåg i Europa är stark, men när det kommer till handling är det få som går från ord till handling.

Tåget kommer att överleva både dig, mig och Staffan. Punkt.

Ett europeiskt problem

Tåget skapades när nationer i Europa ofta var i krig med varandra och för att försvåra för fienden skapade man nationell spårbredd och teknik. Detta lever kvar, trots att EU försöker skapa en europeisk standard. Det går sådär och jag tror aldrig att detta kommer att lösas så att tågresandet kan tävla med det internationella flyget. Men med detta sagt: att tåget är nedläggningshotat är helt fel.

Grattis Staffan

Tåget är inte lösningen på alla transportproblem, men det löser några. Det är gott nog. Faxen löser inga. Och tjockteven är obsolet. Tåget kommer med andra ord överleva både mig och Staffan som i dagarna fyllde 90 år.

Jag avslutar med ett stort grattis!

ANNONS