En ny Harvardstudie visar att det inte är potatisen som är boven, utan fritösen och pommes frites. Kokt, bakad och mosad potatis kan till och med förlänga livet – men pommes frites ökar risken för typ 2-diabetes rejält.
Därför är pommes frites farligare än du tror
Pommes frites – den svarta fåret
En ny amerikansk studie publicerad i BMJ visar att bakade, kokta och mosade potatisar inte ökar risken för typ 2-diabetes. Däremot hamnar pommes frites i skamvrån. Personer som äter pommes tre gånger i veckan löper klart högre risk att utveckla sjukdomen än de som håller sig till en gång i veckan eller mer sällan.
“Det är skillnad på potatis och potatis”, konstaterar forskaren Seyed Mohammad Mousavi från Harvard University i en intervju med Washington Post. Han och hans kollegor har följt 200 000 amerikaner över flera decennier – och slutsatsen är tydlig: fritösen saboterar potatisens goda rykte.
Fett, salt och lite socker på toppen
Så vad är problemet med pommes frites? Enligt kostrådgivaren Tine Sundfør är det inte själva potatisen, utan allt som läggs till. Frityroljan gör potatisen till en kaloribomb, samtidigt som fiber och protein är obefintliga. Resultatet: du blir inte mätt, men du äter ändå mer.
“Det är potatis plus fett, salt och ibland till och med socker. En perfekt storm för överätande”, säger Sundfør till forskning.no.
Potatisen gör comeback
I Norge har potatisätandet nästan halverats de senaste 30 åren. Pasta, ris och quinoa har tagit över tallriken. Men enligt forskare som Jacob Juel Christensen vid Universitetet i Oslo är det dags att ge knölen en ny chans. I de norska kostråden står det svart på vitt: ät mer potatis, men håll dig borta från frityroljan.
Christensen pekar dessutom på en norsk långtidsstudie som visar att två potatisar om dagen faktiskt kan förlänga livet. För varje extra 100 gram potatis sjönk dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar med fyra procent. Plötsligt låter potatis mer som supermat än som synd.
Läs även: Därför är kanelbullen trygg och pirogen livsfarlig
En bråkdel av sanningen
Visst – sambandet mellan pommes och diabetes är starkt, men forskarna själva påpekar att det inte bevisar orsak och verkan. Livsstil, rökning, socioekonomi och annat kan spela in. Ändå ger studien en viktig pusselbit: vi kan äta potatis med gott samvete, bara vi undviker fritösen.
Så vilken potatis är bäst?
Studien skiljde inte på kokt, mosad eller bakad potatis. Alla dessa är bättre än pommes. Sundførs tips är att slänga in potatisklyftor i ugnen, gärna med skalet kvar för vitaminernas skull, och ringla över lite olivolja. Det blir både nyttigt, smakrikt och klimatsmart.
Slutsatsen
Potatisen är billig, näringsrik och miljövänlig. Den är värd en plats på tallriken igen. Men pommes frites får gärna stanna på helgens meny – som en lyxig synd snarare än vardagsmat.
Perfect Weekend Guide till potatis och pommes frites
- Kokt, mosad eller bakad potatis: ofarliga för diabetesrisken.
- Pommes frites: ökad risk för typ 2-diabetes vid frekvent konsumtion.
- Två potatisar om dagen kan förlänga livet, enligt norsk långtidsstudie.
- Bästa tipset: ugnsrosta klyftor med skal och olivolja.
Källa: BMJ, Washington Post, forskning.no, Opplysningskontoret för frukt och grönt.
Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
