Därför är pommes frites farligare än du tror

Fett, salt och lite socker på toppen

Så vad är problemet med pommes frites? Enligt kostrådgivaren Tine Sundfør är det inte själva potatisen, utan allt som läggs till. Frityroljan gör potatisen till en kaloribomb, samtidigt som fiber och protein är obefintliga. Resultatet: du blir inte mätt, men du äter ändå mer.

“Det är potatis plus fett, salt och ibland till och med socker. En perfekt storm för överätande”, säger Sundfør till forskning.no.

Potatisen gör comeback

I Norge har potatisätandet nästan halverats de senaste 30 åren. Pasta, ris och quinoa har tagit över tallriken. Men enligt forskare som Jacob Juel Christensen vid Universitetet i Oslo är det dags att ge knölen en ny chans. I de norska kostråden står det svart på vitt: ät mer potatis, men håll dig borta från frityroljan.

Christensen pekar dessutom på en norsk långtidsstudie som visar att två potatisar om dagen faktiskt kan förlänga livet. För varje extra 100 gram potatis sjönk dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar med fyra procent. Plötsligt låter potatis mer som supermat än som synd.

Norsk studie: mer potatis på tallriken kan minska dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar. (Foto: Canva)

En bråkdel av sanningen

Visst – sambandet mellan pommes och diabetes är starkt, men forskarna själva påpekar att det inte bevisar orsak och verkan. Livsstil, rökning, socioekonomi och annat kan spela in. Ändå ger studien en viktig pusselbit: vi kan äta potatis med gott samvete, bara vi undviker fritösen.

Så vilken potatis är bäst?

Studien skiljde inte på kokt, mosad eller bakad potatis. Alla dessa är bättre än pommes. Sundførs tips är att slänga in potatisklyftor i ugnen, gärna med skalet kvar för vitaminernas skull, och ringla över lite olivolja. Det blir både nyttigt, smakrikt och klimatsmart.

Slutsatsen

Potatisen är billig, näringsrik och miljövänlig. Den är värd en plats på tallriken igen. Men pommes frites får gärna stanna på helgens meny – som en lyxig synd snarare än vardagsmat.

Potatisen gör comeback – men fritösen får stå kvar i skamvrån. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till potatis och pommes frites

Kokt, mosad eller bakad potatis: ofarliga för diabetesrisken.

Pommes frites: ökad risk för typ 2-diabetes vid frekvent konsumtion.

Två potatisar om dagen kan förlänga livet, enligt norsk långtidsstudie.

Bästa tipset: ugnsrosta klyftor med skal och olivolja.

Källa: BMJ, Washington Post, forskning.no, Opplysningskontoret för frukt och grönt.

