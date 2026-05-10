Här är fisken du borde äta mer av – dietisterna rankar nyttigaste fiskarna

Sardiner – den underskattade hjälten

Sardiner är kanske inte sexiga. Ingen går runt och skryter om att de längtar efter sardiner en fredag kväll. Men rent näringsmässigt är de små fiskarnas svar på schweizisk armékniv.

De innehåller massor av omega-3, protein, D-vitamin och dessutom kalcium eftersom benen är ätbara. Ja, det låter lite brutalt, men benen är så mjuka att du knappt märker dem.

På kontinenten äts sardiner med självklarhet. I Sverige beter vi oss fortfarande som om någon föreslagit kokt gädda till dessert.

Ett bra trick är att lägga sardiner på rostat bröd med citron och dijonsenap. Plötsligt känns det mindre som krismat och mer som en sen lunch i Lissabon.

Sillen förtjänar ett bättre öde än att bara dyka upp bredvid snapsen vid midsommar. (Foto: Canva)

Sillen har fortfarande revanschläge

Vi svenskar har en märklig relation till sill. Under midsommar äter vi den som om civilisationen annars riskerar att kollapsa. Resten av året ignoreras den nästan helt.

Det är synd. Sill är en av de mest näringsrika fiskarna som finns. Den innehåller höga nivåer av omega-3 och relativt låga halter kvicksilver eftersom den är liten och längre ner i näringskedjan.

Dessutom är sill fortfarande billig mat. Vilket i dagens ekonomi nästan känns exotiskt.

Problemet är förstås att många bara förknippar sill med snaps, folkdräkt och människor som heter Göran. Men bra mat behöver inte alltid serveras på ett långbord i skärgården.

Fet, smakrik och full av omega-3. Makrillen bryr sig inte om vad folk tycker. (Foto: Canva)

Makrill – fiskdiskens rockstjärna

Makrill är fisken som nutritionister älskar och barnfamiljer ofta undviker på grund av lukten. Det är lite orättvist.

Makrill är nämligen rena hälsobomben. Fet, smakrik och fylld med omega-3. Dessutom ofta billigare än lax.

Rökt makrill på knäckebröd med pepparrot och äpple är en underskattad lunch. Lite som Göteborg i matform. Inte särskilt elegant kanske, men betydligt bättre än sitt rykte.

Torsk är lite som en vit linneskjorta. Enkel, trygg och fungerar nästan alltid. (Foto: Canva)

Torsk för nybörjare

Alla gillar inte fisksmak. Där kommer torsken in som havets diplomatiska kompromiss.

Torsk är mild, enkel och fungerar till nästan allt. Den innehåller inte lika mycket omega-3 som de fetare alternativen men är fortfarande ett utmärkt protein.

Det är också fisken som får människor att säga saker som: ”Jag gillar egentligen inte fisk, men torsk går bra.”

Vilket ungefär är som att säga att man inte gillar musik men kan acceptera ABBA.

Välj rätt sorts tonfisk bara. Alla fiskar i havet är inte lika oskyldiga. (Foto: Canva)

Tonfisk – välj rätt bara

Tonfisk är praktisk. Det står en konservburk i nästan varje svenskt kök bredvid pastan och de dåliga ambitionerna om att börja träna på måndag.

Men här finns en hake. Vissa tonfiskarter innehåller höga halter kvicksilver. Därför rekommenderas främst ljus tonfisk på burk medan större sorter som bigeye-tonfisk bör undvikas oftare.

Samtidigt är tonfisk fortfarande ett enkelt sätt att få i sig protein och nyttiga fetter utan att behöva starta ett avancerat matprojekt hemma.

Makrill luktar lite mer än annan fisk. Det är ofta ett tecken på personlighet. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så får du i dig mer fisk

Lägg sardiner eller makrill på rostat bröd istället för skinka.

Byt ut en köttmiddag i veckan mot lax eller öring.

Köp fryst fisk. Den är ofta lika bra och betydligt billigare.

Och viktigast av allt: sluta tänka att fisk måste vara komplicerat. I Sydeuropa lagar människor fisk som vi gör pasta i Sverige. Snabbt, enkelt och utan existentiell ångest.