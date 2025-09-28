Nu blir fredagsmyset billigare igen

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Chokladens comeback

Vad betyder det här för oss svenskar? Jo, att lösviktsgodiset kanske kan räddas från att bli lika dyrt som tryfflar. Att Marabou Schweizernöt återigen kan stå på ICA-hyllan utan att man behöver använda kreditkortet. Att Toblerone på Arlanda inte längre behöver säljas bakom glasmonter som exklusivt samlarobjekt.

Det är också en välkommen kontrast till nyheterna om stigande priser på nästan allt annat. När elräkningen, räntan och SL-kortet bara blir dyrare, känns det som ren välfärdspolitik att chokladen tar ett steg tillbaka mot folkhemsnivåer.

Forskare har talat: Choklad är inte bara för själen, utan även för hjärtat. (Foto: Canva)

En Perfect Weekend med choklad

I Perfect Weekend-sammanhang har chokladen en självklar plats. Den fungerar lika bra till ett glas rödvin framför brasan i fjällstugan, som på stranden i Båstad eller som nattamat efter en för lång kväll på Stureplan. Choklad är, kort sagt, det mest demokratiska av alla livsmedel.

Och med lite tur kan vi nu se fram emot en höst där chokladprovningar inte längre är reserverade för fintech-miljonärer utan för oss vanliga dödliga.

Slutsats

Kakaokrisen är inte över, men kurvan pekar i rätt riktning. Och även om choklad aldrig kommer bli kostnadsfri, så kanske vi slipper att behandla en kexchoklad som ett investeringsobjekt.

Perfect Weekend Guide till fredagsmyset

Tre sätt att fira chokladens comeback:

Marabou Schweizernöt – en svensk klassiker, perfekt till Netflix och raggsockor. Praliner från Österlenchoklad – småskaligt, lyxigt och ändå billigare än en middag på stan. Varm choklad på Vetekatten i Stockholm – bäst när höstrusket gör sitt intåg och man vill känna sig som en romanfigur av Selma Lagerlöf.

Källa: Bloomberg, NTB

