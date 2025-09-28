Dagensps.se
Weekend
Mat & Vin

Nu blir fredagsmyset billigare igen

Choklad
Mörk choklad – syndigt gott och vetenskapligt godkänt. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Älskare av fredagsmyset kan andas ut. Efter ett år av rekordpriser visar kakaomarknaden äntligen tecken på ljusare tider. Bloomberg rapporterar att produktionen nu ser ut att överstiga efterfrågan och att priserna på sikt kan sjunka. Med andra ord: fredagsmyset kan bli billigare igen.

Kakaokrisen som blev en chock

För bara några månader sedan kostade en 200 grams chokladkaka nästan 60 kronor i Skandinavien. Svenska priser var inte långt efter. Inflation, missväxt i Västafrika och allmän oro på råvarumarknaderna gjorde choklad till en lyxvara. Att unna sig en Geisha började kännas som att köpa en flaska champagne.

Men nu verkar det värsta vara över. Förklaringen stavas bättre skördar i Sydamerika, minskad chokladkonsumtion och att flera producenter ändrat sina recept för att klara av de skyhöga råvarupriserna. Resultatet: priset på kakao börjar glida nedåt.

Chokladens comeback

Vad betyder det här för oss svenskar? Jo, att lösviktsgodiset kanske kan räddas från att bli lika dyrt som tryfflar. Att Marabou Schweizernöt återigen kan stå på ICA-hyllan utan att man behöver använda kreditkortet. Att Toblerone på Arlanda inte längre behöver säljas bakom glasmonter som exklusivt samlarobjekt.

Det är också en välkommen kontrast till nyheterna om stigande priser på nästan allt annat. När elräkningen, räntan och SL-kortet bara blir dyrare, känns det som ren välfärdspolitik att chokladen tar ett steg tillbaka mot folkhemsnivåer.

Choklad
Forskare har talat: Choklad är inte bara för själen, utan även för hjärtat. (Foto: Canva)
En Perfect Weekend med choklad

I Perfect Weekend-sammanhang har chokladen en självklar plats. Den fungerar lika bra till ett glas rödvin framför brasan i fjällstugan, som på stranden i Båstad eller som nattamat efter en för lång kväll på Stureplan. Choklad är, kort sagt, det mest demokratiska av alla livsmedel.

Och med lite tur kan vi nu se fram emot en höst där chokladprovningar inte längre är reserverade för fintech-miljonärer utan för oss vanliga dödliga.

Slutsats

Kakaokrisen är inte över, men kurvan pekar i rätt riktning. Och även om choklad aldrig kommer bli kostnadsfri, så kanske vi slipper att behandla en kexchoklad som ett investeringsobjekt.

Perfect Weekend Guide till fredagsmyset

Tre sätt att fira chokladens comeback:

  1. Marabou Schweizernöt – en svensk klassiker, perfekt till Netflix och raggsockor.
  2. Praliner från Österlenchoklad – småskaligt, lyxigt och ändå billigare än en middag på stan.
  3. Varm choklad på Vetekatten i Stockholm – bäst när höstrusket gör sitt intåg och man vill känna sig som en romanfigur av Selma Lagerlöf.

Källa: Bloomberg, NTB

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

