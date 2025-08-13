Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Tullar på basvaror

Men bakom lugnet i siffrorna finns en oro. CNBC rapporterar att flera tullkänsliga varor redan har haft kraftiga prisökningar det senaste året, till exempel har ägg gått upp 16,4 procent, kaffe upp 14,5 procent och nötkött upp drygt 11 procent.

Redan idag har omkring 75 procent av livsmedelsimporten till USA tullar på mellan tio och trettio procent. Sedan den sjätte augusti är brasilianskt kaffe dessutom belagt med en tull på 50 procent.

”Kaffebönor importeras nästan uteslutande, så en tull skulle direkt höja kostnaderna för rosterier, vilket skulle föras vidare till konsumenterna”, säger Mario Macis, professor i ekonomi vid Johns Hopkins Carey Business School, till CNBC.

Macis tillägger att även tullar på icke-livsmedel kan ge effekt:

”Även tullar på icke-livsmedel, som förpackningsmaterial, kan indirekt driva upp livsmedelspriserna”, säger han.

Effekten kan komma i höst

Även om många tullar redan har trätt i kraft har deras fulla effekter ännu inte slagit igenom i statistiken. Vissa är nya, andra är försenade, vilket gör att hushållen kan märka av prisökningarna först senare under året.

”Vi kan komma att se en större effekt mot slutet av året, särskilt under semesterperioden när efterfrågan på dagligvaror är högre”, menar Chedly Louis.

Handeln med Kanada och Mexiko kan påverkas mindre eftersom jordbruksprodukter därifrån ofta är tullfria genom handelsavtal. Men för många amerikanska hushåll som redan ser matkassen ta en allt större del av inkomsten kan hösten och vintern innebära att varje besök i mataffären blir märkbart dyrare.

