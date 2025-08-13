Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft.
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet.
Matpriser höga trots lugn inflation
I juli steg USA:s konsumentprisindex med 0,2 procent jämfört med juni och med 2,7 procent på årsbasis, något lägre än analytikernas prognos på 2,8 procent. Kärninflationen, som exkluderar mat och energi, ökade med 0,3 procent på månadsbasis och 3,1 procent jämfört med förra året.
Enligt Dagens PS är det inte tullarna som driver upp priserna för tillfället, utan högre boendekostnader, medan energipriserna sjönk med 1,1 procent och livsmedelspriserna låg stilla i juli.
”Inflationsnivån har avtagit från topparna för två år sedan, men matpriserna är fortfarande höga jämfört med före pandemin”, säger Chedly Louis, vice vd för företagsfinansiering på Moody’s Ratings, som övervakar flera stora livsmedelsbutiker.
Tullar på basvaror
Men bakom lugnet i siffrorna finns en oro. CNBC rapporterar att flera tullkänsliga varor redan har haft kraftiga prisökningar det senaste året, till exempel har ägg gått upp 16,4 procent, kaffe upp 14,5 procent och nötkött upp drygt 11 procent.
Redan idag har omkring 75 procent av livsmedelsimporten till USA tullar på mellan tio och trettio procent. Sedan den sjätte augusti är brasilianskt kaffe dessutom belagt med en tull på 50 procent.
”Kaffebönor importeras nästan uteslutande, så en tull skulle direkt höja kostnaderna för rosterier, vilket skulle föras vidare till konsumenterna”, säger Mario Macis, professor i ekonomi vid Johns Hopkins Carey Business School, till CNBC.
Macis tillägger att även tullar på icke-livsmedel kan ge effekt:
”Även tullar på icke-livsmedel, som förpackningsmaterial, kan indirekt driva upp livsmedelspriserna”, säger han.
Effekten kan komma i höst
Även om många tullar redan har trätt i kraft har deras fulla effekter ännu inte slagit igenom i statistiken. Vissa är nya, andra är försenade, vilket gör att hushållen kan märka av prisökningarna först senare under året.
”Vi kan komma att se en större effekt mot slutet av året, särskilt under semesterperioden när efterfrågan på dagligvaror är högre”, menar Chedly Louis.
Handeln med Kanada och Mexiko kan påverkas mindre eftersom jordbruksprodukter därifrån ofta är tullfria genom handelsavtal. Men för många amerikanska hushåll som redan ser matkassen ta en allt större del av inkomsten kan hösten och vintern innebära att varje besök i mataffären blir märkbart dyrare.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
