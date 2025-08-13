Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna

Amerikanska konsumenter kan snart märka tullarnas effekt i matkassen, särskilt på tullkänsligt kaffe.
Amerikanska konsumenter kan snart märka tullarnas effekt i matkassen, särskilt på tullkänsligt kaffe. (Foto: Andre Penner/ Eduardo Munoz Alvarez/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet.

Missa inte: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS

Matpriser höga trots lugn inflation

I juli steg USA:s konsumentprisindex med 0,2 procent jämfört med juni och med 2,7 procent på årsbasis, något lägre än analytikernas prognos på 2,8 procent. Kärninflationen, som exkluderar mat och energi, ökade med 0,3 procent på månadsbasis och 3,1 procent jämfört med förra året.

Enligt Dagens PS är det inte tullarna som driver upp priserna för tillfället, utan högre boendekostnader, medan energipriserna sjönk med 1,1 procent och livsmedelspriserna låg stilla i juli.

”Inflationsnivån har avtagit från topparna för två år sedan, men matpriserna är fortfarande höga jämfört med före pandemin”, säger Chedly Louis, vice vd för företagsfinansiering på Moody’s Ratings, som övervakar flera stora livsmedelsbutiker.

Priserna ökar i USA
Priserna ökar i USA, men för tillfället verkar det inte vara tullarna som ligger bakom utvecklingen. (Bild: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Tullar på basvaror

Men bakom lugnet i siffrorna finns en oro. CNBC rapporterar att flera tullkänsliga varor redan har haft kraftiga prisökningar det senaste året, till exempel har ägg gått upp 16,4 procent, kaffe upp 14,5 procent och nötkött upp drygt 11 procent.

ANNONS

Redan idag har omkring 75 procent av livsmedelsimporten till USA tullar på mellan tio och trettio procent. Sedan den sjätte augusti är brasilianskt kaffe dessutom belagt med en tull på 50 procent.

”Kaffebönor importeras nästan uteslutande, så en tull skulle direkt höja kostnaderna för rosterier, vilket skulle föras vidare till konsumenterna”, säger Mario Macis, professor i ekonomi vid Johns Hopkins Carey Business School, till CNBC.

Macis tillägger att även tullar på icke-livsmedel kan ge effekt:

”Även tullar på icke-livsmedel, som förpackningsmaterial, kan indirekt driva upp livsmedelspriserna”, säger han.

Läs också: Spanien i lågor – tusentals flyr när elden sprider sig. Dagens PS

Effekten kan komma i höst

Även om många tullar redan har trätt i kraft har deras fulla effekter ännu inte slagit igenom i statistiken. Vissa är nya, andra är försenade, vilket gör att hushållen kan märka av prisökningarna först senare under året.

”Vi kan komma att se en större effekt mot slutet av året, särskilt under semesterperioden när efterfrågan på dagligvaror är högre”, menar Chedly Louis.

Handeln med Kanada och Mexiko kan påverkas mindre eftersom jordbruksprodukter därifrån ofta är tullfria genom handelsavtal. Men för många amerikanska hushåll som redan ser matkassen ta en allt större del av inkomsten kan hösten och vintern innebära att varje besök i mataffären blir märkbart dyrare.

ANNONS

Läs även: Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt. Dagens PS

Läs även: Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
amerikanerEkonomiHandelstullarKaffeLivsmedelTullarUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS