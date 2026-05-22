14 gömda skatter värda över 500 miljarder

RMS Republic – bärgning planerad sommaren 2026

Ångaren RMS Republic. Bild: Wikipedia / White Star Line

White Star Line-ångaren RMS Republic sjönk 1909 efter en kollision utanför Nantucket, Massachusetts.

Fartyget kallades ”miljonärernas skepp” och enligt bärgningsföretaget Lords of Fortune LLC ska dess lastutrymme vara hem till en hemlig last av uppemot 45 ton guld, kopplad till en mytomspunnen diplomatisk överenskommelse mellan USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Japan.

Hur sant ryktet är tvistar historikerna fortfarande om. Men snart kan sanningen blottläggas. Lords of Fortune, som äger vraket efter 40 års domstolsprocesser, planerar bärgning sommaren 2026. Projektet finansieras delvis genom crowdfunding, där allmänheten kan delta med ekonomiskt stöd från 100 dollar och uppåt.

Uppskattat värde: Oklart. Bärgningsföretaget hävdar 70–220 miljarder kronor, men siffran är obekräftad.

Bärnstensrummet – nazisternas försvunna mästerverk

Rysslands president Vladimir Putin i en rekonstruktion av bärnstensrummet i Ryssland. Bild: Wikipedia / Kremlin.ru

Bärnstensrummet var en kammare i Katarinapalatset i Sankt Petersburg klädd i sex ton bärnsten, guld och speglar, ursprungligen byggd för Preussens kung Fredrik I på 1700-talet.

Under andra världskriget plundrades rummet av nazister – och sedan dess har skatterna varit spårlöst borta.

I augusti 2025 fick polska forskare från AGH-universitetet tillstånd att gräva vid en misstänkt underjordisk bunker på en före detta SS-träningsplats i Kasjubien, nordvästra Polen. Markradar har visat en stor anomali under marken.

Ett annat spår finns i mitt i Östersjön. År 2020 hittade polska dykare vraket av den tyska ångaren Karlsruhe, sänkt 1945, som skulle kunna innehålla ledtrådar om rummets öde.

Uppskattat värde: Cirka 5 miljarder kronor. Det kulturhistoriska värdet är ovärderligt.

Flor de la Mar – Sydostasiens största skatt

En replika av Flor de la Mar i Malaysia. Bild: Wikipedia / CEphoto

Det portugisiska skeppet Flor de la Mar sjönk 1511 utanför Sumatras kust, lastat med krigsbyten från erövringen av Malacka. I lasten fanns guld, silver och ädelstenar – bland annat gåvor från kungen av Siam avsedd för Portugals kung Manuel I.

Vraket har aldrig hittats. Och en internationell tvist försvårar sökandet. Portugal, Malaysia och Indonesien gör alla tre anspråk på vraket och dess skatter.

Uppskattat värde: Cirka 26 miljarder kronor.

Fabergéäggen – 7 sakas, ett såldes nyligen för rekordpris

En samling mindre fabergéägg i ett museum i Lichetenstein. Bild: Wikipedia / Gryffindor

Av de 50 kejserliga Fabergéägg som tillverkades för den ryska tsarfamiljen är sju fortfarande försvunna sedan revolutionen 1917. Varje ägg är ett konstverk i guld, ädelstenar och emalj.

Men hoppet är långt ifrån ute för de besmyckade äggen. I december såldes det så kallade Vinterägget på Christie’s för 285 miljoner kronor – nytt världsrekord för ett Fabergé-objekt på auktion.

Ägget hade då varit försvunnet i årtionden.

Sju av de små konstverken väntar fortfarande på att hittas. Experter menar att de kan finnas i privata samlingar, vara förstörda, eller ligga glömda och gömda sedan 1917.

Uppskattat värde för de saknade äggen: 700 miljoner till 2,3 miljarder kronor.

Oak Island – 230 års jakt i Kanada

Kapten William Kidd porträtterad av James Thornhill. Bild: Wikipedia

Sedan 1795 har skattjägare grävt på Oak Island i Nova Scotia, Kanada.

Ryktet är att skatter vilar på ön, vems är dock lite oklart. I ett djupt hål man döpt till ”Money pit” menar skattletare att allt från tempelriddare, pirater och kungligheter kan ha gömt sina förmögenheter. Bland piraterna är det kapten William Kidd, eller kapten Kidd, som man misstänker använt ön som skattgömma.

Men skatterna kan vara äldre än så. 2025 avslöjade arkeologiska undersökningar att icke-inhemska grupper var aktiva på ön redan på 1200-talet. En 18 ton tung stenformation med avsiktligt placerade stödstenar lyftes med kran, och under den frilade arkeologer en konstruktion daterad mellan 1200–1700-talet.

TV-serien ”Curse of Oak Island” följer excentriska skattletare på ön – och man har nyligen bekräftat att det kommer en 14:e säsong av realityn.

Uppskattat värde: Okänt. Spekulationer sträcker sig från hundratals miljoner till miljarder kronor.

Spanska flottan från 1715 – skatter för miljarder

Guldmynt daterade 1710 som bärgats från den sjunkna flottan. Bild: Wikipedia/ Augi Garcia

En hel spansk skattflotta sjönk i en orkan 1715 utanför Floridas östkust, det som i dag kallas ”Treasure Coast”.

Sommaren 2025 bärgade bärgningsföretaget Queens Jewels LLC över 1 000 guld- och silvermynt från platsen, värdet uppgick till cirka 10 miljoner kronor. Det var det senaste i en lång rad av fynd från flottan sedan den upptäcktes.

Men enligt uppgifter ligger stora delar av lasten fortfarande på havets botten.

Uppskattat restvärde: Cirka 4 miljarder kronor.

Merchant Royal – Englands mest eftersökta vrak

Foto över Lands End, där Merchant Royal ska ha sjunkit 23 September 1641. Bild: Wikipedia / Dub

1641 förliste det engelska handelsskeppet Merchant Royal i Engelska kanalen. Lasten bestod av spanskt och mexikanskt guld och silver – till ett värde av dåvarande 100 000 pund, enligt samtida källor.

Vraket har aldrig hittats.

2019 hittade fiskare ett ankare som kan tillhöra skeppet. Företaget Multibeam har sedan dess sökt ett 200 kvadratmilsområde utanför Land’s End, men utan resultat.

Uppskattat värde: 10–40 miljarder kronor beroende på uppskattning.

Yamashitas guld – dödlig jakt på Filippinerna

General Yamashita ledde japanska styrkor under invasionen av Malaya och slaget om Singapore. Bild: Wikipedia / Okänd fotograf

Under andra världskriget plundrade den japanska armén guld, juveler och värdefulla artefakter i hela Sydostasien. Enligt legenden gömde general Yamashita Tomoyuki krigsbytena i grottor och tunnlar på Filippinerna.

Jakten på skatterna har visat sig dödlig. I mars 2024 omkom fyra filippinska män av giftig gas från en eldriven pump i en grotta i Bukidnon-provinsen medan de grävde efter skatten. Trots experternas avfärdande riskerar skattjägare fortfarande livet i jakten på Yamashitas guld.

Uppskattat värde: Uppskattningar varierar från miljarder till hundratals miljarder kronor.

Kung Johans kronjuveler – 800 år under engelskt marskland

Illustration av kungen med hans kronjuveler. Bild: Wikipedia

Englands kronjuveler försvann 1216 när kung Johans bagagetåg sveptes bort av tidvattnet i The Wash, ett marsklandområde mellan Norfolk och Lincolnshire. Kungen dog en vecka senare.

Modern LiDAR-teknik har använts för att kartlägga landskapet som det såg ut för 800 år sedan, men inga bekräftade fynd har gjorts. Geologer menar att juvelerna troligtvis ligger begravda under flera meters lager av slam.

Uppskattat värde: Cirka 900 miljoner kronor.

Skatten från Lima – guldstatyer och ädelstenar

Kartan över Kokosön visar flera skeppsvrak. Bild: Wikipedia / Storbritanniens flotta.

Perus kyrkoskatt evakuerades från Lima 1820 när frigörelsekrigen hotade staden. Kapten William Thompson, som anförtroddes transporten, begick myteri och försvann med lasten till Cocosön utanför Costa Rica. Var skatten hamnade sedan vet ingen.

Bland föremålen ska en en 354 kilo tung guldstaty av Jungfru Maria och lådor fyllda med ädelstenar funnits.

Costa Rica har sedan 1994 förbjudit all skattjakt på ön, som numera är ett UNESCO-världsarv.

Den senaste dokumenterade expeditionen genomfördes 2012.

Uppskattat värde: Cirka 10 miljarder kronor.

Dutch Schultzs gangsterguld i Catskill Mountains

Arthur Simon Flegenheimer, eller Dutch Schultz som han kom att kallas, häktades ett flertal gånger. Bild: Wikipedia

Den ökände gangstern Dutch Schultz gömde sin förmögenhet – kontanter, obligationer och värdeföremål – i Catskill Mountains i delstaten New York innan han mördades 1935.

Enligt legenden packade han alltsammans i ett vattentätt kassaskåp som begravdes i bergsskogen. Sedan dess har ingen hittat skatten. Men området kring Phoenicia i Ulster County lockar fortfarande skattjägare med metalldektorer och stora förhoppningar.

Uppskattat värde: Mellan 500 miljoner och 1,5 miljarder kronor.

Alexander den stores grav – arkeologins heliga graal

Illustration över gravmonumentet från tidigt 1700-tal. Bild: Wikipedia / Rijksmuseum

Alexander den stores sista viloplats har varit försvunnen sedan 300-talet e.Kr.

Graven, med kroppen och gravskatter, låg ursprungligen i ett mausoleum i Alexandria, Egypten.

Den grekiska arkeologen Calliope Limneos-Papakosta har grävt i Shallalat Gardens i Alexandria i årtionden och hittat små ledtrådar: Bland annat en hellenistisk staty med Alexanders drag.

På andra håll har undervattensarkeologer har hittat vrak nära den plats där graven enligt National Geographic kan befinna sig.

Uppskattat värde: Ovärderlig.

Atahualpas och inkafolkets gömda guld

Atahualpas begravning, illustrerad av Luis Montero 1867. Bild: Wikipedia

När spanjorerna tillfångatog inkaimperatorn Atahualpa i november 1532 lovade han att fylla ett helt rum med guld och ett annat med silver i utbyte mot sin frihet.

Spanjorerna avrättade honom ändå. Inkageneralen Rumiñahui gömde resten av skatten i Llanganates i Ecuador, dit en tiomannaexpedition ledd av fotografen Jorge Juan Anhalzer nyligen tog sig.

Teamet hittade en gömd gammal inkaväg som stämde med historiska beskrivningar av rutten till skatten. En dokumentär följde försöket – någon skatt kom de dock inte hem med.

Uppskattat värde: cirka 2,4 miljarder kronor.

Upp till 500 miljarder kronor väntar på att upptäckas

I de bekräftade värdeuppskattningarna ligger skatter för mer än 200 miljarder kronor. Räknar man in de mest spekulativa värdena för RMS Republic och Yamashitas guld överstiger summan 500 miljarder.

Skatt Plats Uppskattat värde (SEK) San José-galleonen Colombia 200 miljarder Flor de la Mar Malaysia/Indonesien 26 miljarder Merchant Royal England 10–40 miljarder Skatten från Lima Costa Rica 10 miljarder Bärnstensrummet Polen/okänt 5 miljarder 1715 Treasure Fleet USA (Florida) 4 miljarder Atahualpas lösensumma Ecuador 2,4 miljarder Fabergéägg (7 st) Okänt 0,7–2,3 miljarder Dutch Schultz pengar USA (New York) 0,5–1,5 miljarder Kung Johans kronjuveler England 0,9 miljarder RMS Republic USA Obekräftat (företaget hävdar 70–220 mdr) Yamashitas guld Filippinerna Okänt Oak Island Kanada Okänt Alexander den stores grav Egypten Ovärderligt

Guldfebern brinner som aldrig förr, guld är dyrare än någonsin och de gömda skatterna – även de naturliga fyndigheterna – växer alltjämt i värde.

Kina rapporterade nyligen världens största okända guldgruva med över 1 000 ton guld, värt 775 miljarder kronor.

Och guldet skördas också i Sverige. Vid Timboholm nära Skövde grävdes Sveriges största guldskatt fram, sju kilo guld från folkvandringstiden.

Utanför Egyptens medelhavskust hittade arkeologer för bara några år sedan okända skatter vid vad som kom att kallas Egyptens Atlantis.

Även långt ute till havs finns skatterna att finna, då såklart med lite större tekniska hinder. År 2024 upptäcktes ett mer än 3000 år gammalt vrak utanför Israels kust – på ett djup om 1800 meter. Sannolikheten är stor att fler sjunkna, sedan länge glömda, skatter väntar i djupen.

Frågan är inte om fler skatter kommer att hittas, utan när – och var. Samt vem som har rätt till dem.

