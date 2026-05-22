Bilder som cirkulerar på nätet visar en konfiguration av kinesiska stridsplanet J-35 där maximal eldkraft har fått gå före stealth-egenskaperna.
Kina visar ny J-35 i "beast mode"
Kinesiska stealthplanet Shenyang J-35 är inne på sin femte generation sedan 2025 – planet som uppges kosta mellan cirka 500 och 700 miljoner kronor att bygga används både av kinesiska armén och landets flotta. Planet planeras även exporteras, enligt uppgifter från kinesiska nyhetskällor, till Pakistan.
Nu har bilder på J-35 i vad som kommit kallas en ”beast-mode”-konfiguration, alltså kraftigt ökad beväpning, börjat cirkulera på nätet, enligt Military Watch Magazine.
Bär upp till 12 missiler
Stealthflygplan använder normalt interna vapenkammare för att hålla nere radarsignaturen och vara svårare att upptäcka. Men nya bilder visar att J-35 också kan utrustas med externa vapenbalkar för att bära betydligt fler missiler.
I ”beast-mode” uppges flygplanet kunna bära upp till 12 luft-till-luft-missiler, bland annat långdistansmissilen PL-15 och eventuellt även större PL-17, enligt Military Watch Magazine. Nackdelen är att stealthförmågan försämras när vapen monteras utanpå flygkroppen.
Anpassad för hangarfartyg
J-35 utvecklas både för den kinesiska flottan och flygvapnet. Marinversionen har bland annat vikbara vingar och förstärkt landningsställ för operationer från hangarfartyg, skriver Business AM.
Flygplanet bygger vidare på det tidigare FC-31-projektet och ses som en viktig del av Kinas satsning på modern luftkrigföring och ökad närvaro till havs.
Liknas vid amerikanska F-35
Konceptet med ”beast mode” liknar hur amerikanska F-35 används i vissa situationer. Stealth prioriteras främst under de första attackerna mot avancerat luftförsvar, medan extern beväpning används när maximal eldkraft blir viktigare än låg radarsignatur, enligt Military Watch Magazine.
Tidig serieproduktion ska vara igång
Enligt Business AM arbetar Kina samtidigt vidare med förbättrade motorer till J-35. Tidigare prototyper använde ryska motorer, men dessa ersätts successivt av kinesiska alternativ.
Bilder från kinesiska fabriker och testanläggningar tyder också på att flygplanet nu gått in i tidig serieproduktion och väntas få en central roll i landets framtida flygvapen och hangarfartygsflotta.