Kina visar ny J-35 i "beast mode"

Nu har bilder på J-35 i vad som kommit kallas en ”beast-mode”-konfiguration, alltså kraftigt ökad beväpning, börjat cirkulera på nätet, enligt Military Watch Magazine.

Bär upp till 12 missiler

Stealthflygplan använder normalt interna vapenkammare för att hålla nere radarsignaturen och vara svårare att upptäcka. Men nya bilder visar att J-35 också kan utrustas med externa vapenbalkar för att bära betydligt fler missiler.

I ”beast-mode” uppges flygplanet kunna bära upp till 12 luft-till-luft-missiler, bland annat långdistansmissilen PL-15 och eventuellt även större PL-17, enligt Military Watch Magazine. Nackdelen är att stealthförmågan försämras när vapen monteras utanpå flygkroppen.