Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel

Att nöta in fakta sent kvällen innan provet är en klassiker. Men ny forskning från SWPS University i Warszawa tyder på att det inte är den bästa vägen om du vill minnas länge.

Gamla knep utmanas

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) och har genomförts av forskare vid SWPS University och Adam Mickiewicz University i Poznań i Polen. Syftet var att ta reda på om minnet kan förbättras genom att variera hur vi återkallar information.

“Det mänskliga minnet är komplext, och det är inte alltid enkelt att översätta resultat från enskilda studier till praktiska råd”, säger forskarna bakom studien.

I experimentet fick deltagarna lära sig finska ord placerade i meningar på sitt modersmål. En grupp fick se samma mening fem gånger i rad. Den andra gruppen fick olika meningar där samma ord förekom i flera olika sammanhang.

En varierad studieteknik ger bättre resultat än att nöta samma material om och om igen, visar ny forskning från SWPS University. (Foto: Unsplash)

Resultatet överraskade forskarna.

“När meningarna varierades blev inlärningen djupare och mer bestående, även om deltagarna själva ofta kände att det var svårare och att de gjorde fler misstag under processen”, förklarar forskarna.

Forskarna beskriver att många deltagare var övertygade om att det var lättare att memorera ord när de alltid lärde sig dem i samma mening. Men detta stämde inte med deras faktiska resultat.

“Detta kallas en metakognitiv illusion – en falsk uppfattning om effektiviteten i vissa inlärningsförhållanden”, skriver SWPS University.

Tidigare forskning, bland annat vid Umeå universitet, har visat att aktiva inlärningsmetoder ofta ger bättre resultat än passiva. Med andra ord, att nöta sidor som ett maniskt bokmärke kan kännas tryggt, men hjärnan minns bättre när den får jobba hårdare.