Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel

Att nöta på fel sätt kan vara slöseri med tid, ny forskning visar hur du får hjärnan att minnas bättre.
Att nöta på fel sätt kan vara slöseri med tid, ny forskning visar hur du får hjärnan att minnas bättre.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Pluggar innan provet genom att nöta samma sak om och om igen? Då kan du ha valt fel strategi. Ny forskning utmanar klassiska pluggknep.

Att nöta in fakta sent kvällen innan provet är en klassiker. Men ny forskning från SWPS University i Warszawa tyder på att det inte är den bästa vägen om du vill minnas länge.

Gamla knep utmanas

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) och har genomförts av forskare vid SWPS University och Adam Mickiewicz University i Poznań i Polen. Syftet var att ta reda på om minnet kan förbättras genom att variera hur vi återkallar information.

“Det mänskliga minnet är komplext, och det är inte alltid enkelt att översätta resultat från enskilda studier till praktiska råd”, säger forskarna bakom studien.

I experimentet fick deltagarna lära sig finska ord placerade i meningar på sitt modersmål. En grupp fick se samma mening fem gånger i rad. Den andra gruppen fick olika meningar där samma ord förekom i flera olika sammanhang.

En varierad studieteknik ger bättre resultat än att nöta samma material om och om igen, visar ny forskning från SWPS University.
En varierad studieteknik ger bättre resultat än att nöta samma material om och om igen, visar ny forskning från SWPS University. (Foto: Unsplash)

Resultatet överraskade forskarna.

“När meningarna varierades blev inlärningen djupare och mer bestående, även om deltagarna själva ofta kände att det var svårare och att de gjorde fler misstag under processen”, förklarar forskarna.

Forskarna beskriver att många deltagare var övertygade om att det var lättare att memorera ord när de alltid lärde sig dem i samma mening. Men detta stämde inte med deras faktiska resultat.

“Detta kallas en metakognitiv illusion – en falsk uppfattning om effektiviteten i vissa inlärningsförhållanden”, skriver SWPS University.

Tidigare forskning, bland annat vid Umeå universitet, har visat att aktiva inlärningsmetoder ofta ger bättre resultat än passiva. Med andra ord, att nöta sidor som ett maniskt bokmärke kan kännas tryggt, men hjärnan minns bättre när den får jobba hårdare.

Hjärnan älskar variation

Forskarna i den nya studien förklarar att variation gör att hjärnan arbetar mer aktivt med materialet. När vi möter samma information i olika sammanhang skapas fler kopplingar i hjärnan. Dessa extra kopplingar gör det lättare att återkalla kunskapen senare och gör att minnet blir mer flexibelt. Det innebär att informationen kan användas i fler situationer, till exempel när en provfråga är formulerad på ett oväntat sätt.

Enligt Modern Psykologi är den här forskningen ännu ett bevis på att den mest effektiva inlärningen ofta känns svårast i stunden. Just den känslan visar att hjärnan arbetar mer aktivt och bygger starkare minnesspår.

Två vinnande tekniker för plugg

Studien pekar på två metoder som i kombination gav bäst resultat:

  • Upprepad hämtning ur minnet innebär att du regelbundet försöker minnas information utan att titta på facit.
  • Variation innebär att du ändrar på hur och i vilket sammanhang informationen presenteras. Det kan handla om att byta miljö, använda olika exempel eller formulera om frågorna.

När dessa tekniker kombineras blir minnet både starkare och mer användbart i olika sammanhang.

Känns svårare men ger mer

Forskarna påpekar att resultaten är baserade på kontrollerade experiment och att mer forskning behövs innan metoden kan tillämpas i större skala. Trots det är slutsatsen att om du vill minnas bättre ska du inte välja den metod som känns enklast.

Forskarna rekommenderar därför att sprida ut studierna över tid, variera materialet och testa sig själv ofta. Det kan kännas mer utmanande när man gör det, men enligt dem är det just den extra ansträngningen som gör att kunskapen stannar kvar längre.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

