Priserna ökar i USA – men inte på grund av tullarna

Priserna ökar i USA
Priserna ökar i USA, men för tillfället verkar det inte vara tullarna som ligger bakom utvecklingen. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

USA:s inflation ökade i juli, men till skillnad från vad experterna trodde så verkar det inte vara tullarna som gör att priserna ökar.

USA:s inflationstakt ökade något mindre än analytikerna hade räknat med i juli. Konsumentprisindex (KPI) steg 0,2 procent på månadsbasis och 2,7 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt siffror från Bureau of Labor Statistics. Förväntningarna låg på 0,2 respektive 2,8 procent, rapporterar CNBC.

Exklusive mat och energi – den så kallade kärninflationen – steg priserna 0,3 procent under månaden och 3,1 procent på årsbasis. Prognosen låg på 0,3 och 3,0 procent.

Höga boendekostnader gör att priserna ökar

Ökade boendekostnader stod för en stor del av prislyftet, medan livsmedelspriserna låg stilla och energipriserna föll med 1,1 procent.

Nya bilpriser, som är känsliga för tullar, var oförändrade. Begagnade bilar och lastbilar ökade däremot med 0,5 procent. Transport- och sjukvårdstjänster steg med 0,8 procent vardera.

Federal Reserves reaktion på inflationssiffrorna väntas bli avgörande för marknadens nästa drag, initialt stiger de amerikanska börserna marginellt på beskedet.

Artikeln uppdateras löpande med mer information

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

