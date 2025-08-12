Priserna ökar i USA – men inte på grund av tullarna

USA:s inflationstakt ökade något mindre än analytikerna hade räknat med i juli. Konsumentprisindex (KPI) steg 0,2 procent på månadsbasis och 2,7 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt siffror från Bureau of Labor Statistics. Förväntningarna låg på 0,2 respektive 2,8 procent, rapporterar CNBC.

Exklusive mat och energi – den så kallade kärninflationen – steg priserna 0,3 procent under månaden och 3,1 procent på årsbasis. Prognosen låg på 0,3 och 3,0 procent.

Läs även:

Oljefonden i blåsväder – men så presterar den. Dagens PS

Höga boendekostnader gör att priserna ökar

Ökade boendekostnader stod för en stor del av prislyftet, medan livsmedelspriserna låg stilla och energipriserna föll med 1,1 procent.

Nya bilpriser, som är känsliga för tullar, var oförändrade. Begagnade bilar och lastbilar ökade däremot med 0,5 procent. Transport- och sjukvårdstjänster steg med 0,8 procent vardera.

Federal Reserves reaktion på inflationssiffrorna väntas bli avgörande för marknadens nästa drag, initialt stiger de amerikanska börserna marginellt på beskedet.

Artikeln uppdateras löpande med mer information