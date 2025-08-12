Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Förlängning inför julhandeln

Bakgrunden till beslutet är flera möten mellan parterna under sommaren. Newsweek skriver att förlängningen följer på förhandlingar i Stockholm i slutet av juli, där båda sidor väntades enas om att skjuta upp höjningarna.

Då rapporterade Dagens PS att Kina fortfarande pressade på för att få köpa rysk olja, något som USA hotade att svara på med 100-procentiga tullar.

USA:s finansminister Scott Bessent och USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer under en pressträff på Rosenbad efter att handelssamtalen mellan USA och Kina under juli månad. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Med det nya beslutet köper man tid inför höstens importtoppar av varor som elektronik, kläder och leksaker, produkter som nu kan tas in till lägre tullkostnader.

När Trump fick frågan om hur han planerade att genomföra förlängningen svarade han:

”Vi får se vad som händer. De har hanterat det ganska bra. Relationen är mycket god mellan president Xi Jinping och mig själv”.

Kinas handelsdepartement beskriver förlängningen som ”en åtgärd för att ytterligare genomföra den viktiga samsyn som uppnåddes under telefonsamtalet mellan de två statscheferna den 5 juni” och betonade att beslutet bidrar till stabilitet i världsekonomin.

Kan bana väg för toppmöte

Förlängningen öppnar också för nya möjligheter. Trump har tidigare sagt att ett handelsavtal kan vara nära och att han kan träffa Xi Jinping innan årets slut om en uppgörelse nås.

”Det är positiva nyheter”, säger Wendy Cutler, vice ordförande vid Asia Society Policy Institute, och tillade att stegen visar att båda sidor vill ”se om de kan nå någon form av avtal som skulle lägga grunden för ett Xi–Trump-möte i höst”.

Även Ryan Majerus, tidigare amerikansk handelstjänsteman, är optimistisk och menar att beskedet ”utan tvekan kommer att minska oron på båda sidor när samtalen fortsätter, och när USA och Kina arbetar mot ett ramavtal i höst”.

