Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt

USA:s president Donald Trump talar med reportrar i Vita husets pressrum.
USA:s president Donald Trump talar med reportrar i Vita husets pressrum. (Foto: Alex Brandon/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Strax före deadline ger Donald Trump och Kina besked som ändrar förutsättningarna i den pågående handelsstriden, åtminstone för stunden.

President Donald Trump har gett grönt ljus för en 90 dagars förlängning i tullkonflikten med Kina.

Beskedet stoppar kraftiga höjningar och ger mer tid för förhandlingar.

Trump och Kina enas om förlängning

På måndagen undertecknade USA:s president Donald Trump ett presidentdekret som skjuter upp höjda tullar på kinesiska varor till den 10 november klockan 05.01 svensk tid.

Enligt Reuters innebär det att tullnivåerna på 30 procent för kinesiska varor och 10 procent för amerikanska produkter ligger fast, istället för att höjas till 145 respektive 125 procent.

Samtidigt bekräftade Kina att man inför en motsvarande förlängning och att planerna på att lägga till fler amerikanska företag på landets restriktionslistor läggs på is.

Förlängning inför julhandeln

Bakgrunden till beslutet är flera möten mellan parterna under sommaren. Newsweek skriver att förlängningen följer på förhandlingar i Stockholm i slutet av juli, där båda sidor väntades enas om att skjuta upp höjningarna.

Då rapporterade Dagens PS att Kina fortfarande pressade på för att få köpa rysk olja, något som USA hotade att svara på med 100-procentiga tullar.

USA Kina
USA:s finansminister Scott Bessent och USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer under en pressträff på Rosenbad efter att handelssamtalen mellan USA och Kina under juli månad. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Med det nya beslutet köper man tid inför höstens importtoppar av varor som elektronik, kläder och leksaker, produkter som nu kan tas in till lägre tullkostnader.

När Trump fick frågan om hur han planerade att genomföra förlängningen svarade han:

”Vi får se vad som händer. De har hanterat det ganska bra. Relationen är mycket god mellan president Xi Jinping och mig själv”.

Kinas handelsdepartement beskriver förlängningen som ”en åtgärd för att ytterligare genomföra den viktiga samsyn som uppnåddes under telefonsamtalet mellan de två statscheferna den 5 juni” och betonade att beslutet bidrar till stabilitet i världsekonomin.

Kan bana väg för toppmöte

Förlängningen öppnar också för nya möjligheter. Trump har tidigare sagt att ett handelsavtal kan vara nära och att han kan träffa Xi Jinping innan årets slut om en uppgörelse nås.

”Det är positiva nyheter”, säger Wendy Cutler, vice ordförande vid Asia Society Policy Institute, och tillade att stegen visar att båda sidor vill ”se om de kan nå någon form av avtal som skulle lägga grunden för ett Xi–Trump-möte i höst”.

Även Ryan Majerus, tidigare amerikansk handelstjänsteman, är optimistisk och menar att beskedet ”utan tvekan kommer att minska oron på båda sidor när samtalen fortsätter, och när USA och Kina arbetar mot ett ramavtal i höst”.

Donald TrumpKinaTullarUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

