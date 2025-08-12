Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern

Bufferten kan vara slut efter sommaren, men experterna vet hur du fyller på den igen.
Bufferten kan vara slut efter sommaren, men experterna vet hur du fyller på den igen. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Semestern kan bli dyr – så dyr att bufferten är borta när hösten kommer. Här är knepen för att få bufferten tillbaka.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny undersökning från Verian på uppdrag av Ica Banken visar att var femte svensk brukar spendera mer än planerat under sommaren. För vissa är det småköpen som drar iväg, för andra är det resor och restaurangbesök.

Så hur stor buffert behöver man egentligen, och hur tar man sig tillbaka på banan efter en dyr sommar?

Missa inte: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS

Hur stor buffert ska man ha?

Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP bör de flesta ha tre till fyra månadslöner i buffert, och gärna lite mer för större hushåll.

”Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet, och då ska man förstås tänka på behovet för hela familjen”, säger hon.

För en genomsnittlig lön på 35 000 kronor motsvarar det cirka 100 000 kronor.

När bilen går sönder är det skönt att ha en buffert på sparkontot
Hur stor buffert behöver du egentligen? När bilen går sönder är det tryggt att ha pengarna redo på sparkontot. (Foto: Fredrik Sandberg/Claudio Bresciani/TT)

En buffert kan dock bli för stor. Jennie Sandén, privatekonomisk expert på Danske Bank, varnar för att långsiktiga pengar på sparkonto riskerar att förlora värde.

ANNONS

”Du ska inte ha långsiktiga pengar på sparkonto – om man tänker att man ska spara till sin pension exempelvis. Investerar du pengarna på börsen så får du möjlighet till bättre avkastning över tid än vad du får på sparkonto där det är väldigt stor risk att pengarna äts upp av inflationen”, säger hon.

Även Ingela Gabrielsson, oberoende sparekonom med bakgrund på Nordea, instämmer:

“Allt därutöver ska man placera bättre oavsett vad man nu föredrar. Det har ju gått väldigt bra på börsen och då har det varit bra att ha ett fondsparande”, säger hon.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Se till att göra en budget”

Efter sommarens utgifter kan dock bufferten ha sinat för många och första steget är då att återta kontrollen över ekonomin. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, skriver i ett mejl till Dagens PS att det viktigaste är att få en tydlig överblick över sin ekonomi.

”Se till att göra en budget för resten av året. Det gör att du får koll på din ekonomi och därmed kan påverka den”, säger han och fortsätter:

”Försök att lägga upp en hushållsbudget som innebär att hälften av disponibel inkomst går till nödvändiga levnadskostnader, 20 procent till kort- och långsiktigt sparande och resterande andel till övrig (icke nödvändig) konsumtion”.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)
ANNONS

Om du redan har spräckt semesterbudgeten är rådet glasklart.

”Prioritera amortering av eventuella konsumtionskrediter och bygg upp en buffert på minst två till tre månadslöner efter skatt. Är det kris, inför ett allmänt köpstopp och handla bara det mest nödvändiga”, tipsar han.

Läs också: Spenderat för mycket i sommar? Så fixar du ekonomin. Dagens PS

Många bäckar små

Americo Fernández, privatekonom på SEB, skriver i ett mejl till Dagens PS att det gäller att identifiera de största problemen direkt.

”Stoppa inte huvudet i sanden och ta istället tempen på din privatekonomi. Det kan snabbt blir stressigt och ångestfyllt när man vill få ordning på sin ekonomi men det är viktigt att veta var de stora problemen ligger. Är det en kreditkortskuld som blivit för stor? Har bufferten tömts eller är det försenade räkningar? Det underlättar också när du ska sätta en plan och budget inför hösten”, säger han.

Americo Fernández, privatekonom på SEB, tipsar om att börja med att betala av dyra kreditkortsskulder och införa ett köpstopp för att snabbt återfå balansen i ekonomin.
Americo Fernández, privatekonom på SEB, tipsar om att börja med att betala av dyra kreditkortsskulder och införa ett köpstopp för att snabbt återfå balansen i ekonomin. (Foto: SEB)

När bufferten är borta gäller det att tänka i små steg.

”Betala först av dyra kreditkortsräkningar för att inte riskera att förvärra situationen närmaste månaderna. Sälj av sånt som du inte behöver längre för att få in lite extra pengar och inför ett köpstopp under några månader. Håll dig till de mest basala utgifterna som boende och mat, skippa all annan konsumtion. Genom detta kan du snabbt återfå balansen i din privatekonomi”, tipsar Fernández.

ANNONS

För att undvika samma misstag nästa år rekommenderar han att sätta en tydlig ram för vad semestern får kosta och börja spara redan nu.

“Sätt istället upp ett tydligt sparmål, gärna med konkret belopp som du ska spara varje månad. Passa också på att döpa sparmålet så du känner en personlig koppling till det”, säger han.

”Tänk efter före”

Även Arturo betonar vikten av framförhållning för att slippa hamna i samma situation nästa år.

”Allt handlar om att tänka efter före. Att tänka efter efter kan alla göra men då är det oftast för sent. Tänk så här: Vill du leva som en kung en begränsad period eller leva som en prins för resten av ditt liv? I min värld är det bättre att avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera desto mera sen”, säger han.

Checklista: Så bygger du upp bufferten efter semestern

  • Sikta på två till fyra månadslöner i buffert, beroende på hushållets storlek.
  • Placera överskottet på börsen eller i fonder för bättre avkastning.
  • Gör en budget och skilj på nödvändiga och faktiska kostnader.
  • Betala av dyra skulder först.
  • Sälj det du inte använder och inför köpstopp.
  • Sätt ett konkret, namngivet sparmål inför nästa sommar – och håll fast vid det.

Läs även: Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt. Dagens PS

Läs även: Stockholms bostadspriser faller – banken: ”Botten nära”. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BuffertEkonomEkonomiSEBsemesterSparandeSPPSwedbank
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS