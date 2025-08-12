Semestern kan bli dyr – så dyr att bufferten är borta när hösten kommer. Här är knepen för att få bufferten tillbaka.
Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern
Mest läst i kategorin
Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel
Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna. En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta. Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så …
Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng
Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn. Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar. Men hur mycket ska man egentligen ge? Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens …
Då sjunker din inkomst med 3 000 kronor i månaden
Många svenskar planerar sin pension utifrån vad som känns rätt just nu. Men ett vanligt beslut kan få dyra konsekvenser längre fram. Det handlar om tjänstepensionen. Den står, tillsammans med den allmänna pensionen, för den största delen av pensionen för de allra flesta. Faktum är att tjänstepensionen för vissa kan stå för nästan hälften av …
3 000 kronor mindre i pension – här går systemet mot kollaps
Många svenskar riskerar en tuff ekonomisk smäll i pensionen. För amerikanerna kan det dock bli ännu värre. En ny varning visar hur ett till synes klokt beslut kan få oväntade konsekvenser. Samtidigt pekas Nederländerna återigen ut som världsbäst på pensioner – medan USA är på väg mot en kollaps. Nedan summerar vi den senaste tidens …
Krig och elände: Nu är det dystert på bostadsmarknaden
Svenskarnas tro på stigande bostadspriser faller. Detta märks särskilt i Stockholm, där optimismen dyker rejält. Allt färre svenskar tror på stigande bostadspriser det kommande året. Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer visar en tydlig nedgång i förväntningarna. I huvudstadsregionen är pessimismen störst. Bostadsmarknaden förklaras av krig och turbulens Andelen hushåll som tror på högre bostadspriser om ett år …
En ny undersökning från Verian på uppdrag av Ica Banken visar att var femte svensk brukar spendera mer än planerat under sommaren. För vissa är det småköpen som drar iväg, för andra är det resor och restaurangbesök.
Så hur stor buffert behöver man egentligen, och hur tar man sig tillbaka på banan efter en dyr sommar?
Missa inte: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS
Hur stor buffert ska man ha?
Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP bör de flesta ha tre till fyra månadslöner i buffert, och gärna lite mer för större hushåll.
”Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet, och då ska man förstås tänka på behovet för hela familjen”, säger hon.
För en genomsnittlig lön på 35 000 kronor motsvarar det cirka 100 000 kronor.
En buffert kan dock bli för stor. Jennie Sandén, privatekonomisk expert på Danske Bank, varnar för att långsiktiga pengar på sparkonto riskerar att förlora värde.
”Du ska inte ha långsiktiga pengar på sparkonto – om man tänker att man ska spara till sin pension exempelvis. Investerar du pengarna på börsen så får du möjlighet till bättre avkastning över tid än vad du får på sparkonto där det är väldigt stor risk att pengarna äts upp av inflationen”, säger hon.
Även Ingela Gabrielsson, oberoende sparekonom med bakgrund på Nordea, instämmer:
“Allt därutöver ska man placera bättre oavsett vad man nu föredrar. Det har ju gått väldigt bra på börsen och då har det varit bra att ha ett fondsparande”, säger hon.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
”Se till att göra en budget”
Efter sommarens utgifter kan dock bufferten ha sinat för många och första steget är då att återta kontrollen över ekonomin. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, skriver i ett mejl till Dagens PS att det viktigaste är att få en tydlig överblick över sin ekonomi.
”Se till att göra en budget för resten av året. Det gör att du får koll på din ekonomi och därmed kan påverka den”, säger han och fortsätter:
”Försök att lägga upp en hushållsbudget som innebär att hälften av disponibel inkomst går till nödvändiga levnadskostnader, 20 procent till kort- och långsiktigt sparande och resterande andel till övrig (icke nödvändig) konsumtion”.
Om du redan har spräckt semesterbudgeten är rådet glasklart.
”Prioritera amortering av eventuella konsumtionskrediter och bygg upp en buffert på minst två till tre månadslöner efter skatt. Är det kris, inför ett allmänt köpstopp och handla bara det mest nödvändiga”, tipsar han.
Läs också: Spenderat för mycket i sommar? Så fixar du ekonomin. Dagens PS
Många bäckar små
Americo Fernández, privatekonom på SEB, skriver i ett mejl till Dagens PS att det gäller att identifiera de största problemen direkt.
”Stoppa inte huvudet i sanden och ta istället tempen på din privatekonomi. Det kan snabbt blir stressigt och ångestfyllt när man vill få ordning på sin ekonomi men det är viktigt att veta var de stora problemen ligger. Är det en kreditkortskuld som blivit för stor? Har bufferten tömts eller är det försenade räkningar? Det underlättar också när du ska sätta en plan och budget inför hösten”, säger han.
När bufferten är borta gäller det att tänka i små steg.
”Betala först av dyra kreditkortsräkningar för att inte riskera att förvärra situationen närmaste månaderna. Sälj av sånt som du inte behöver längre för att få in lite extra pengar och inför ett köpstopp under några månader. Håll dig till de mest basala utgifterna som boende och mat, skippa all annan konsumtion. Genom detta kan du snabbt återfå balansen i din privatekonomi”, tipsar Fernández.
För att undvika samma misstag nästa år rekommenderar han att sätta en tydlig ram för vad semestern får kosta och börja spara redan nu.
“Sätt istället upp ett tydligt sparmål, gärna med konkret belopp som du ska spara varje månad. Passa också på att döpa sparmålet så du känner en personlig koppling till det”, säger han.
”Tänk efter före”
Även Arturo betonar vikten av framförhållning för att slippa hamna i samma situation nästa år.
”Allt handlar om att tänka efter före. Att tänka efter efter kan alla göra men då är det oftast för sent. Tänk så här: Vill du leva som en kung en begränsad period eller leva som en prins för resten av ditt liv? I min värld är det bättre att avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera desto mera sen”, säger han.
Checklista: Så bygger du upp bufferten efter semestern
- Sikta på två till fyra månadslöner i buffert, beroende på hushållets storlek.
- Placera överskottet på börsen eller i fonder för bättre avkastning.
- Gör en budget och skilj på nödvändiga och faktiska kostnader.
- Betala av dyra skulder först.
- Sälj det du inte använder och inför köpstopp.
- Sätt ett konkret, namngivet sparmål inför nästa sommar – och håll fast vid det.
Läs även: Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt. Dagens PS
Läs även: Stockholms bostadspriser faller – banken: ”Botten nära”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den
Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat. Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025. Avkastningen för fonden uppgick då …
Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern
Semestern kan bli dyr – så dyr att bufferten är borta när hösten kommer. Här är knepen för att få bufferten tillbaka. En ny undersökning från Verian på uppdrag av Ica Banken visar att var femte svensk brukar spendera mer än planerat under sommaren. För vissa är det småköpen som drar iväg, för andra är …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Kritiska åldern: Då börjar kroppen åldras snabbare
Ny forskning visar när våra organ tar ett biologiskt jättekliv mot ålderdom. Att åldras är oundvikligt.? Men hur snabbt det går – och när det tar fart – är inte lika självklart. Nu har forskare identifierat en tydlig vändpunkt då kroppen får en ordentlig skjuts i åldringsprocessen. Åldringskartan avslöjar hemligheten Bakom studien står forskare vid …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta.? Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna.? Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …