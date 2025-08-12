Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Efter sommarens utgifter kan dock bufferten ha sinat för många och första steget är då att återta kontrollen över ekonomin. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, skriver i ett mejl till Dagens PS att det viktigaste är att få en tydlig överblick över sin ekonomi.

”Se till att göra en budget för resten av året. Det gör att du får koll på din ekonomi och därmed kan påverka den”, säger han och fortsätter:

”Försök att lägga upp en hushållsbudget som innebär att hälften av disponibel inkomst går till nödvändiga levnadskostnader, 20 procent till kort- och långsiktigt sparande och resterande andel till övrig (icke nödvändig) konsumtion”.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)

Om du redan har spräckt semesterbudgeten är rådet glasklart.

”Prioritera amortering av eventuella konsumtionskrediter och bygg upp en buffert på minst två till tre månadslöner efter skatt. Är det kris, inför ett allmänt köpstopp och handla bara det mest nödvändiga”, tipsar han.

Många bäckar små

Americo Fernández, privatekonom på SEB, skriver i ett mejl till Dagens PS att det gäller att identifiera de största problemen direkt.

”Stoppa inte huvudet i sanden och ta istället tempen på din privatekonomi. Det kan snabbt blir stressigt och ångestfyllt när man vill få ordning på sin ekonomi men det är viktigt att veta var de stora problemen ligger. Är det en kreditkortskuld som blivit för stor? Har bufferten tömts eller är det försenade räkningar? Det underlättar också när du ska sätta en plan och budget inför hösten”, säger han.

Americo Fernández, privatekonom på SEB, tipsar om att börja med att betala av dyra kreditkortsskulder och införa ett köpstopp för att snabbt återfå balansen i ekonomin. (Foto: SEB)

När bufferten är borta gäller det att tänka i små steg.

”Betala först av dyra kreditkortsräkningar för att inte riskera att förvärra situationen närmaste månaderna. Sälj av sånt som du inte behöver längre för att få in lite extra pengar och inför ett köpstopp under några månader. Håll dig till de mest basala utgifterna som boende och mat, skippa all annan konsumtion. Genom detta kan du snabbt återfå balansen i din privatekonomi”, tipsar Fernández.

För att undvika samma misstag nästa år rekommenderar han att sätta en tydlig ram för vad semestern får kosta och börja spara redan nu.

“Sätt istället upp ett tydligt sparmål, gärna med konkret belopp som du ska spara varje månad. Passa också på att döpa sparmålet så du känner en personlig koppling till det”, säger han.

”Tänk efter före”

Även Arturo betonar vikten av framförhållning för att slippa hamna i samma situation nästa år.

”Allt handlar om att tänka efter före. Att tänka efter efter kan alla göra men då är det oftast för sent. Tänk så här: Vill du leva som en kung en begränsad period eller leva som en prins för resten av ditt liv? I min värld är det bättre att avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera desto mera sen”, säger han.

Checklista: Så bygger du upp bufferten efter semestern

Sikta på två till fyra månadslöner i buffert, beroende på hushållets storlek.

Placera överskottet på börsen eller i fonder för bättre avkastning.

Gör en budget och skilj på nödvändiga och faktiska kostnader.

Betala av dyra skulder först.

Sälj det du inte använder och inför köpstopp.

Sätt ett konkret, namngivet sparmål inför nästa sommar – och håll fast vid det.

