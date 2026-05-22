Irans kryptokung – från fårhandlare till pengatvättare i miljardklassen

Interna rapporter, blockchain-data och utländska myndighetskällor pekar på att han har varit central i ett kryptonätverk som fört stora summor genom världens största kryptobörs, Binance – pengar som kopplas till Irans stat och dess Revolutionsgarde (IRGC).

Läs mer: Larmet infrån Binance: Skickade krypto till Iran

Från fårhandel till ”sanctions buster”

Zanjani började sin bana inom enklare handel, bland annat med får och varor, men växte under 2000-talet fram till att bli en nyckelperson inom Irans oljeexport. Han blev känd som en så kallad “sanctions buster”, med uppdrag att hjälpa regimen att kringgå internationella sanktioner genom komplexa betalningskedjor via banker i bland annat Turkiet och Mellanöstern.

Hans inflytande växte så pass att han senare dömdes i Iran för korruption. Domen följdes av fängelse, men han frigavs senare. Enligt WSJ fortsatte han därefter sin verksamhet i nya former – nu på kryptomarknaden.

Läs mer: Då hamnar oljenivåerna i röda zonen

Kryptonätverket Zedcex och miljardflöden

I centrum för den senare verksamheten står bolaget Zedcex, kopplat till Zanjani och registrerat via strukturer i bland annat London och Dubai.

Enligt Binance interna compliance-rapporter och uppgifter från myndigheter har hans nätverk använt flera konton på plattformen för att flytta stora mängder kryptovaluta. Mönster i transaktionerna tyder på samordnad aktivitet mellan konton som loggats in från samma enheter.

ANNONS

Totalt ska ett enskilt konto kopplat till nätverket ha hanterat omkring 850 miljoner dollar i transaktioner under två år. Myndighetsbedömningar pekar på att ungefär hälften kan ha gått till att finansiera iranska militära intressen.

Pengaflödena kopplas i stor utsträckning till iransk oljeexport, där betalningar från bland annat kinesiska köpare kanaliserats via kryptosystem för att kringgå sanktioner. Därefter ska medlen ha rört sig vidare till digitala plånböcker kopplade till statliga och IRGC-nära nätverk.

Varningsflaggor om fortsatt aktivitet

Enligt interna dokument fortsatte flera konton att vara aktiva trots upprepade varningar från Binances compliance-team. Binance har förnekat medveten inblandning och säger att man sedan 2024 stärkt sina rutiner för regelefterlevnad.