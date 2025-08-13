Spanien i lågor – tusentals flyr när elden sprider sig

Tusentals har tvingats lämna sina hem när stora bränder fortfarande rasar i Spanien. Samtidigt varnar experter för att bränderna blivit en del av ”det nya normala” i ett varmare Europa.

Flera bränder utom kontroll

Spanien befinner sig i ett brandkaos. Enligt El País är minst fem stora skogsbränder fortfarande utom kontroll och läget förväntas förvärras.

I Tres Cantos, norr om Madrid, omkom en 50-årig man när han försökte rädda hästar från ett brinnande ridcenter. I Molezuelas de la Carballeda, mellan Zamora och León, förolyckades en frivillig brandbekämpare under släckningsarbetet.

Två brandmän vårdas också med allvarliga brännskador i Ourense, där situationen beskrivs som den mest kritiska.

Bland de mest omfattande bränderna finns Chandrexa de Queixa i Ourense, som sedan i fredags har förstört mer än 3 500 hektar mark. Andra stora bränder rasar i Molezuelas de la Carballeda, Puercas i Zamora, samt i Toledo till Cáceres och Tres Cantos.

Brandkårerna kämpar mot torra vindar och väntade åskoväder utan regn som riskerar att starta nya bränder. Premiärminister Pedro Sánchez varnar på X för extrem risk och uppmanar till stor försiktighet.

“Räddningstjänsten fortsätter att bekämpa bränderna i olika delar av vårt land. Brandsituationen är fortsatt allvarlig. Extrem försiktighet är avgörande. Tack än en gång till er som arbetar outtröttligt för att bekämpa bränderna”, skriver han på plattformen.