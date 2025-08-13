Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Spanien i lågor – tusentals flyr när elden sprider sig

Lågorna slukar träden under skogsbranden i Carcastillo i norra Spanien.
Lågorna slukar träden under skogsbranden i Carcastillo i norra Spanien. (Foto: Eduardo Sanz/TT)
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Flera stora bränder rasar i Spanien och läget beskrivs som mycket allvarligt. Myndigheterna varnar för att situationen snabbt kan förvärras.

Tusentals har tvingats lämna sina hem när stora bränder fortfarande rasar i Spanien. Samtidigt varnar experter för att bränderna blivit en del av ”det nya normala” i ett varmare Europa.

Flera bränder utom kontroll

Spanien befinner sig i ett brandkaos. Enligt El País är minst fem stora skogsbränder fortfarande utom kontroll och läget förväntas förvärras.

I Tres Cantos, norr om Madrid, omkom en 50-årig man när han försökte rädda hästar från ett brinnande ridcenter. I Molezuelas de la Carballeda, mellan Zamora och León, förolyckades en frivillig brandbekämpare under släckningsarbetet.

Två brandmän vårdas också med allvarliga brännskador i Ourense, där situationen beskrivs som den mest kritiska.

Bland de mest omfattande bränderna finns Chandrexa de Queixa i Ourense, som sedan i fredags har förstört mer än 3 500 hektar mark. Andra stora bränder rasar i Molezuelas de la Carballeda, Puercas i Zamora, samt i Toledo till Cáceres och Tres Cantos.

Brandkårerna kämpar mot torra vindar och väntade åskoväder utan regn som riskerar att starta nya bränder. Premiärminister Pedro Sánchez varnar på X för extrem risk och uppmanar till stor försiktighet.

“Räddningstjänsten fortsätter att bekämpa bränderna i olika delar av vårt land. Brandsituationen är fortsatt allvarlig. Extrem försiktighet är avgörande. Tack än en gång till er som arbetar outtröttligt för att bekämpa bränderna”, skriver han på plattformen.

Bränder i hela Europa

Även längre norrut, som i Tyskland, har det brunnit under sommaren.
Även längre norrut, som i Tyskland, har det brunnit under sommaren. (Foto: TT)

Men Spanien är inte ensamma. Portugal, Grekland, Montenegro, södra Frankrike och Italien kämpar också mot omfattande bränder, många vid temperaturer över 40 grader. Även längre norrut, i bland annat Tyskland, har det brunnit under sommaren.

Enligt det europeiska informationssystemet för skogsbränder EFFIS har dubbelt så mycket mark brunnit i Europa hittills i år jämfört med 2024. Totalt har över 1 500 större bränder registrerats, rapporterade Dagens PS under tisdagen.

”Det nya normala”

Många av Europas bränder håller i sig och är svårsläckta med ett varmare klimat. Bränderna går under namnet "det nya normala".
Många av Europas bränder håller i sig och är svårsläckta med ett varmare klimat. Bränderna går under namnet “det nya normala”.(Foto: TT)

Forskare beskriver nu utvecklingen som “det nya normala”, med bränder som blir både fler och svårare att släcka när klimatet blir varmare och torrperioderna längre. Vindbyar på upp till 80 kilometer i timmen har de senaste dagarna drivit elden snabbt över stora områden, särskilt i Medelhavsområdet som nu kallas för en “hot spot” för skogsbränder.

”Det här är inte bara en klimatfråga, det är en folkhälsokris”, säger Joy Shumake-Guillemot vid FN:s klimat- och hälsoprogram.

Myndigheterna befarar att kommande dagar kan bli avgörande med fortsatt höga temperaturer och väder som gynnar elden. Brandkårerna arbetar dygnet runt, men kampen mot lågorna sker i ett klimat där varje sommar tycks slå nya rekord.

EuropaKlimatSkogsbrandSpanien
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

