Ny på jobbet – lyssna in först

Undvik att vara för påträngande

Det sociala spelet på jobbet är en funktionell form av kontakt. Vi behöver inte gilla varandra på djupet för att jobba bra ihop.

När vi samarbetar tillsammans på jobbet spelar det stor roll hur bra vi är på att tolka varandras tonfall och gränssättning. Samt känner till de informella hierarkier som finns oavsett det organisatoriska schemat på hemsidan.

Hemligheten är snarare att vara nyfiken och intresserad av din nya arbetsplats utan att vara påträngande och försöka briljera direkt. Det är oftast inte populärt att komma in som ny och lära upp andra om hur bra du har löst deras problem på ett annat ställe innan.

Säg hej

Det kan snarare vara en bättre väg att inte säga för mycket. Men säg hej och försök kom ihåg dina nya kollegors namn. Ställ frågor och lyssna väl. Kom ihåg att tacka de som ger dig information och hjälper dig på olika vis. När du är ny på jobbet är det bra om du inte är för högljudd utan en som det är lätt att ha att göra med.

Håll igen på dina goda råd

Det här är också skälet till att nya medarbetare ibland går fel när de blir för ivriga. De vill för mycket och de vill prestera direkt.

Om du kastar ur sig idéer innan du hunnit förstå sammanhanget med dess oskrivna regler. Då kan det istället tolkas som att du vill rätta andra och att de har och gör fel. Istället riskerar du då att skapa avstånd och rädslor för dig istället för att det blir en bra kontakt. Även om du hade en god intention.

En viktig balansgång på jobbet

Samtidigt finns det en viktig balans här. Du bör vara observant men du ska inte vara passiv och sudda ut dig själv och din personlighet helt. Om det är det som krävs av dig kan du vara på fel jobb. De har ju rekryterat dig för den du är.

Men balansgången är viktig i början och steg för steg på ditt nya jobb kan du visa mer av dig själv och det du kan.

Undvik negativa grupperingar

Alla arbetsplatser är dock tyvärr inte helt socialt trygga. På somliga ställen idag bygger företagskulturen för mycket på skvaller, olika grupperingar och tuff jargong. Då är det klokt att du inte rusar in och blir en del av fel allians. Till exempel de som ”hatar ledningen” och lägger mycket krut på att ventilera det istället för att arbeta.

Att skapa vänner på ditt nya jobb är viktigt men inte till vilket pris som helst så att du allierar dig med personer som dränerar din energi och din lust att göra ett bra jobb din första tid.

