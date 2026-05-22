Då hamnar oljenivåerna i "röda zonen"

Under gårdagen kom förhållandevis positiva rapporter om fredsförhandlingarna – Iran fick uppdaterade villkor från USA, och Trump uppgav att han kunde tänka sig att vänta några dagar för att få ”rätt svar” från Teheran.

Men tidigt imorse verkar förhandlingarna ha backat några steg igen. Irans högsta ledare, Ayatolla Mojtaba Khamenei, ska ha gått ut med direktiv om att landet inte ger upp sitt uran – något som varit en av huvudpunkterna i USA:s villkor.

Utvecklingen märks direkt av på oljemarknaden. Priset på Brentolja har stigit ungefär en dollar under natten, till 105,34 dollar per fat i skrivande stund. Jämfört med tidigare i veckan är dagens pris förhållandevis lågt. Under måndagen såg vi toppar runt 112 dollar per fat.

IEA: Röd zon i sommar

Faith Birol, ordförande för Internationella energirådet (IEA), talade igår inför tankesmedjan Chatham House i London.

Då menade han att övriga länders ökade produktion tillsammans med släppen av 400 miljoner fat från olika oljereserver inte räcker för att stilla oljekonsumtionen mer än tillfälligt.

Om inte Hormuzsundet öppnar inom kort, och Mellanösterns produktion kommer igång igen, kommer de globala oljenivåerna sjunka till ”röda zonen” redan i juli eller augusti i år.

Samtidigt menar branschexperter på andra håll att vikten av Hormuzsundet blir mindre och mindre, i och med att alternativa handelsvägar för oljan växer fram – så som en helt ny pipeline från Förenade arabemiraten som kringgår de Iranstyrda vattnen.