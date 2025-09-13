Svenskarna får betala mer för kaffet

Efter en tid av sjunkande priser vänder trenden. På den amerikanska marknaden har kaffepriserna rusat uppåt, och nu börjar effekten märkas även i Sverige.

Rekordökning i USA på kaffet

Priset på kaffe föll kraftigt från pristoppen i början av maj till slutet av juli. Men nu har störningar på marknaden satt fart på prisökningen igen.

Enligt CNN steg kaffepriserna i USA med 21 procent i augusti jämfört med samma månad året innan. På månadsbasis ökade priserna med 4 procent, den största uppgången på 14 år.

Bakgrunden är president Donald Trumps tullar på kaffeimport. USA importerar nästan allt sitt kaffe. Brasilien, världens största producent, möter nu tullar på 50 procent. Colombia och Vietnam har fått tullar på 10 respektive 20 procent.

Samtidigt pressas marknaden av torrt väder i Brasilien, små lager och fortsatt hög efterfrågan.

Diane Swonk, chefekonom på KPMG, säger att kaffepriserna “lätt kommer att överstiga rekordpriserna i takt med att de 50-procentiga tullarna som infördes mot Brasilien förra månaden får sin fulla plats i butikernas hyllor”.

Efter en lugn sommar steg priset på kaffet igen i augusti. (Bild: Canva)