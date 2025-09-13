Dagens PS
Svenskarna får betala mer för kaffet

Kaffehyllan i en svensk matbutik. Priserna har stigit under augusti, främst för snabbkaffe, kapslar och hela bönor
Kaffehyllan i en svensk matbutik. Priserna har stigit under augusti, främst för snabbkaffe, kapslar och hela bönor.(Foto: Björn Larsson Rosvall / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 sep. 2025Publicerad: 13 sep. 2025

Kaffet står inför en ny prisvändning efter sommarens lugn. Vad som ligger bakom märks nu både internationellt och här hemma i Sverige.

Efter en tid av sjunkande priser vänder trenden. På den amerikanska marknaden har kaffepriserna rusat uppåt, och nu börjar effekten märkas även i Sverige.

Rekordökning i USA på kaffet

Priset på kaffe föll kraftigt från pristoppen i början av maj till slutet av juli. Men nu har störningar på marknaden satt fart på prisökningen igen.

Enligt CNN steg kaffepriserna i USA med 21 procent i augusti jämfört med samma månad året innan. På månadsbasis ökade priserna med 4 procent, den största uppgången på 14 år.

Bakgrunden är president Donald Trumps tullar på kaffeimport. USA importerar nästan allt sitt kaffe. Brasilien, världens största producent, möter nu tullar på 50 procent. Colombia och Vietnam har fått tullar på 10 respektive 20 procent.

Samtidigt pressas marknaden av torrt väder i Brasilien, små lager och fortsatt hög efterfrågan.

Diane Swonk, chefekonom på KPMG, säger att kaffepriserna “lätt kommer att överstiga rekordpriserna i takt med att de 50-procentiga tullarna som infördes mot Brasilien förra månaden får sin fulla plats i butikernas hyllor”.

Efter en lugn sommar steg kaffepriserna igen i augusti.
Efter en lugn sommar steg priset på kaffet igen i augusti. (Bild: Canva)
Prishöjningar i Sverige

I Sverige har priserna också ökat. Enligt Matpriskollen steg de i augusti med i genomsnitt 1,9 procent. Snabbkaffe ökade med 4,6 procent, följt av kapslar och hela bönor.

”Vi förväntade oss en prissänkning på bryggkaffet i slutet av augusti, då råkaffepriset sjunkit rejält under sommaren. Men det kom ett tvärt kast uppåt på råkaffebörsen i början av augusti och det verkar ha ställt till det för rosterierna som nu agerat väldigt olika”, säger Ulf Mazur, vd och grundare av Matpriskollen.

Mellan olika varumärken har utvecklingen varierat.

Arvid Nordqvist sänkte priset med sex kronor per paket, medan Zoegas höjde med tre kronor. Gevalia behöll samma nivå och Löfbergs sänkte med cirka två kronor.

“Från att ha kostat nästan exakt samma för någon vecka sedan, så är skillnaden nu 18 kronor per kilo mellan Arvid Nordqvist och Zoegas på Willys. Gevalias pris ligger stilla medan Löfbergs sänkt med cirka två kronor per paket. Man läser av marknaden olika och har kanske säkrat volymer på olika prisnivåer”, förklarar Mazur.

Fördröjning på kaffe i butikerna

Anledningen till att prishöjningarna i butik inte kommit fullt ut ännu är att råvarupriserna slår igenom med fördröjning. När råkaffe blir dyrare märks det ofta först senare i hyllorna, eftersom avtal och inköp sker i längre cykler.

”Kaffeavtalen med våra leverantörer förhandlas frekvent enligt ett löpande schema över året, inte dagligen eller veckovis som vissa färskvaror utan ca ett par gånger per tertial. Detta har gjorts under många år i både uppgång och nedgång”, säger Gabriella Ohlzon, pressansvarig på ICA Gruppen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

