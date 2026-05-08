Krisbilden av pensionärer ifrågasätts – har fått mer i plånboken 

Musk: Sluta spara till pensionen

Veckans mest udda pensionsråd kommer från den självutnämnda prognosmakaren Elon Musk.

I en intervju i podcasten Moonshots with Peter Diamandis målar han upp en framtid där AI och robotik förändrar ekonomin i grunden. Enligt Musk kan tekniken göra dagens sätt att tänka kring arbete, pengar och pension mindre relevant.

Hans råd går rakt emot vad pensionsrådgivare brukar säga.

”Oroa dig inte för att spara pengar till pensionen om 10 eller 20 år”, säger Musk. ”Det kommer inte spela någon roll”.

Bakom uttalandet ligger Musks tro på att AI kommer att driva upp produktiviteten kraftigt. Han menar att AI redan nu kan utföra en stor del av de jobb som människor gör.

Men Musks optimism står långt ifrån många pensionärers vardag.

AI och robotik banar väg för en framtid utan pensionssparande, tror Musk (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)

Då ska du börja pensionsspara

Vill du inte lyssna på ovanstående råd? Då kanske nästa ämne faller dig mer i smaken: när ska man egentligen börja spara till pensionen?

Svaret? Det beror på vem man frågar.

Felicia Schön, privatekonom på Avanza, tycker att det är klokt att börja när man har börjat jobba och får lön. Hon började själv spara 200 kronor i månaden som 20-åring.

Man ska dock inte vara för hård mot sig själv, tycker hon.

”Du får fråga dig själv, har du möjlighet att lägga undan någon hundralapp i månaden? I så fall är det jättebra! Ju tidigare du börjar sparar, desto mindre summor kommer du behöva spara så länge du sparar på börsen”.

SPP:s Shoka Åhrman lyfter i sin tur 25-årsåldern som en rimlig startpunkt. Även SEB pekar på 25-30-årsåldern medan Swedbank menar att 30-årsåldern är en bra utgångspunkt.

Företagare riskerar lägre pension

Veckan bjöd också på en påminnelse till Sveriges egenföretagare.

Nio av tio företagare, 89 procent, är medvetna om att de behöver pensionsspara själva för att kompensera för utebliven tjänstepension. Ändå har drygt 30 procent inget eget sparande.

Konsekvensen kan bli stor. Den som saknar tjänstepension har i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension än den som har tjänstepension.

Dessutom plockar bara fyra av tio egenföretagare ut en marknadsmässig lön som bygger allmän pension.

Pensionsmyndighetens analytiker Erik Ferm pekar på flera saker företagare bör tänka på. Den som vill maximera intjänandet till den allmänna pensionen 2026 behöver ha en årsinkomst på 672 600 kronor, motsvarande 56 050 kronor i månaden.

Företagare behöver också själva spara till det som för anställda ofta betalas in som tjänstepension. För inkomster upp till 625 500 kronor per år handlar det ofta om 4,5-6 procent av lönen.

Svenska pensionärer har fått mer i plånboken

Vi avslutar veckan med Pensionsmyndighetens nya rapport om pensionärernas inkomster.

Den visar att svenska pensionärer har fått mer kvar i plånboken sedan 2017. Enligt rapporten har pensionärstypfallen haft en starkare utveckling än den arbetande befolkningen i stort.

”Pensionärstypfallen har haft en stark inkomstutveckling de senaste tio åren med ökningar på mellan 12 och 23 procent. Det kan sättas i relation till att den genomsnittliga inkomstökningen för befolkningen som var 9 procent under samma period”, säger Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Allra störst lyft har ensamstående kvinnor som lever på grundskyddet fått.

Förklaringen är bland annat höjd garantipension, bostadstillägg och det nya inkomstpensionstillägget. Eftersom grundskyddet är kopplat till prisbasbeloppet har dessa ersättningar också räknats upp när priserna stigit.

Samtidigt är bilden inte odelat ljus.

