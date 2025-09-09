Sverige har ett av EU:s längsta arbetsliv men nu diskuteras en kortare arbetsvecka. Frågan är om Sverige är redo för 35 timmar.
Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?
Mest läst i kategorin
Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta
Att pensionera sig utomlands lockar många svenskar. Frihet, klimat och lägre kostnader står högt på listan. Men det finns risker som kan grusa drömmen. Häromveckan kunde vi konstatera att Schweiz toppar listan över världens bästa länder att pensionera sig i. Därefter följer Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnade i sin tur på en nionde …
Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter
Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar. I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat. Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket …
Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare
I Sverige riskerar fattigdomen bland pensionärer att växa. Samtidigt blir USA:s 75-plussare allt rikare. Veckan bjöd också på ett nytt pensionsförslag för unga. Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in …
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser
SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden. Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden. “Att vårt Skräckindex är …
LO vill skrota 40-timmarsnormen och korta arbetsveckan för alla.
Organisationen menar att svenskar arbetar mer än andra och att vardagen inte går ihop. Arbetsgivarna varnar för en miljardnota.
Kan Sverige bli nästa land att kapa arbetsveckan?
Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
“Tiden mogen för förändring”
40-timmarsveckan har gällt sedan 1970-talet. Nu vill LO se en generell arbetstidsförkortning. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver ordförande Johan Lindholm och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä att tiden är mogen för en förändring.
”Det här leder till att många får alldeles för lite tid till återhämtning. Ofta är det svårt att få tiden att räcka till för barn, fritidsintressen och vila”, skriver de.
Enligt LO handlar det om att anpassa arbetslivet till ett samhälle där både kvinnor och män arbetar heltid.
”Vi behöver våga ompröva 40-timmarsnormen och hitta lösningar som ger mer tid för livet utanför jobbet”, framhåller Lindholm och Säikkälä.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Svenska föräldrar i topp
I rapporten Arbetarlandet Sverige visar LO också att svenska föräldrar arbetar mer än i andra länder. Här är det vanligare än i jämförbara OECD-länder att båda vuxna i ett hushåll arbetar heltid.
”Våra medlemmar är tydliga med att vi ska sänka arbetstiden. Vi ska se till att vardagspusslet går ihop för fler”, säger Johan Lindholm.
Han konstaterar också att Sverige sticker ut.
”Det finns ingen anledning till att Sverige ska sticka ut som ett land där vi jobbar mer än andra liknande länder. Att hjälpa till att få vardagspusslet att gå ihop är bara ett av många skäl till att vi måste sänka arbetstiden i Sverige”, säger han.
Kortare arbetsvecka i andra länder
LO pekar också på att heltidsmåttet är lägre i flera europeiska länder. I Frankrike arbetar heltidsanställda 35 timmar per vecka, i Norge 37,5 timmar och i Danmark 37 timmar, ofta med lunch inräknad. Sverige ligger kvar på 40 timmar.
Dessutom har svenskar ett av Europas längsta arbetsliv. Enligt Eurostat arbetar en genomsnittlig svensk 43 år, vilket placerar Sverige på andra plats i EU. Endast Nederländerna ligger högre med 43,8 år, långt över EU-snittet på drygt 37 år.
Avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä lyfter att frågan stått still i över fem decennier.
”I Sverige har det inte skett någon generell förkortning av normalarbetstiden sedan 1970-talet. Nu ska vi se till att facken får med sig arbetsgivarna på en arbetstidsförkortning”.
Nej till kortare arbetsvecka
Men Svenskt Näringsliv delar inte bilden av att lösningen är en generell arbetstidsförkortning. Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt varnar för stora konsekvenser om arbetsveckan kortas för alla.
”Självklart kan småbarnsåren kan vara pressande, men lösningen kan inte vara en generell arbetstidsförkortning för hela arbetsmarknaden, något som skulle leda till försämrad välfärd och sänkta reallöner för samtliga”, säger han till Dagens PS.
Han pekar också på att lagstiftningen redan ger föräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid.
”I Sverige finns redan en lagstadgad möjlighet för heltidsarbetande föräldrar med barn under åtta år att gå ner till 30 timmar i veckan. Att många väljer att inte utnyttja den möjligheten tyder snarare på att den svenska modellen med utbyggd barnomsorg fungerar väl och att de flesta föredrar en heltidsinkomst framför ökad ledighet”, konstaterar han.
Han menar också att det redan idag finns alla möjligheter att på branschnivå förhandla om arbetstidsförkortningar och ökad flexibilitet.
“Rent principiellt finns det inte heller något hinder mot att i de branschvisa kollektivavtalsförhandlingarna driva speciallösningar för föräldrar om det nu är den gruppen vars arbetstid man ser som särskilt problematisk, på samma sätt som man exempelvis i vissa statliga avtal har fler semesterveckor för äldre, även om det naturligtvis är en fråga för parterna i varje bransch att ta ställning till”, säger Daunfeldt.
Läs också: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS
”Vi har inte råd”
Enligt Svenskt Näringsliv kan en generell arbetstidsförkortning dessutom bli en dyr reform. Organisationen uppskattar att kostnaden kan överstiga 500 miljarder kronor.
LO har samtidigt gjort egna beräkningar som visar att en 35-timmarsvecka skulle innebära en minskning av produktionen med omkring 3,1 procent, motsvarande 266 miljoner arbetstimmar. Om deltidsanställda, äldre och minskad sjukfrånvaro vägs in beräknas tappet kunna minska, men kostnaden skulle ändå motsvara mellan ett och två års normal BNP-tillväxt.
Svenskt Näringsliv drar en annan slutsats. Organisationen menar att det är just därför en arbetstidsförkortning inte är realistisk, särskilt när barnafödandet sjunker och arbetskraften väntas krympa.
”Just detta är en viktig anledning till att vi inte har råd. Med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder är vårt största samhällsekonomiska problem att allt fler kommer att behöva försörja allt färre”, säger Daunfeldt.
”Om vi samtidigt förkortar arbetstiden för alla minskar vi arbetsutbudet ännu mer. Det skulle betyda lägre skatteintäkter, sämre välfärd och sämre förutsättningar att möta framtidens investeringar – inte minst i klimatomställning och totalförsvar. Sverige behöver fler arbetade timmar, inte färre”, betonar han.
Han understryker också att fokus borde ligga på att fler får möjlighet att arbeta heltid, att minska sjukfrånvaron och att skapa förutsättningar för högre produktivitetstillväxt.
Under hösten fortsätter LO tillsammans med sina medlemsförbund förberedelserna inför kommande förhandlingar. Målet är att driva igenom en generell förkortning av normalarbetstiden för alla löntagare.
Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS
Läs även: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Stena Line köper Lettlands tredje största hamn
Färjerederiet Stena Line tar över hamnverksamheten i Liepaja i Lettland genom att förvärva samtliga aktier i hamnbolaget Terrabalt. ”Vår investering i Liepaja innebär att vi fortsätter att vara en långsiktig partner till Lettland och bidrar till fortsatt utveckling av konkurrenskraft och tillväxt för landet. Vi tror på en blomstrande framtid för Östersjö-regionen”, säger Stena Lines …
Världens första “dator” hittades i ett skeppsvrak
Ett skeppsvrak utanför Greklands kust fortsätter att skriva om historien. Nya fynd visar hur antikens sjömän byggde sina fartyg och fraktade varor. Samtidigt påminns vi om världens första ”astronomiska dator”. Antikythera-vraket upptäcktes redan 1900, men undervattensarkeologer har återvänt gång på gång. Forskare beskriver platsen som unik, eftersom den fortfarande förändrar vår bild av handel, teknik …
Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium
Mediamogulen Rupert Murdoch har avslutat en bitter fejd inom både familj och företag. Han går segrande ur och får se sin äldsta son Lachlan ta över hans imperium. I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond. Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch …
Fondveteran läxar upp Trump offentligt – igen
Ken Griffin, Citadels vd, utmärker sig som ”Wall Streets högljuddaste Trump-kritiker”, konstaterar The Wall Street Journal. I en debattartikel i WSJ, där Ken Griffin är en av debattörerna, går hedgefondmiljardären till attack mot president Trumps återkommande angrepp på centralbanken Federal Reserve, Fed. Trots att fondtoppen är en av de största finansiella donatorerna till Republikanerna, som …
Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?
Sverige har ett av EU:s längsta arbetsliv men nu diskuteras en kortare arbetsvecka. Frågan är om Sverige är redo för 35 timmar. LO vill skrota 40-timmarsnormen och korta arbetsveckan för alla. Organisationen menar att svenskar arbetar mer än andra och att vardagen inte går ihop. Arbetsgivarna varnar för en miljardnota. Kan Sverige bli nästa land …