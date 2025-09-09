Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska föräldrar i topp

I rapporten Arbetarlandet Sverige visar LO också att svenska föräldrar arbetar mer än i andra länder. Här är det vanligare än i jämförbara OECD-länder att båda vuxna i ett hushåll arbetar heltid.

”Våra medlemmar är tydliga med att vi ska sänka arbetstiden. Vi ska se till att vardagspusslet går ihop för fler”, säger Johan Lindholm.

Han konstaterar också att Sverige sticker ut.

”Det finns ingen anledning till att Sverige ska sticka ut som ett land där vi jobbar mer än andra liknande länder. Att hjälpa till att få vardagspusslet att gå ihop är bara ett av många skäl till att vi måste sänka arbetstiden i Sverige”, säger han.

Mer tid med barnen. Så blir det med sänkt arbetstid, menar LO som visar att svenska föräldrar arbetar mer än föräldrar i andra länder. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Kortare arbetsvecka i andra länder

LO pekar också på att heltidsmåttet är lägre i flera europeiska länder. I Frankrike arbetar heltidsanställda 35 timmar per vecka, i Norge 37,5 timmar och i Danmark 37 timmar, ofta med lunch inräknad. Sverige ligger kvar på 40 timmar.

Dessutom har svenskar ett av Europas längsta arbetsliv. Enligt Eurostat arbetar en genomsnittlig svensk 43 år, vilket placerar Sverige på andra plats i EU. Endast Nederländerna ligger högre med 43,8 år, långt över EU-snittet på drygt 37 år.

Avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä lyfter att frågan stått still i över fem decennier.

”I Sverige har det inte skett någon generell förkortning av normalarbetstiden sedan 1970-talet. Nu ska vi se till att facken får med sig arbetsgivarna på en arbetstidsförkortning”.

Johan Lindholm och LO vill se kortare arbetstid och påpekar att ingen arbetstidsförkortning skett sedan 1970-talet. (Foto: Axel Narving/TT)

Nej till kortare arbetsvecka

Men Svenskt Näringsliv delar inte bilden av att lösningen är en generell arbetstidsförkortning. Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt varnar för stora konsekvenser om arbetsveckan kortas för alla.

”Självklart kan småbarnsåren kan vara pressande, men lösningen kan inte vara en generell arbetstidsförkortning för hela arbetsmarknaden, något som skulle leda till försämrad välfärd och sänkta reallöner för samtliga”, säger han till Dagens PS.

Han pekar också på att lagstiftningen redan ger föräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid.

”I Sverige finns redan en lagstadgad möjlighet för heltidsarbetande föräldrar med barn under åtta år att gå ner till 30 timmar i veckan. Att många väljer att inte utnyttja den möjligheten tyder snarare på att den svenska modellen med utbyggd barnomsorg fungerar väl och att de flesta föredrar en heltidsinkomst framför ökad ledighet”, konstaterar han.

Han menar också att det redan idag finns alla möjligheter att på branschnivå förhandla om arbetstidsförkortningar och ökad flexibilitet.

“Rent principiellt finns det inte heller något hinder mot att i de branschvisa kollektivavtalsförhandlingarna driva speciallösningar för föräldrar om det nu är den gruppen vars arbetstid man ser som särskilt problematisk, på samma sätt som man exempelvis i vissa statliga avtal har fler semesterveckor för äldre, även om det naturligtvis är en fråga för parterna i varje bransch att ta ställning till”, säger Daunfeldt.

”Vi har inte råd”

Enligt Svenskt Näringsliv kan en generell arbetstidsförkortning dessutom bli en dyr reform. Organisationen uppskattar att kostnaden kan överstiga 500 miljarder kronor.

LO har samtidigt gjort egna beräkningar som visar att en 35-timmarsvecka skulle innebära en minskning av produktionen med omkring 3,1 procent, motsvarande 266 miljoner arbetstimmar. Om deltidsanställda, äldre och minskad sjukfrånvaro vägs in beräknas tappet kunna minska, men kostnaden skulle ändå motsvara mellan ett och två års normal BNP-tillväxt.

Svenskt Näringsliv drar en annan slutsats. Organisationen menar att det är just därför en arbetstidsförkortning inte är realistisk, särskilt när barnafödandet sjunker och arbetskraften väntas krympa.

”Just detta är en viktig anledning till att vi inte har råd. Med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder är vårt största samhällsekonomiska problem att allt fler kommer att behöva försörja allt färre”, säger Daunfeldt.

”Om vi samtidigt förkortar arbetstiden för alla minskar vi arbetsutbudet ännu mer. Det skulle betyda lägre skatteintäkter, sämre välfärd och sämre förutsättningar att möta framtidens investeringar – inte minst i klimatomställning och totalförsvar. Sverige behöver fler arbetade timmar, inte färre”, betonar han.

Han understryker också att fokus borde ligga på att fler får möjlighet att arbeta heltid, att minska sjukfrånvaron och att skapa förutsättningar för högre produktivitetstillväxt.

Under hösten fortsätter LO tillsammans med sina medlemsförbund förberedelserna inför kommande förhandlingar. Målet är att driva igenom en generell förkortning av normalarbetstiden för alla löntagare.

