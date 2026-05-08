Då börjar elstödet betalas ut
Utbetalningarna av elstödet inleds i början av juni och de flesta hushåll kommer att få pengarna före midsommar.
Stödet, som ska betalas ut av Försäkringskassan, gäller för perioden januari och februari i år, skriver regeringen i ett pressmeddelande om förordningen.
I förordningen finns bland annat bestämmelser om vilka som har rätt till stödet, vilken period stödet gäller för samt dess storlek.
”De starka offentliga finanserna gör att vi har möjlighet att stötta hushållen i det osäkra omvärldsläget”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) i texten.
”Med detta stöd ser vi nu till att hushållen får en välbehövlig lättnad inför sommaren”, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.