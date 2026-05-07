Det finns löner och så finns det löner. På vissa håll kan månadslönen vara nästan fyra gånger så hög som snittet.
Här finns Sveriges högsta löner – de tjänar 159 000 i månaden
Många svenskar behöver högre lön. Senast i april konstaterade PS att 25 procent har mindre än 500 kronor kvar dagen innan löning – en uppgång på 5 proent jämfört med i fjol.
Än mer oroande är utvecklingen för de mest utsatta. Andelen som uppger att de har ”i stort sett ingenting” kvar har stigit från 12 till 15 procent.
För vissa ser det dock helt annorlunda ut.
Läs även: Svenskarna jobbar mest – men får sämre betalt: ”Är allvarligt”. Dagens PS
Finanschefer i topp
Allra högst lön har chefer inom bank, finans och försäkring på nivå 1. Enligt en sammanställning från Compricer, som bygger på lönestatistik från SCB, låg deras medellön under 2024 på 158 900 kronor i månaden.
Cheferna ska se till att verksamheten är lönsam, utvecklas åt rätt håll och följer lagar och regler. Även skatt och bokföring ingår i det övergripande ansvaret.
Vägen dit är sällan kort. Ofta krävs det både utbildning och lång arbetslivserfarenhet.
Missa inte: Nu börjar krisen: ”tiotusentals jobb kommer att ryka”. Dagens PS
Offentliga toppchefer och finansmäklare följer efter
På andra plats hittar vi general-, landstings- och kommundirektörer med en medellön på 115 200 kronor i månaden.
Trea på listan är mäklare inom finans, som handlar med aktier, fonder och andra värdepapper. Där ligger medellönen på 106 500 kronor.
De tjänar mest:
1. Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1): 158 900 kronor i månaden
2. General-, landstings- och kommundirektörer m.fl: 115 200 kronor i månaden
3. Mäklare inom finans: 106 500 kronor i månaden
4. Specialistläkare: 93 600 kronor i månaden
5. Verkställande direktörer m.fl: 92 100 kronor i månaden
6. Ekonomi- och finanschefer, nivå 1: 91 700 kronor i månaden
7. Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1: 89 500 kronor i månaden
8. Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2: 88 000 kronor i månaden
9. Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1: 85 100 kronor i månaden
10. Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1: 83 400 kronor i månaden
Högst lön i medelåldern
Enligt den senaste tillgängliga statistiken ligger den svenska genomsnittslönen i Sverige på 41 600 kronor i månaden.
Högst lön har Sveriges 45-54-åringar. Där ligger genomsnittslönen på 46 300 kronor i månaden.
En förklaring är att många i den åldern hunnit samla på sig både utbildning och arbetslivserfarenhet. De finns också oftare i yrken och sektorer där lönerna är högre.
Bland 45-54-åringarna är 38 procent tjänstemän i privat sektor. Vanliga yrken i gruppen är bland annat IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, men också försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare. Detta enligt statistik från Medlingsinstitutet.
Unga har lägst löner
I andra änden finns, inte helt oväntat, de yngsta på arbetsmarknaden. Bland anställda i åldern 18-24 år ligger genomsnittslönen på 29 800 kronor i månaden.
Även efter 55 års ålder minskar genomsnittslönen något, till 44 700 kronor.
65-68-åringarna ligger i sin tur på 42 200 kronor.
Läs också: Ekonomer och jurister toppar lönelistan – de ökar mest. Realtid