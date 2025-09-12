Dagens PS
Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de

Svensk Handel välkomnar regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19 och 23 år, men Akavia varnar för att nyexaminerade akademiker lämnas utanför.
Svensk Handel välkomnar regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19 och 23 år, men Akavia varnar för att nyexaminerade akademiker lämnas utanför. (Foto: Helena Landstedt / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Arbetslösheten bland akademiker är rekordhög. Ändå missar regeringens nya åtgärd de nyexaminerade, menar ett fackförbund.

Regeringens nya förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga möter kritik.

Åtgärden träffar inte de nyexaminerade akademiker som redan i dag möter den tuffaste arbetsmarknaden på två decennier, varnar fackförbundet Akavia.

Hård konkurrens på arbetsmarknaden

Arbetslösheten bland nyexaminerade akademiker är nu den högsta på 20 år. Endast 69 procent har jobb efter examen och i somras stod över 19 000 högutbildade utan arbete, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat om.

Studenter vittnar om att en examen inte längre räcker. Konkurrensen om jobben är hård och samtidigt finns ett glapp mellan utbildning och arbetsmarknad.

”Nämen de känns svårt, många jobbannonser säger att man behöver 2–3 års erfarenhet också, utöver en bra utbildning”, berättade Leon Tenenbaum, nyutexaminerad i kriminologi, i en intervju med Ekot.

Arbetsgivare bekräftar bilden och framhåller att praktisk erfarenhet ofta väger tyngre än examensbevis.

”Någon som hoppade av skolan, har jobbat och är redo att ta sig an jobbet, den personen är ibland mer attraktiv”, sa rekryteraren Sarah Skelton.

På Högskolan i Skövde utvecklar studenter sina projekt. Men på arbetsmarknaden väntar tuff konkurrens då rekordmånga akademiker är utan jobb.
På Högskolan i Skövde utvecklar studenter sina projekt. Men på arbetsmarknaden väntar tuff konkurrens då rekordmånga akademiker är utan jobb. (Foto: Samuel Steén / TT)
Relevance växer
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Sänker arbetsgivaravgift för unga

Regeringen har samtidigt presenterat en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år. Reformen, som enligt SVT gäller från april 2026 till december 2027, beräknas kosta sex miljarder nästa år.

Under pandemin sänktes arbetsgivaravgiften för unga tillfälligt, men den lättnaden upphörde i april 2023. Centerpartiet har länge drivit frågan och menar nu att regeringens förslag är otillräckligt.

”Att tillfälligt sänka arbetsgivaravgiften för unga räcker inte för att vända arbetslösheten”, säger partiledaren Anna-Karin Hatt.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) försvarar satsningen och beskriver den som ett nödvändigt stöd i lågkonjunkturen.

”Om vi stöttar företagen och hushållen så kommer det ta fart”, säger hon.

Beskedet tas också emot med öppna armar av Svensk Handel, som länge efterfrågat lättnader.

”Som Sveriges största bransch för unga anställda är det här naturligtvis mycket goda nyheter. Det skapar möjlighet till fler arbetstillfällen och arbetade timmar, inte bara för unga”, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Samtidigt vill branschorganisationen se en permanent sänkning. De menar att höga arbetsgivaravgifter är ett av de största hindren för företagens tillväxt.

Missar arbetslösa nyexaminerade

Fackförbundet Akavia menar däremot att satsningen missar målet. Förbundet varnar för att nyexaminerade akademiker riskerar att falla mellan stolarna.

”Regeringen blundar för den rekordhöga arbetslösheten bland nyexade akademiker. Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för unga missar målgruppen som är äldre vid etablering på arbetsmarknaden”, säger Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia till TT.

20230930 Fackförbundet Akavia, Stockholm. Foto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96

I en debattartikel i Dagens industri lyfter förbundet dessutom att Sverige riskerar att förlora viktig kompetens om inte riktade reformer införs.

De pekar också på långsiktiga problem inom högre utbildning. Resurserna har successivt urholkats och undervisningen har blivit lidande.

”Högskolesektorn är pressad efter den långsiktiga urholkningen av resurser till högre utbildning. En konsekvens är att Sveriges studenter har lägst lärarledd tid inom hela EU. Sverige behöver en bred politisk överenskommelse som ger lärosätena förutsättningar att prioritera utbildningskvaliteten”, säger Viktor Göranson, sakkunnig för högre utbildning på Akavia.

Kritik mot snävt fokus

Att Svensk Handel ser lättnader i arbetsgivaravgiften som avgörande för att kunna skapa fler jobb visar att reformen har stöd i näringslivet. Men enligt Akavia riskerar nyexaminerade akademiker att hamna utanför, eftersom de flesta etablerar sig på arbetsmarknaden först efter 23 års ålder.

Det innebär att regeringens satsning i praktiken utesluter majoriteten av de som nyligen tagit examen. Förbundet menar därför att ett examensvillkor, med sänkta avgifter de första två åren efter examen, skulle vara en mer träffsäker åtgärd.

”Vi efterlyser tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter två år efter examen och bättre stöd för jobbsökande och praktik vid lärosätena”, säger Charlotte Tarschys.

Akavia vill också se en starkare arbetslivsanknytning redan under studietiden, så att fler studenter får möjlighet till praktik eller kvalificerade deltidsjobb.

ArbetslöshetFackförbundRegeringSverigeUnga vuxnaUtbildning
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

